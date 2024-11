Phim ngôn tình sến rện, kịch bản ba xu, tại sao vẫn gây sốt

Bộ ngôn tình sến rện, kịch bản ba xu nhưng vẫn hot

When the phone rings (Tựa Việt: Khi điện thoại đổ chuông) là phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc đang gây sốt thời gần đây. Tác phẩm không gây chú khi công bố dự án và dàn diễn viên nhưng tạo hiệu ứng từ những clip ngắn trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả bất ngờ vì phim dùng mô típ cũ thuộc dòng phim ngôn tình sến sẩm, vốn đã rất quen thuộc với phim truyền hình Trung Quốc, trong khi kịch bản phim Hàn đang có nhiều đổi mới, khác biệt so với phim trong khu vực.

When the phone rings chuyển thể từ truyện tranh do nam diễn viên Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính.

Tuy nhiên mới hai tập đầu công chiếu, phim lại tạo phản ứng tích cực từ công chúng. Phim hiện đứng đầu Netflix Việt Nam BXH chương trình truyền hình. Theo Nielsen Korea, tập đầu đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,5%.

Phim do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính, được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên nổi tiếng trên Kakao Page When the phone rings. Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng), vị chính trị gia đang lên và người vợ Hong Hee Joo (Chae Soo Bin).

Cả hai đi đến hôn nhân vì lợi ích gia tộc, nữ chính thay chị gái cưới nam chính. Bộ phim bước vào tình tiết gay cấn khi Baek Sa Eon liên tục nhận được những cuộc gọi uy hiếp phải ly hôn với Hee Joo. Mối quan hệ giữa hai người có biến chuyển sau cuộc gọi bí ẩn.

Baek Sa Eon là người phát ngôn trẻ tuổi nhất của văn phòng tổng thống, có mọi thứ từ xuất thân gia đình đến ngoại hình điển trai. Anh kết hôn theo hợp đồng với Hong Hee Joo, con gái thứ hai của Nhật báo hàng đầu đất nước. Hong Hee Joo là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mắc chứng câm chọn lọc, vợ của Baek Sa Eon. Ba năm kết hôn, sự tồn tại của cô chưa bao giờ được tiết lộ với truyền thông.

Biên kịch Kim Ji Woon giải thích mặc dù thể loại chính là lãng mạn, bộ phim chuyển đổi linh hoạt từ hài hước, ly kỳ và thậm chí là hành động, phản ánh cảm xúc đang phát triển của các nhân vật.

Đạo diễn Park Sang Woo nói thêm thoạt đầu có vẻ giống như mối quan hệ yêu - ghét trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng thực chất đây là câu chuyện về tình yêu đích thực đã tồn tại trong hơn 20 năm.

Lý do khiến “When the phone rings” được khen hơn hẳn phim ngôn tình Trung Quốc

Khán giả cho rằng điều cốt lõi khiến When the phone rings được quan tâm dù kịch bản ba xu là do diễn xuất của dàn diễn viên. Chae Soo Bin là gương mặt quen thuộc từng đóng đóng Mây họa ánh trăng, Tôi không phải robot, Vây hãm trên không… trong khi Yoo Yeon Seok là ngôi sao thực lực hàng đầu showbiz Hàn với nhiều tác phẩm như Hospital Playlist, Người thầy y đức, Quý ngài ánh dương…

“Hai diễn viên diễn được cái chất giàu sang của nhân vật, chemistry (phản ứng hóa học) không hề gượng ép”, “Hàn Quốc nhiều phim đầu voi đuôi chuột nhưng vẫn cuốn hút. Cùng kịch bản ngôn tình ba xu nhưng vào tay Hàn Quốc lại khác biệt, cộng diễn biên kịch, diễn xuất, khí chất của diễn viên, góc quay, màu phim, như được gột rửa con mắt”…

Thời trang trên phim cũng là điểm được khán giả đánh giá cao khi trang phục toát lên thần thái nhân vật, không tạo cảm giác màu mè, rườm rà.

Thành công ban đầu của When the phone rings khiến dòng phim ngôn tình thịnh hành ở Trung Quốc bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều ý kiến chê bai diễn xuất của diễn viên ngôn tình Trung gượng ép, quá lố, câu thoại sến rện.

Phim ngôn tình Trung Quốc bị chê cười khi đặt cạnh phim Hàn Quốc.

Bộ phim Những quý ông khu Đông Bát do Trương Hàn đóng chính từng bị chê tơi tả. Khán giả gọi Trương Hàn là "ông hoàng dầu mỡ" vì lối diễn xuất khoa trương. Huỳnh Hiểu Minh, Dương Dương, Trần Tư Thành cũng không tránh khỏi ý kiến tiêu cực khi hóa thân thành “tổng tài”.

Gu thời trang của diễn viên Bạch Lộc trong bộ ngôn tình Dĩ ái vi doanh cũng bị nhận xét là xấu tệ, kém sang dù dát đồ hiệu lên người.

“Có thể nam chính không quá điển trai nhưng phải có cái khí chất, phim ngôn tình Trung Quốc bao năm rồi vẫn ít thấy ai có cái khí chất tổng tài, mặt thì trắng bệch, góc quay tệ hại”, “Mảng hiện đại, phim Hàn làm tốt giúp người xem tưởng tượng như trong tiểu thuyết. Còn phim Trung thoại câu khiến tôi nổi da gà câu đó, nét diễn biểu cảm nó gượng ép, chưa kể nhiều kịch bản não tàn”.

