Phim Việt Nam vào tốp 15 Oscar 2023

Ban Tổ chức Oscar lần thứ 95-2023 đã công bố trên trang web của giải vào ngày 21-12 (giờ địa phương) danh sách đề cử rút gọn.

Ở hạng mục "Phim tài liệu dài xuất sắc nhất", phim Việt Nam "Những đứa trẻ trong sương" được liệt kê trong tốp 15, bên cạnh các phim: "All That Breathes", "All the Beauty and the Bloodshed", "Bad Axe", "Descendant", "Fire of Love", "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song", "Hidden Letters", "A House Made of Splinters" , "The Janes", "Last Flight Home", "Moonage Daydream", "Navalny", "Retrograde", "The Territory" đến từ nhiều nước khác.

Một số cảnh trong phim "Những đứa trẻ trong sương"

Phim tài liệu được vào tốp 15 danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2023

Theo đó, 15 phim này được chọn ra từ 144 phim được xem xét đủ điều kiện tham gia tranh giải. Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xem xét, bầu chọn và công bố danh sách đề cử chính thức vào tốp cuối cùng tranh giải. Danh sách này dự kiến được công bố vào ngày 24-1-2023.

Lễ trao Giải Oscar lần 95-2023 dự kiến diễn ra ngày 12-3-2023 tại Nhà hát Dolby của Mỹ.

Phim truyện điện ảnh "578: Phát đạn của kẻ điên" được chọn đại diện điện ảnh Việt Nam tranh Oscar đã không lọt vào tốp 15 danh sách đề cử rút gọn hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc". Đây là kết quả đã được dự đoán trước.

"Những đứa trẻ trong sương" trở thành bộ phim đầu tiên của Việt Nam vào tốp 15 danh sách đề cử rút gọn của Oscar.

Trước đây, phim "Mùi đu đủ xanh" của đạo diễn Trần Anh Hùng được vào tốp 5 đề cử cuối cùng nhưng phim này được quay ở Pháp, nhà sản xuất Pháp đứng tên và thuộc về quốc gia Pháp.

Thông qua nhân vật chính của phim là Di, một cô bé 12 tuổi người H’Mông sống tại Sapa (tỉnh Lào Cai), "Những đứa trẻ trong sương" phản ánh sự va chạm, xung đột giữa những giá trị văn hóa truyền thống với hiện đại, những thách thức mà các bé gái người dân tộc thiểu số phải đối mặt trong xã hội.

Trước khi đến Oscar, phim đã gặt hái nhiều giải thưởng, như thắng "Phim quốc tế xuất sắc" tại Liên hoan phim (LHP) Docaviv. Hà Lệ Diễm từng được trao giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" hạng mục "Tranh giải quốc tế" dành cho phim đầu tay tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021.

Phim đã thắng nhiều giải thưởng

Hà Lệ Diễm

