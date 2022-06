Sao phim "13 nữ tù" ngoài đời là CEO bất động sản "vạn người mê", tậu xe, mua nhà tiền tỷ

Sau 13 năm đóng chính trong “13 nữ tù”, 3 sao nữ này đã có những thay đổi đặc biệt trong sự nghiệp lẫn đời tư.

Khai thác chủ đề tù nhân, những phận đời sa ngã, màn ảnh phim truyền hình trên VTV năm 2009 thu hút người xem với "13 nữ tù". Phim kể cuộc đời của 13 người phụ nữ bị dính vào vòng lao lý mà nguyên nhân đều liên quan đến chuyện tình cảm. Đến nay, sau 13 năm, Thu Quỳnh - Lương Giang - Lưu Huyền Trang là 3 nữ chính đang gắn bó với nghiệp diễn và có những đổi thay khác nhau gây chú ý.

13 nữ tù trong phim cùng tên

Lương Giang

"Vừa tài vừa sắc" nhưng nữ diễn viên "13 nữ tù" Lương Giang rất hiếm khi tham gia phim truyền hình vì điện ảnh chỉ là mối duyên tình cờ còn hội họa mới là đam mê của hot girl Đại học Văn hóa Hà Nội. Lần gần đây nhất, Lương Giang góp mặt vai phụ phản diện trong "Hoa hồng trên ngực trái". Từ đó đến nay, mỹ nhân 8X không tham gia thêm bất kỳ dự án phim nào khác. “Phim ảnh là lĩnh vực mà Giang yêu thích. Sau khi đóng xong phim 'Hoa hồng trên ngực trái', Giang cũng cân nhắc hơn trong việc lựa chọn phim mình tham gia. Nếu chọn được vai diễn phù hợp thì Giang sẽ nhận lời đóng”, cô tiết lộ lý do.

Lương Giang đam mê hội họa

Hiện tại, Lương Giang không chỉ dừng lại ở việc vẽ tranh mà còn mở phòng tranh để tổ chức triển lãm, quản lý một phòng tranh dạy vẽ cho trẻ em, các bạn nhỏ tự kỷ. Bên cạnh đó, Lương Giang còn là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương và là giám đốc của một công ty bất động sản. Thỉnh thoảng, cô cũng làm mẫu ảnh, MC. Dù làm nhiều công việc khác nhau, song ở mỗi vai trò Lương Giang đều cho thấy khả năng sáng tạo, sự nhạy bén của một người phụ nữ hiện đại, làm chủ cuộc sống. Bên cạnh đó, gia đình cũng là hậu phương vững chắc, hỗ trợ cô trong công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ sẵn sàng tạm dừng tất cả công việc ngoài xã hội để trở về nhà làm một người vợ, người mẹ chu đáo.

Nữ diễn viên đời thường vừa sang chảnh vừa gợi cảm

Thu Quỳnh

Mai Hoa trong "13 nữ tù" là 1 trong những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Những năm sau đó, Thu Quỳnh liên tục xuất hiện trên màn ảnh phim truyền hình VTV, tuy không quá nổi bật nhưng nhờ nhan sắc và lối diễn tự nhiên mà Thu Quỳnh đã được công chúng "nhớ mặt". Đỉnh điểm nhất, phải kể đến "cú hích" năm 2018 trong "Quỳnh búp bê" với vai My sói - gái ngành thủ đoạn nhất màn ảnh Việt. Sau thành công của "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh "thừa thắng xông lên". Cô liên tiếp góp mặt trong: “Về nhà đi con”, “Những ngày không quên”, “Lửa ấm”, “Hương vị tình thân”... Không mặc định dạng vai nhất định, Thu Quỳnh hóa thân tốt từ vai diễn hiền lành, độc ác,...

Thu Quỳnh trong "Quỳnh búp bê"

Ngoài diễn xuất, cô còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, nhận nhiều quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Thế nên, hiện tại, sao nữ này đã có nhà và xe hơi tiền tỷ. Ở tuổi 34 Thu Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng. Mẹ đơn thân đa dạng phong cách, khi lúc thì cá tính, khi lại sexy, gợi cảm.

Thu Quỳnh đời thường xinh đẹp, gợi cảm

Tài năng và xinh đẹp nhưng Thu Quỳnh lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Cô hiện tại đang là mẹ đơn thân. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai cao lớn, hiểu chuyện.

Lưu Huyền Trang

Mới đây, Lưu Huyền Trang tái xuất màn ảnh Việt với vai Thanh - cô chủ tiệm massage, cắt tóc Thanh nữ mộng mơ trong "Thương ngày nắng về". Tuy chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng nét tính cách lẳng lơ, thú vị khiến vai diễn của Huyền Trang gây chú ý.

Trước đó, vào năm 2009, Huyền Trang vào vai một trong 13 nữ tù nhân. Cô đi tù do lỡ tay giết chồng - một người chồng mắc bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ vợ mình ngoại tình. Sau thành công của phim, người đẹp gốc Tuyên Quang vẫn xuất hiện trên màn ảnh VTV nhưng ít đi và hầu như chỉ đảm nhận vai phụ. Hiện tại, cô chuyển qua công tác chính tại Đoàn kịch nói Công an nhân dân - trực thuộc Bộ Công an.

Cô hiện đang công tác tại Đoàn kịch nói Công an nhân dân - trực thuộc Bộ Công an

Sự nghiệp không đình đám như các diễn viên cùng thời, cô hài lòng với những gì mình đang có vì vừa chăm sóc được gia đình, lại được làm công việc yêu thích. Ở tuổi 35, Huyền Trang vẫn cực kỳ trẻ trung, gợi cảm. Mẹ một con chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch và kín đáo.

Nhan sắc cùng body gợi cảm của Lưu Huyền Trang

