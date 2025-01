Sao Việt háo hức xem trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Đạo diễn Lý Hải cho biết vợ chồng anh đã sắp xếp lịch quay ngày 5/1 của êkíp kết thúc sớm, để cả đoàn phim cùng đón xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Anh hy vọng quá trình làm việc diễn ra trơn tru, không phát sinh trục trặc. Những ngày qua, mặc dù tập trung cho lịch quay Lật mặt 8: Vòng tay nắng ở miền Trung, anh và các cộng sự luôn dõi theo không khí bóng đá sôi nổi. Hôm 2/1, vợ chồng anh đã cùng nhau chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi.

Với trận chung kết lượt về, Lý Hải dự đoán tỷ số 1-1 hoặc 1-0 nghiêng về đội tuyển nước nhà. Anh nói với Ngôi Sao: "Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau quá nhiều lần. Và Việt Nam đã làm nên trận chung kết lượt đi đầy bùng nổ. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Cậu ấy vừa tạo nên những bàn thắng đẹp, vừa truyền năng lượng cho các đồng đội".

Đạo diễn Lý Hải - nhà sản xuất phim Minh Hà mong cùng đoàn phim đón xem trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Là fan lâu năm của môn thể thao vua, á hậu Huyền My xếp sẵn lịch cùng bố đón xem trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan tại một quán bia, hòa chung không khí cổ vũ nhiệt liệt cùng các cổ động viên. Người đẹp nhận định đây sẽ là trận đấu không đơn giản đối với các chân sút Việt Nam. Lý do bởi Thái Lan sẽ có lợi thế sân nhà và các cầu thủ trở lại sân cỏ với phong độ tốt hơn so với trận chung kết lượt đi ở Việt Nam. Dù vậy, Á hậu Việt Nam 2014 hy vọng Việt Nam sẽ dẫn trước với tỷ số 1-0. "Nếu Việt Nam thắng, có thể tôi sẽ hòa vào dòng người 'đi bão'", cô nói.

Theo dõi các trận đấu trước đó của ASEAN Cup 2024, Huyền My dành nhiều lời khen cho Xuân Son: "Nếu được lựa chọn cầu thủ ấn tượng nhất, tôi không có cái tên nào khác ngoài Xuân Son. Nếu tôi không nhầm, đây là lần đầu đội tuyển quốc gia có cầu thủ nhập tịch. Son không mất thời gian quá lâu để chứng minh tài năng, liên tục kiến tạo những bàn thắng và đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận chung kết lượt đi".

Á hậu Huyền My là fan lâu năm của bóng đá.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho biết sẽ đón xem trận đấu Việt Nam - Thái Lan qua điện thoại, do cô tham dự tiệc kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn tại Đà Nẵng. Người đẹp mong các chân sút Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Nhận xét về các cầu thủ của đội tuyển quốc gia, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho rằng Xuân Son hiện là cái tên sáng giá nhất. Dù vậy, cô mong khán giả sẽ ủng hộ toàn bộ đội tuyển.

Diễn viên Xuân Phúc cho hay anh và các bạn diễn trong bộ phim điện ảnh đang quay hiện thu xếp để tụ họp cùng xem trận chung kết ASEAN Cup tối 5/1. Anh dự đoán Xuân Son và Tiến Linh sẽ ghi bàn, làm nên chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam. Trước đó, anh theo dõi khá đầy đủ các trận đấu của các cầu thủ nước nhà, liên tục cập nhật kết quả và bày tỏ niềm phấn khích trước các bàn thắng trên Facebook.

Xuân Phúc cũng dành nhiều đánh giá tốt cho các chân sút còn lại. Anh nhận định: "Hoàng Đức là ông hoàng tuyến giữa của đội, cầm bóng rất chắc chắn và mở đường tốt cho đồng đội. Quảng Hải cũng là một trong những nhân tố quan trọng không kém. Hải cứ vào sân sẽ gây 'đột biến' và tạo cảm giác hưng phấn cho đồng đội và khán giả. Xuân Son thì đúng nghĩa là át chủ bài của thầy Sik. Sự càn lướt, tì đè, tốc độ và khả năng dứt điểm của Son quá tuyệt vời. Sai sót nhỏ của đối phương cũng có thể trở thành cơ hội tạo nên bàn thắng cho Son. Tôi cũng mong Tuấn Hải và Filip Nguyễn được vào sân. Hai cầu thủ này đều rất khao khát được cống hiến và họ chơi cũng cực hay".

Diễn viên Xuân Phúc cùng vợ con cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu trước đây.

Vừa kết thúc lịch quay phim ở Quảng Trị, Hứa Vĩ Văn sẽ dành trọn tối Chủ nhật đón xem bóng đá ở nhà. Anh đánh giá các cầu thủ Việt Nam chơi ấn tượng, sung sức; nhưng đội tuyển Thái Lan có kỹ thuật bài bản, chắn chắn và là đối thủ mạnh. Anh mong Việt Nam cầm hòa 1-1 và giành lợi thế chiến thắng chung cuộc. Anh nói thêm: "Xuân Son quá mạnh. Thủ môn Đình Triệu cũng rất tốt. Tôi ấn tượng nhất hai cầu thủ này".

Với chiến thắng 2-1 ở lượt đi, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Chỉ cần một kết quả hòa, "những chiến binh sao vàng" sẽ có lần thứ ba đăng quang tại đấu trường khu vực. Trận chung kết lượt về Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/1.