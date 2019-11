Sao nữ đóng cảnh khỏa thân thật 100% lại làm điều không ngờ

"Bông hồng nước Anh" Emilia Clarke bất ngờ hiền dịu, lãng mạn cùng soái ca vào dịp Giáng sinh năm nay.

Nổi danh qua vai Mẹ Rồng Daenerys Targaryen trong loạt phim Game Of Thrones của kênh HBO, Emilia Clarke trở thành một trong những cái tên đình đám bậc nhất nước Anh và cả Hollywood trong thời gian vừa qua. Với vai diễn trở thành biểu tượng này, cô đã nhận được 4 đề cử Primetime Emmy và 2 đề cử Critics choice awards.

Emilia Clarke vai Mẹ Rồng trong loạt phim Game Of Thrones (Trò chơi vương quyền)

Gần đây, trong một lần chia sẻ, Emilia Clarke thổ lộ việc cô từng thấy khó chịu vì bị ép đóng nhiều cảnh khỏa thân trong series Game Of Thrones. Nữ diễn viên cho biết thời điểm đó cô còn quá trẻ và đã phải miễn cưỡng nghe theo lời dụ dỗ của đạo diễn ở mùa đầu của series đình đám này.

Emilia kể, cô đã nhiều lần cãi nhau trên phim trường, thể hiện quan điểm không muốn khỏa thân hoàn toàn trong phim. Lúc đó, đạo diễn và ê-kíp chỉ nói lại: "Hẳn cô sẽ không muốn làm người hâm mộ của Game Of Thrones phải thất vọng đâu". Cô đã tức tối đáp lại: "Đồ khốn". Sau khi bộ phim kết thúc phát sóng mùa cuối vào tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên mới dám thổ lộ lại những gì cô đã trải qua.

Sở hữu khả năng diễn xuất tài năng, Emilia không ngừng biến hóa qua nhiều vai diễn với vô số thể loại khác nhau: từ hành động, viễn tưởng đến tình cảm hay thậm chí là giật gân, kinh dị. Cô ghi dấu ấn sâu sắc và nhận được sự tán dương lớn từ công chúng khi đóng vai chính trong các tác phẩm nổi tiếng như: Solo: A Star Wars Story, Me Before You, Terminator: Genisys, Dom Hemingway, Voice from A Stone.

Giáng sinh năm nay, "mẹ Rồng" lại hóa thành cô gái lãng mạn, hiền dịu

Đến với Giáng Sinh Năm Ấy, “bông hồng nước Anh” thủ vai nàng Kate – một cô gái xinh đẹp với giọng ca trời phú nhưng luôn buồn bã và bế tắc. Một biến cố lớn của cuộc đời đã khiến cô trở nên thu mình và cô độc hơn. Cô không muốn mở lòng với bất kỳ ai, kể cả những người thân thuộc nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi Tom – chàng trai dường như hoàn hảo bỗng xuất hiện và chạm đến những nỗi niềm sâu kín trong lòng Kate.

Emilia Clarke kết đôi ăn ý cùng soái ca Henry Golding

Với “phản ứng hóa học” cực ngọt ngào cùng bạn diễn Henry Golding, Emilia hứa hẹn sẽ khiến khán giả “lụy tim” với hành trình tìm đến hạnh phúc của mình. Một điều thú vị ít ai biết là Emilia sẽ trực tiếp thể hiện những bài hát của George Michael. Đây sẽ là lần đầu tiên cô “khoe” giọng hát tuyệt đẹp hiếm ai biết đến của mình trên màn ảnh.

Lấy bối cảnh mùa giáng sinh lung linh ở thủ đô London, Giáng Sinh Năm Ấy mang không khí Giáng sinh rộn ràng, câu chuyện tình cảm lãng mạn hòa quyện cùng nền nhạc Last Christmas huyền thoại. Tất cả sẽ tạo nên một bản tình ca tuyệt đẹp dịp cuối năm nay. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của ngôi sao gạo cội Emma Thompson, nữ minh tinh Dương Tử Quỳnh, soái ca Henry Golding (phim Con nhà siêu giàu Châu Á, Lời thỉnh cầu bí ẩn...).

