Quán quân Người kể chuyện tình “chơi lớn” dùng hết tiền tiết kiệm đầu tư cho MV đầu tay

Ca sĩ Tấn Đạt bị bắt gặp tình tứ bên hotgirl Thiên Nga "The Face". Cả hai có những cử chỉ tình cảm rất thân mật.

Quán quân Người kể chuyện tình - ca sĩ Tấn Đạt vừa ra mắt MV ca nhạc đầu tay Cùng đi với anh. Người đóng cặp với nam ca sĩ là hot girl Thiên Nga, từng tham gia cuộc thi The Face. Đây là một ca khúc R&B được phối với nhịp điệu tươi vui, yêu đời do ca - nhạc sĩ Trần Vũ sáng tác. Lối hát của Tấn Đạt với những đoạn ngân, phiêu tươi mới và trẻ trung hơn so với những ca khúc nhạc xưa anh hát trong Người kể chuyện tình.

Tấn Đạt và Yumi Thiên Nga trong MV "Cùng đi với anh".

Nam ca sĩ tâm sự anh muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc tràn đầy sự lạc quan, hạnh phúc đến với khán giả, không có chút bi lụy u sầu nào trong MV lần này. Nữ chính trong MV Cùng đi với anh là Yumi Thiên Nga - từng lọt vào Top 9 The Face và là diễn viên gây dấu ấn trong bộ phim Gia đình là số 1. Vẻ đẹp cực kỳ xinh xắn, trẻ trung của Yumi Thiên Nga rất phù hợp với nội dung bài hát.

Tấn Đạt cho biết trước đó, anh đã tìm được nữ chính và đã chốt ngày quay. Tuy nhiên, buổi tối trước ngày quay thì nữ diễn viên thông báo bị nhiễm Covid-19, nam ca sĩ buộc phải tìm gấp một bạn nữ khác. May mắn là Yumi Thiên Nga gật đầu đồng ý. Nữ diễn viên làm việc rất chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý với Tấn Đạt trong rất nhiều cảnh quay tình tứ, lãng mạn.

Cả hai có nhiều cảnh quay lãng mạn trong MV.

Những hình ảnh “tình bể bình” và vô cùng lãng mạn với hotgirl Thiên Nga được Tấn Đạt đăng tải trên trang cá nhân. Nam ca sĩ tiết lộ anh trải qua nhiều mối tình và đều thất bại. Mối tình gần nhất cũng đã kết thúc cách đây 3 năm. Đó là một mối tình yêu xa. Khoảng cách về địa lý cũng như dự định về tương lai khác nhau khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Tấn Đạt tâm sự anh sống ở TP.HCM một mình hơn chục năm. Cảm giác đi làm về nhà, có một mình, rất cô đơn. Sau khi đi qua vài mối tình, anh mong muốn mình cần có một gia đình, một mái ấm để chia sẻ và không muốn yêu xa nữa, mà có thể được ở cạnh nhau.

Anh hy vọng nhân duyên sẽ đưa đến cho anh một cô gái để anh có thể yêu hết lòng, yêu bằng tất cả năng lượng của mình và tràn đầy lạc quan về tương lai. Và đó cũng là thông điệp anh muốn gởi gắm trong MV đầu tay Cùng đi với anh.

Đây là MV ca nhạc đầu tay của Tấn Đạt.

Cảnh quay khiến Tấn Đạt lao đao nhất là cảnh nam ca sĩ ngồi trên container 2 tầng. Cảnh quay bắt đầu lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng mới kết thúc. Ngồi dưới cái nắng 40 độ khiến cho nam ca sĩ bị say nắng, làn da bị cháy đen.

Cùng đi với anh là MV đầu tay của nam ca sĩ Tấn Đạt. Từng đoạt 3 giải quán quân của các cuộc thi ca hát trên truyền hình nhưng đến hôm nay Tấn Đạt mới thực hiện MV đầu tiên. Nam ca sĩ tiết lộ anh đã dùng hết tiền thưởng trong cuộc thi Người kể chuyện tình và tiền tích lũy của bản thân nhiều năm qua để đầu tư cho sản phẩm lần này. Anh hy vọng khán giả sẽ yêu thích giọng hát và phong cách mới này của anh.

MV mang màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng.

Tấn Đạt tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP.HCM. Hiện nam ca sĩ là giảng viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM. Ngoài ra, anh còn công tác tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Năm 2010, Tấn Đạt thi Tiếng hát truyền hình và đạt giải Khuyến khích. Đến năm 2012, Tấn Đạt tiếp tục tham gia Hợp ca tranh tài cùng đội với ca sĩ Phan Đình Tùng và đạt giải nhất. Năm 2019, Tấn Đạt tham gia Ai sẽ thành sao (đội ca sĩ Cẩm Ly - Quốc Đại) và đạt giải Quán quân. Năm 2021, Tấn Đạt tiếp tục tham gia Người kể chuyện tình và cũng đoạt giải quán quân.

Tấn Đạt còn tham gia các vở nhạc kịch, vở opera mà những đạo diễn hay nghệ sĩ giao cho Đoàn Nhạc Kịch. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, kỹ năng thanh nhạc điêu luyện, anh được chọn vào vai chính Từ Thức trong Chuyện tình nàng Giáng Hương. Đó như một cái duyên để Tấn Đạt thêm tự tin, chắc chắn hơn trên con đường ca hát.

