Lấn sân ca hát, Ngọc Trinh ra MV đầu tay đã nhận cả rổ "gạch đá"

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nhan sắc có thừa nhưng khi lấn sân sang ca hát, không phải hotgirl nào của showbiz Việt cũng nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng mạng

Chi Pu

Có lẽ Chi Pu là “Hotgirl đi hát” phải gánh chịu chỉ trích nhiều nhất khi vừa xuất hiện trong làng nhạc, nhiều người còn quy kết là “thảm họa âm nhạc”.

Chipu chính thức lấn sân sang làm ca sĩ và cho ra sản phẩm đầu tay Từ Hôm Nay vào năm 2017 với loạt phát ngôn gây tranh cãi như “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ” hay “Ở Việt Nam, cầm mic lên đã là ca sĩ!”. Cô liên tục nhận nhiều chỉ trích từ các ca sĩ như Hương Tràm, Tóc Tiên vì giọng hát yếu nhưng vẫn muốn trở thành ca sĩ.

MV đầu tay "Từ hôm nay" của Chipu

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, Chi Pu vẫn miệt mài để tiếp tục ra những MV có sự đầu tư khủng như Em Sai Rồi! Anh Xin Lỗi Em Đi, Đoá Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em... Dù các sản phẩm của Chi Pu gây tranh cãi rất nhiều nhưng tất cả sản phẩm của cô nàng sinh năm 1993 đều lọt top trending YouTube.

Đến tháng 4/2019, Chi Pu lập tức gây bão khi ra mắt bản ballad Anh Ơi Ở Lại và giữ top 1 trending nhiều ngày liền, từ đó, công chúng cũng có cái nhìn thiện cảm về giọng hát của cô sau 2 năm. Năm 2020, Chi Pu tiếp tục gây ngạc nhiên cho khán giả khi thử sức mình ở thể loại âm nhạc mới khi ra mắt MV Cung Đàn Vỡ Đôi đóng cùng Ngọc Trinh và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng.

Chi Pu gây nhiều tranh cãi khi lấn sân ca hát

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát của nữ ca sĩ qua những video về giọng hát của cô nhưng nữ diễn viên Chị Chị Em Em vẫn dần được công chúng công nhận là một ca sĩ và luôn mong chờ những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô.

Nhân sắc ngày một thăng hạng của nữ ca sĩ

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với không ít thử thách, Chi Pu hiện đang là nghệ sĩ được nhiều người quan tâm hàng đầu showbiz. Mới đây, trong khung hình mừng sinh nhật Chi Pu được quản lý đăng tải trên trang cá nhân mới đây là một Chi Pu đẹp như nàng thơ sớm mai với nụ cười toả nắng rạng ngời. Chẳng cần phải phô da thịt, Chi Pu vẫn xuất sắc chiếm trọn 100 điểm xinh đẹp trong lòng công chúng.

Ngọc Trinh

Được biết đến là là một "Nữ hoàng nội y" bậc nhất khó người đẹp nào có thể soán ngôi, Ngọc Trinh nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi hotgirl với "vòng eo 56" nóng bỏng cũng đang theo đuổi đam mê ca hát.

Tối 15/6, Ngọc Trinh đã chính thức cho ra mắt MV mang tên Ta Yêu Nhau Đi. Nếu như những lần trước, Ngọc Trinh chỉ tung sản phẩm âm nhạc là OST của phim thì lần này, dường như cô đang rất nghiêm túc lấn sân con đường ca hát. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng thừa nhận đã rất lâu mới thu âm và đây được xem như món quà nhỏ mà cô muốn dành tặng người hâm mộ của mình.

Ngọc Trinh lấn sân sang làm ca sĩ

Nói về việc này, Ngọc Trinh chia sẻ: "Trinh thật sự dành tình cảm rất lớn với âm nhạc, mặc dù có thể Trinh hát không quá hoàn hảo nhưng Trinh muốn sống với đam mê của mình. Trinh không có bất cứ áp lực gì và cũng biết rằng việc đi hát sẽ nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả và chuyện này rất bình thường đối với một nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội, chủ đề người đẹp đi hát vốn đã gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua. Do đó, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Body quyến rũ, gợi cảm của "Nữ hoàng nội y"

Nhiều ý kiến cho rằng với giọng hát hiện tại Ngọc Trinh thì thích hợp để đi hát karaoke hơn để đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì không nên, như bình luận "Ngọc Trinh ơi, hát vui thôi chứ đừng làm ca sĩ nhé"...

