Quán quân "Vietnam Idol" bỏ showbiz về quê nuôi heo bị cười khinh, chê bai

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 13:17 PM (GMT+7)

Ya Suy cho biết bị nhiều người cười khinh vì công việc nuôi heo, nuôi gà... ở quê nhà.

Trên trang cá nhân, Quán quân "Vietnam Idol 2012" - Ya Suy bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi rời sân khấu, từ bỏ showbiz về quê nuôi gà, chăn heo... Theo đó, Ya Suy cho biết, việc một anh chàng ca sĩ về quê làm những công việc của một người nông dân thực thụ bị nhiều người cười chê.

"Có nhiều người khi thấy tôi đăng clip tôi đi làm vườn cà phê, quây quần với đàn gà, mân mê cái máy cắt cỏ. Có lẽ họ nghĩ rằng không ngờ một anh chàng ca sĩ lại chọn đi làm những việc tầm thường đó. Có lẽ có nhiều người cười khinh" - Ya Suy chia sẻ.

Ya Suy gây chú ý khi chia sẻ về việc bị cười chê vì ca sĩ về quê nuôi gà, chăn heo.

Tuy nhiên, với Ya Suy đây lại truyền thống cao quý của ông bà và anh xem những công việc hiện tại là niềm vui, hạnh phúc, đặc biệt là khi được làm những công việc mình thích mà không bị áp lực, ganh đua. Quán quân "Vietnam Idol 2012" viết: "Có lẽ một phần từ nhỏ tôi đã gắn bó với nó nên tôi vẫn mê nó xem nó như là cội nguồn và truyền thống cao quý của mình. Với tôi những người làm vườn mới đáng là bậc làm cha làm mẹ, bởi vì chính họ mới chính là người dám bỏ mồ hôi nước mắt chịu nắng chịu mưa lao động cực khổ để tạo ra hạt cơm, gạo, thịt cho tôi ăn hàng ngày".

Ya Suy nuôi gà, nuôi heo và làm những công việc của một người nông dân thực thụ sau khi rời showbiz.

Ya Suy cho biết, đây là lần hiếm hoi có chia sẻ đầy tâm sự trên trang cá nhân về cuộc sống hiện tại nhưng anh mong mọi người hiểu hơn về mình.

"Tôi không trách móc ai cười chê tôi đâu. Vì ít nhiều cuộc đời tôi cũng may mắn hơn họ. Tôi không giàu sang, không nhiều của cải nhưng tôi may mắn hơn họ vì tôi được sống và trải nghiệm được một ít phù phiếm nơi đô thị, rực rỡ ánh đèn sân khấu, một thời làm một người đặc biệt đi đến đâu cũng có mọi người biết đến, cúi chào, xin chữ ký nữa... Tôi cũng không ngại lấm bùn đất, phân heo, phân gà. Được sống và làm việc theo những gì mình muốn và mình thích đó chính là niềm vui và hạnh phúc nhất đối với tôi, vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do. Làm việc vất vả nhưng ngủ yên và không lo nghĩ ngày mai gánh đua với ai, không bị ai la mắng" - Ya Suy tâm sự.

Ya Suy từng là một cái tên được khán giả yêu mến sau chương trình "Vietnam Idol 2012".

Ya Suy sinh năm 1987, là người dân tộc Chu Ru ở Lâm Đồng. Anh giành quán quân Vietnam Idol năm 2012. Chiến thắng của Ya Suy là bất ngờ lớn nhất trong 6 mùa giải bởi rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh kết quả chung cuộc. Phần đông khán giả ủng hộ cho giọng ca truyền cảm, mộc mạc cũng như sự chân thật của anh, trong khi không ít người cho rằng anh chưa thật sự xứng đáng về giọng hát so với người về nhì - Hoàng Quyên.

Sau cuộc thi Ya Suy không có bước phát triển mới trong âm nhạc, việc vướng vào scandal ầm ĩ đời tư đã khiến Ya Suy bị chỉ trích gay gắt. Cụ thể, vào cuối tháng 7/2014, một cô gái đã lên tiếng tố Ya Suy chối bỏ con. Chia sẻ về sự việc gây ầm ĩ này, Ya Suy cho biết đã từng nghĩ rằng mình sẽ có trách nhiệm nuôi đứa bé, tuy nhiên phía gia đình của "người yêu" Ya Suy cương quyết không chịu và đòi kết hôn. Tuy nhiên Ya Suy cho rằng cả hai không có quan hệ tình cảm và chỉ là sai lầm do tuổi trẻ bồng bột.

