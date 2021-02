Phương Linh “Cảnh sát hình sự” bị chồng dọa "bỏ" nếu làm điều này

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 15:57 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng từ chối tham gia “Quỳnh búp bê”.

Phương Linh sinh năm 1988, cô là hot girl đời đầu Hà Thành cùng thời với Mi Vân, Ngọc Anh, Mai Ngọc…

Khi còn học cấp ba, Phương Linh khá đắt showbiz với vai trò người mẫu ảnh, cô cũng là gương mặt than quen trên tờ báo Hoa học trò. Bên cạnh đó, cô cũng từng góp mặt trong một số bộ phim như: Cảnh sát hình sự, Đầm lầy bạc, Tình yêu không hẹn trước, Zippo mù tạt và em…

Nói về sự mất tích của mình trong suốt thời gian qua, Phương Linh tiết lộ vì muốn giữ gìn gia đình hạnh phúc nên buộc cô phải từ bỏ sự nghiệp.

Được biết, chồng Phương Linh chính là diễn viên Hoàng Lân – từng thuộc Nhà hát tuổi trẻ. Anh cũng là nam chính đảm nhận trong phim Nhà có nhiều cửa sổ, Sắc màu phố phường…

Phương Linh nói: “Chồng tôi đã gắn bó 10 năm tại Nhà hát Tuổi trẻ, ngoài ra anh còn học thêm đạo diễn. Tuy nhiên, mọi người đều biết cát xê của nghệ sĩ sân khấu hay đóng truyền hình không được cao. Hơn nữa, anh lại là trụ cột kinh tế nên buộc anh phải bỏ nghề diễn viên để chuyển đổi công việc khác mưu sinh”.

Phương Linh từng theo học lớp MC và người mẫu của diễn viên Minh Tiệp. Cô cũng khá đắt show dẫn sự kiện nhưng sau khi kết hôn, Phương Linh dừng nghệ thuật để toàn tâm lo cho gia đình.

Phương Linh bộc bạch: “Chồng tôi là người tâm lí nhưng cũng khá gia trưởng. Bản thân anh cũng sống với nghệ thuật nhiều năm nên anh hiểu nỗi vất vả của một nữ diễn viên đi sớm về khuya không đảm bảo được gia đình. Chính vì thế, chúng tôi thống nhất cả hai sẽ dừng lại nghệ thuật để dành thời gian lo cho gia đình. Tôi bước chân vào nghệ thuật từ khi còn là học sinh nên tôi hiểu để theo nghề đến tận cùng là điều không dễ dàng. Khi đứng giữa lựa chọn hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Buộc tôi phải đưa ra quyết định”, Phương Linh nói thêm.

Bộ phim gần đây nhất cô tham gia chính là “Zipo mù tạt và em”, Phương Linh tâm sự: “Chồng tôi doạ bỏ nếu tôi tiếp tục theo nghề diễn viên. Bởi anh lo lắng tôi sẽ không đảm bảo được thời gian chăm sóc các con. Bé thứ hai nhà tôi thì còn quá nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi có một thống nhất. Khi con lớn hơn chút nữa, anh sẽ để tôi thoải mái tham gia nghệ thuật”.

Được biết, cô từng được ê kíp tổ chức sản xuất phim Quỳnh búp bê, Hướng dương ngược nắng mời tham gia đóng một vai nhỏ nhưng Phương Linh đã từ chối vì cô sợ không đảm bảo được lịch quay.

Ở độ tuổi 34, Phương Linh đang hạnh phúc bên cạnh chồng con. Nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ khiến Phương Linh bị nhiều người đồn đoán cô can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, cô phủ nhận điều này: “Tiêu chí làm đẹop của tôi là không dao kéo. Tôi muốn mọi thứ tự nhiên, cô có thể trẻ trung hơn so với độ tuổi la do duy trì tập thể thao, chăm đi spa, ăn uống khoa học”. Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Phương Linh vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm. Đặc biệt, cô khá đắt show chụp look book.