Được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y" vì thế mỗi lần xuất hiện, dân tình không ít lần phải trầm trồ trước vóc dáng nuột nà của Ngọc Trinh với vòng 1 đầy đặn, vòng eo con kiến và vòng 3 nảy nở. Cô được công chúng dần đón nhận vì năng lực diễn xuất qua: Vòng eo 56, Vu quy đại náo... Hiện tại, cô nàng là một trong số những ngôi sao đình đám của Vbiz hiện nay, các tài khoản mạng xã hội đều sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. Hiện kênh TikTok của Ngọc Trinh đã có hơn 6,3 triệu và Instagram cũng sắp cán mốc 6 triệu người theo dõi. Những thành tích này cho thấy Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Ngọc Trinh nhận được sự yêu mến của nhiều người hâm mộ

Phí Phương Anh

Là một trong những người đẹp thuộc hàng vedette của làng mẫu Việt, Phí Phương Anh từng giành quán quân của chương trình The Face 2016. Nhưng chừng đó chưa đủ, quán quân The Face năm nào lựa chọn thêm con đường ca hát. Đầu năm 2021, Phí Phương Anh gây bão mạng xã hội khi quyết định làm ca sĩ và cho ra mắt MV đầu tiên Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em, thời điểm ra mắt, quán quân The Face 2016 bị khán giả chỉ trích khá nặng nề bởi giọng hát yếu, lời bài hát không rõ ràng.

Phí Phương Anh ra MV nhận nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng

Dù bị "ném đá" khá nhiều, Phí Phương Anh tiếp tục ra mắt MV Cánh Bướm Dối Gian liền ngay sau đó và tiếp tục khiến cư dân mạng chỉ trích vì lời bài hát quá thô tục. Sau 2 MV bị công chúng công kích, cho đến tháng 4/2021, học trò của Hồ Ngọc Hà nhận được lời khen từ khán giả với MV thứ 3 được ra mắt là Răng Khôn.

Cô nàng không ngừng cố gắng trên con đường nghệ thuật của mình

Nói về quyết định lấn sân làm ca sĩ, Phí Phương Anh cho biết: "Mình được quản lý gợi ý đi học luyện thanh. Sau một thời gian, quản lý ngỏ ý hỏi liệu có muốn làm ca sĩ không. Tôi suy nghĩ và trăn trở vài hôm về suy nghĩ này sau đó quyết định làm liều".

Khả Ngân

Quyết định lấn sân ca hát, Khả Ngân đã khiến công chúng được một phen bất ngờ khi tung ra MV Cô gái Việt Nam. Chiều 1/1, Khả Ngân tổ chức buổi ra mắt MV Cô gái Việt Nam tại TP.HCM. MV này đã đánh dấu việc Khả Ngân chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô gái Việt Nam do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đo ni đóng giày cho giọng ca của Khả Ngân, nhạc sĩ Khắc Hưng là người hoà âm phối khí. Khả Ngân chia sẻ rằng trở thành ca sĩ là ước mơ từ nhỏ của mình. Trong năm nay cô đã hoàn thiện 10 ca khúc cho chuỗi dự án âm nhạc 2020.

MV "Cô gái Việt Nam" của nàng hotgril 9X

Ra mắt với sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Khả Ngân gặp nhiều khó khăn vì chất nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vốn sâu lắng, giàu ý nghĩa biểu tượng, không phải ca sĩ nào cũng có thể cảm thấu kỹ lưỡng. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh trong MV đầu tay của Khả Ngân đã lấn át hoàn toàn phần nhạc. Chất giọng hot girl tuy trong trẻo nhưng chưa có điểm nhấn riêng. Tuy nhiên, sự đầu tư nghiêm túc của Khả Ngân vẫn có thể được bù đắp sức đáng trong tương lai.

Không chỉ là một hotgirl, diễn viên, hay ca sĩ tay ngang, Khả Ngân đang đến gần hơn với hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Về điện ảnh, Khả Ngân từng tham gia đóng loạt phim như Nàng tiên có 5 nhà, 100 ngày bên em, Yêu em từ khi nào, Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt).

Dù không sở hữu số đo 3 vòng khủng, Khả Ngân vẫn vô cùng cuốn hút và thần thái.

Ở vai trò diễn xuất nữ diễn viên nhận không ít phản hồi tiêu cực nhưng cô không ngừng cố gắng nỗ lực và trở thành nữ diễn viên chính trong bộ phim đình đám "Hậu duệ mặt trời".

Hotgirl sở hữu nhiều tài sản giá trị

Với 10 năm tham gia nghệ thuật, Khả Ngân đã có thể sở hữu nhiều tài sản giá trị như căn hộ 50m2 ở quận 2, TP HCM. Nữ diễn viên cũng sở hữu nhiều hàng hiệu đắt tiền, gu thời trang sành điệu, phong cách. Ở tuổi 24, Khả Ngân có thể thoải mái đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và tận hưởng những tiện nghi sang chảnh.

