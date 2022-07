Rộ tin Đoàn Văn Hậu sắp kết hôn cùng 'tình tin đồn' xinh đẹp chỉ vì chi tiết này

Thông tin Đoàn Văn Hậu và người tình tin đồn Doãn Hải My chuẩn bị làm đám cưới khiến người hâm mộ "dậy sóng".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được xem là một trong những cặp đôi vàng trong làng bóng đá Việt Nam. Mặc dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cả hai liên tục úp mở những hình ảnh liên quan đến đối phương khiến dân tình phát sốt.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được cho là đã âm thâm ra mắt gia đình 2 bên vì bức ảnh này

Mới đây nhất, thông tin cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gặp mặt gia đình hai bên cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Theo đó, nhiều người đã nhận thấy sự tương đồng trong bức ảnh Doãn Hải My đi du lịch cùng gia đình và bức ảnh Đoàn Văn Hậu chụp cùng gia đình. Cả hai gia đình đều chụp trên du thuyền và có khung cảnh phía sau khá giống nhau. Điều này khiến dân tình đồn đoán rằng cặp trai tài gái sắc này có thể đã cùng ra mắt 2 bên gia đình trong chuyến đi du lịch chung của họ. Nhiều người tin rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã sẵn sàng để về chung một nhà sau thời gian dài yêu nhau.

Bức ảnh của Doãn Hải My có nhiều điểm tương đồng với ảnh của gia đình Đoàn Văn Hậu

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó nhiều người đã chỉ ra rằng bức ảnh Đoàn Văn Hậu chụp cùng gia đình đã được đăng tải từ lâu. Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp và việc ra mắt gia đình 2 bên chỉ là suy đoán từ phía cộng đồng mạng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhiều lần xuất hiện tình tứ bên nhau

Dù vậy, đám cưới giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn là sự kiện được mong chờ nhất nhì làng bóng đá Việt. Nhiều người hâm mộ vẫn vững tin việc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về chung một nhà chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng nhiều lần bị bắt gặp khi đang thân thiết với nhau. Gần đây nhất, cả hai đã dính nhau như sam tại đám cưới của một cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu cũng từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện để cổ vũ Doãn Hải My trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam.

