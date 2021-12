Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi vừa thi tốt nghiệp cấp 3 gây chú ý ở rạp

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 08:57 AM (GMT+7)

Hai vợ chồng "anh Vi cá" rủ nhau hẹn hò riêng vào buổi tối khi ra rạp xem ra mắt Venom phần 2.

Là phần tiếp theo của thương hiệu Venom đình đám hồi năm 2018, Venom: Let There Carnge là một trong những bộ phim siêu anh hùng được mong đợi nhất dịp cuối năm nay. Tác phẩm đã “làm mưa làm gió” tại nhiều thị trường khác và hiện đang là phim Hollywood có doanh thu cao thứ 3 trên toàn thế giới trong năm 2021.

Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra tối hôm 7/12 tại TP Hồ Chí Minh có sự góp mặt của nhiều ngôi sao gồm Quách Ngọc Tuyên, Quân RTM, Tiến Tài HPM, Trịnh Tú Trung, Trần Phong, Minh Móm… cùng đông đảo người hâm mộ thương hiệu Venom. Ai nấy đều háo hức mong chờ bộ phim ra rạp sau thời gian dài trì hoãn vì dịch bệnh.

Vợ chồng Quách Ngọc Tuyên cùng đi xem phim Venom

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đưa bà xã đi xem phim trong dịp ra mắt Venom tại TP. HCM. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ rằng rất lâu rồi anh mới có dịp ra rạp xem phim trở lại. “Anh Vi Cá” khen ngợi những màn đánh đấm đã mắt và cảm giác bị cuốn theo cốt truyện đến khi phim hết lúc nào không hay. Đây cũng là dịp đặc biệt hai vợ chồng nam diễn viên “trốn con” đi chơi tối. Bà xã Quách Ngọc Tuyên kém anh 16 tuổi, vừa thi đỗ đại học và đang là một tân sinh viên.

Bà xã kém 16 tuổi cùng Quách Ngọc Tuyên hẹn hò ở rạp chiếu phim

Trong khi đó, nhà sản xuất Trịnh Tú Trung thì đánh giá cao phần nội dung ngắn gọn, súc tích, khiến cho mạch phim diễn ra liên tục, rất hấp dẫn và hồi hộp. Anh đánh giá yếu tố hành động của Venom: Let There Be Carnage đúng chất và thăng cấp hơn so với phần trước. Tình bạn và những màn đối thoại của Venom và Eddie Brock ngày càng gắn kết và đậm chất giải trí.

Trịnh Tú Trung đánh giá cao nội dung của Venom

Nam diễn viên Trần Phong tiết lộ anh là một fan của Venom ngay từ phần phim trước và đã mong đợi tác phẩm lần này từ lâu. Ngôi sao sinh năm 1992 chia sẻ: “Mình thấy rất thích mối quan hệ giữa Eddie và Venom. Hai nhân vật có tính cách trái ngược nhưng khi gặp chuyện thì luôn quan tâm nhau. Bộ phim rất đậm tính giải trí và hài hước”. Bên cạnh đó, Trần Phong còn bày tỏ sự thích thú với tạo hình mới của Carnage lẫn Venom. Nam diễn viên khen ngợi yếu tố kỹ xảo mãn nhãn cùng những màn đánh đấm hoành tráng của cả hai Symbiote.

Trần Phong là một fan của Venom

Một số sao Việt khác có mặt trong buổi ra mắt Venom tại TP. HCM:

Dược sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài

Dàn sao Việt náo nức xem phim Venom

