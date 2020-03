Sau bom tấn "Hạ Cánh Nơi Anh", Hàn Quốc tiếp tục tung siêu phẩm đốn tim khán giả

Nối tiếp thành công của "Hạ cánh nơi anh", "Một nửa mảnh ghép” hứa hẹn là cái tên sẽ tiếp tục duy trì được sức nóng của nền phim ảnh Hàn Quốc.

Sau cơn sốt Hạ Cánh nơi anh - Crash Landing On You khiến hàng triệu khán giả quên ăn quên ngủ, điện ảnh Hàn Quốc lại tiếp tục cho ra mắt một siêu phẩm mới mang tên Một nửa mảnh ghép - A piece of your mind, được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh.

"A piece of your mind" hiện đang được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi

A Piece of Your Mind - Một nửa mảnh ghép là tác phẩm truyền hình mới nhất vừa ra mắt trên kênh tvN (Hàn Quốc) từ thứ 2 hàng tuần. Chỉ qua vài tập đầu tiên lên sóng, bộ phim nhận được cơn mưa lời khen về kịch bản độc lạ cùng nhan sắc và diễn xuất của dàn diễn viên.

Bộ phim gây chú ý bởi kịch bản độc là và diễn xuất của dàn diễn viên

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến trái chiều cho rằng bộ phim khá “khó hiểu” và “không quen thuộc” với khán giả. Đáp lại những nhận định này, Tổng giám chế của bộ phim khẳng định đây là sự cố ý của e-kip làm phim để tạo ra sự khác biệt. Ông tiết lộ, những tình tiết thú vị sẽ được bật mí ở những tập tiếp theo, khiến khản giả không khỏi tò mò.

Jung Hae In đảm nhận vai nam chính - Ha Won

Cốt truyện xoay quanh anh chàng lập trình viên trí tuệ nhân tạo tên Ha Won (Jung Hae In thủ vai) và cô nàng nhân viên thu âm nhạc cổ điển Han Seo Woo (Chae Soo Bin thủ vai). Ha Won là một lập trình viên AI và là người sáng lập công ty M&H, tốt tính nhưng đã nhiều năm đắm chìm trong một tình yêu đơn phương vô vọng.

Vai nữ chính Han Seo Woo do Chae Soo Bin thủ vai

Han Seo-Woo là một cô gái có cuộc sống bếp bênh, không có gia đình, nhà cửa nhưng luôn sống rất tích cực, tinh thần lạc quan. Seo-Woo phải lòng Ha Won từ cái nhìn đầu tiên khi theo dõi mối tình đơn phương của anh từ xa. Cả hai gặp gỡ và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào. Bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên một làn gió lạ cho phim truyền hình Hàn Quốc.

Trailer phim khiến không ít khán giả liên tưởng tới bom tấn "Hạ cánh nơi anh"

Ngay khi hai tập đầu tiên của Một nửa mảnh ghép vừa lên sóng vào ngày 22.3 vừa qua, khán giả đã ngay lập tức đắm chìm trong sự lãng mạn của Jung Hae In. Những cảnh quay ngọt ngào trong trailer cũng khiến không ít khán giả liên tưởng tới bom tấn truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh - Crash Landing on You mới phát sóng gần đây.

Bộ phim không hề có drama hay thù hận mà chỉ tập trung vào mối quan hệ lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính

Không chạy theo mô típ quen thuộc của các phim truyền hình khác, kịch bản của Một nửa mảnh ghép không hề có yếu tố tranh giành, thù hận, nhưng vẫn thu hút đông đảo khán giả bởi những tình tiết lãng mạn nhưng cũng không kém phần xúc động và đẫm nước mắt.

Hình ảnh Ha Won khiến nhiều người như nhìn thấy chính bản thân mình

Câu chuyện tình yêu đơn phương không được hồi đáp của Ha Won mang đến cảm xúc dồn nén, giằng xé, sự hy sinh và những nút thắt trong các mối quan hệ. Chắc hẳn không ít khán giả sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó trong nỗi niềm của các nhân vật, nhất là những người đã từng yêu đơn phương.

Jung Hae In từng biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Chị đẹp mua cơm cho tôi", "Đêm xuân"...

Jung Hae In là một tên tuổi không còn xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Anh đảm nhận cả vai chính và phụ trong một loạt các phim truyền hình ăn khách như Chị đẹp mua cơm cho tôi, Đêm xuân… Còn Chae Soo Bin cũng từng để lại ấn tượng qua vai chính trong bộ phim Tôi không phải là robot (I'm not a robot). Cặp đôi được đạo diễn Lee Sang-yeob tin tưởng chọn mặt gửi vàng và đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

