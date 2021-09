Sao "Tiệm cà phê hoàng tử" sau 14 năm: Nữ chính xuống sắc khó nhận ra, sao nam "phất như diều gặp gió"

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 00:10 AM (GMT+7)

Hai sao nam của phim đều tỏa sáng trong khi những mỹ nhân lại lận đận hơn hẳn.

Ra mắt tháng 7/2007, Coffee Prince (Tiệm cà phê hoàng tử) xoay quanh chuyện tình hài hước, không kém phần lãng mạn giữa nàng tomboy nhà nghèo và ông chủ tiệm cà phê giàu có. Thành công vang dội của phim giúp cặp đôi chính Gong Yoo và Yoon Eun Hye khẳng định tên tuổi, đồng thời mở ra nhiều cánh cửa cho dàn sao trong làng giải trí.

Gong Yoo

Sau màn thể hiện đột phá với vai chính Choi Han Gyul ở Tiệm cà phê hoàng tử, Gong Yoo trở thành một trong những sao được săn đón nhất showbiz Hàn. Bên cạnh mảng truyền hình, anh thành công ở cả địa hạt điện ảnh với những phim Sự Im Lặng, Đặc Vụ Báo Thù, Chuyến tàu sinh tử…

Sau siêu phẩm Yêu tinh (2016), tài tử sinh năm 1979 dần vắng bóng trên màn ảnh. Song năm nay, khán giả đã được gặp lại anh trong phim khoa học viễn tưởng Seobok (Người nhân bản) đóng cùng Park Bo Gum. Về các dự án sắp tới, Gong Yoo sẽ xuất hiện trong phim The Silent Sea, dự kiến sẽ làm khách mời ở Squid Game và Wonderland của Netflix.

Bước sang tuổi 42, nam diễn viên khiến fan mê mẩn trước ngoại hình phong độ, trẻ trung. Tuy thường dính tin đồn “phim giả tình thật” với những sao nữ từng hợp tác chung nhưng Gong Yoo hiện vẫn độc thân và lịch sử tình trường của anh luôn là ẩn số. Nam thần U40 đắt giá chủ yếu dành thời gian rảnh để xem phim, câu cá và chăm sóc mèo.

Yoon Eun Hye

Tiệm cà phê hoàng tử với vai nữ chính Go Eun Chan nối tiếp danh sách phim ăn khách của Yoon Eun Hye khi diễn viên đã ghi dấu mạnh mẽ với Hoàng cung và Chàng trai vườn nho trước đó. Thời đỉnh cao sự nghiệp, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và trở thành sao nữ trẻ nhất lọt vào danh sách này tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 44.

Năm 2015, hình ảnh Yoon Eun Hye tuột dốc khi vướng scandal đạo nhái trang phục. Sự việc nghiêm trọng đến mức người đẹp không thể đóng phim suốt 3 năm vì bị tẩy chay. Năm 2018, cô tái xuất trong phim hài lãng mạn Fluttering Warning (Cảnh báo tình yêu) với Chun Jung Myung.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại này không thành công như mong đợi, Yoon Eun Hye còn gây tranh cãi vì ngoại hình khác lạ. Tuy chính chủ không thừa nhận “dao kéo”, nhiều người cho rằng sao nữ can thiệp thẩm mỹ mới khiến nhan sắc thay đổi đến vậy. Công chúng không khỏi tiếc thay cho nét đẹp ngọt ngào, tự nhiên một thời của cô.

Yoon Eun Hye vẫn xuất hiện với tư cách khách mời trong một số show truyền hình trong thời gian không đóng phim mới. Cô cũng bận rộn với kênh Youtube của mình và liên tục cập nhật cuộc sống đời thường cho người hâm mộ.

Lee Sun Gyu

Trong Tiệm cà phê hoàng tử, Lee Sun Gyu thủ vai Choi Han Sung – người tình cờ trở thành bạn thân Go Eun Chan. Sau thời gian dài chuyên trị vai phụ, tài tử nổi tiếng khi đóng chính trong Hương vị tình yêu (2010) và vinh dự đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 với phim điện ảnh A Hard Day.

Đến tác phẩm giành 4 giải Oscar Ký sinh trùng, “Ảnh đế” sinh năm 1975 tiếp tục có màn hóa thân xuất sắc trong vai người đàn ông giàu có Park Dong Ik. Ngoài sự nghiệp thành công, Lee Sun Gyu còn có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên chính thần tượng của mình – nữ diễn viên Jeon Hye Jin.

Chae Jung An

Chae Jung An đóng vai Han Yoo Joo - tình đầu của Choi Han Kyul trong tác phẩm đài MBC. Đa tài lại sở hữu nhan sắc cùng chiều cao nổi bật, song tên tuổi mỹ nhân sinh năm 1977 không thể bật lên như các bạn diễn. Cô không để lại dấu ấn cho người xem dù tích cực tham gia diễn xuất sau Tiệm cà phê hoàng tử.

Khác với nam phụ Lee Sun Gyu giờ đây có sự nghiệp lẫn hôn nhân viên mãn, nữ phụ xinh đẹp chẳng những không khởi sắc trong nghiệp diễn mà còn lận đận về đời tư. Năm 2004, Chae Jung An kết hôn với một doanh nhân và sớm “đường ai nấy đi” chỉ sau 3 năm. Sao nữ 43 tuổi hiện vẫn trong tình trạng độc thân lẻ bóng. Khán giả có thể gặp lại Chae Jung An trong phim truyền hình Trang chủ tạp chí hàng tháng cùng với Jung So Min và Kim Ji Suk.

Năm 2020, các diễn viên Tiệm cà phê hoàng tử gồm Gong Yoo, Yoon Eun Hye, Lee Sun Gyun, Kim Jae Wook, Kim Dong Wook và Chae Jung An bất ngờ hội ngộ trong phim tài liệu My Dear Youth - Coffee Prince. Cuộc tái hợp sau nhiều năm của dàn sao diễn ra ngay tại quán cà phê - bối cảnh trong phim truyền hình “làm mưa làm gió” năm nào.

