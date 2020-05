Sao nhí 15 tuổi hát nhạc tình yêu khiến dân mạng nổi sóng tranh cãi

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 12:05 PM (GMT+7)

Quán quân VN Idol Kids 2017 gây nhiều tranh cãi khi hát nhạc về tình tay ba ở tuổi 15.

Sau 3 năm rời chương trình Vietnam Idol Kids với danh hiệu Quán quân, tối 28/5, Thiên Khôi đã khiến nhiều khán giả chú ý khi trở lại ca hát với MV “Biết em lại vô tình”. Được biết, ca khúc này do chính giọng ca 15 tuổi sáng tác trong vòng 15 phút, kết hợp cùng cậu bé trong bài hát này là “hoàng tử ballad” Juun Đăng Dũng.

Ngoài việc đánh dấu sự thay đổi về ngoại hình, có phần trưởng thành, người lớn hơn so với khi đăng quang VN Idol Kids 2017, trong MV “Biết em lại vô tình”, Thiên Khôi còn thể hiện chuyện tình tay ba của hai anh em. Trong đó, Thiên Khôi thủ vai người em trai vật lộn với những cảm xúc hỗn độn khi vô tình thương thầm người yêu của anh trai mình. Nhân vật “anh trai” không ai khác chính là Juun Đăng Dũng.

Thiên Khôi và Juun Đăng Dũng gây chú ý khi lần đầu kết hợp cùng nhau

Sau khi MV được ra mắt, ngoài những lời khen về chất giọng, ngoại hình điển trai như hot boy và khả năng sáng tác của Thiên Khôi, quán quân VN Idol Kids còn khiến nhiều dân mạng tranh cãi khi hát nhạc tình yêu ở tuổi 15.

“Cá nhân mình cảm thấy Thiên Khôi chưa đủ già dặn để hát và đóng những dạng vai như thế này”, “Bài hát thì rất hay, nhưng giọng hát lẫn gương mặt của Thiên Khôi chưa phù hợp với kiểu yêu đương người lớn”, “Không thể tin được đây là một bài hát của một cậu bé 15 tuổi viết”,… nhiều khán giả để lại bình luận.

Khi được hỏi về điều này, quán quân VN Idol Kids thẳng thắn cho biết: “Em cảm thấy mình cứ tưởng tượng vậy thôi khi quay MV, cảm xúc thích một ai đó cũng được thể hiện thoải mái theo suy nghĩ của một cậu bé 15 tuổi. Em nghĩ như vậy sẽ khiến MV trở nên thú vị hơn”.

Cậu bé 15 tuổi hát và đóng MV có nội dung tình tay ba khiến dân mạng nổi sóng tranh cãi

Ngoài ra, bố của Thiên Khôi cũng bày tỏ thêm, âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của cậu bé nên gia đình hoàn toàn ủng hộ và đồng hành cùng con trai trong dự án lần này. MV “Biết em lại vô tình” là cơ hội để giọng ca 15 tuổi giới thiệu tới khán giả hình ảnh chững chạc, trưởng thành hơn, không còn là một cậu bé loắt choắt 12 tuổi đi thi hát ngày nào.

Sau khi đăng quang tại Vietnam Idol Kids, Thiên Khôi từng ra mắt nhiều MV thu hút người nghe như Nắng vui, Là tôi và âm nhạc, Tung tăng, Be the one you want… và tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc - thời trang lớn như Duyên dáng Việt Nam, Asia Kids Fashion Week, Ngôi sao Tài năng quốc tế - Talent Star International 2018 diễn ra tại Hồng Kông…

Trong năm 2020, giọng ca 15 tuổi hứa hẹn sẽ liên tiếp trở lại với nhiều dự án âm nhạc được đầu tư công phu, chất lượng, cũng như cho thấy sự lột xác, trưởng thành cả về giọng hát lẫn hình ảnh.

