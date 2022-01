Phim ngoại tình bóc mẽ vỏ bọc hôn nhân hào nhoáng

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 17:25 PM (GMT+7)

Ngoại tình, phản bội luôn là một trong những chủ đề rất hút người xem, mang tới cho khán giả những "drama" cực kỳ hấp dẫn.

Scarlet Innocence

Không chỉ ngoại tình, câu chuyện ở Scarlet Innocence còn gây tranh cãi khi hai nhân vật chính là một cặp thầy trò. Trong phim, Jung Woo Sung vào vai Hak Kyu - một giáo sư, nhà văn vừa rời bỏ cuộc sống thành thị Seoul để về một vùng quê hẻo lánh làm công việc dạy viết tiểu thuyết cho lớp học toàn học sinh trung cao niên. Lý do Hak Kyu phải về quê Là bởi vướng phải bê bối tình dục ở trường cũ. Vậy nhưng trong thời gian sau đó, anh ta vẫn tiếp tục lao vào cuộc ái tình với nữ sinh ngây thơ Deok Yi (Esom), bất chấp việc mình đã có vợ con ở thành phố. Những cuộc ân ái nóng bỏng để thỏa mãn dục vọng. Cuối cùng, thứ tình yêu đầy dối trá của gã thầy giáo đê tiện đã khiến cả 2 mất đi tất cả.

Trong Scarlet Innocence, Jung Woo Sung đã có nhiều cảnh 18+ với các diễn viên nữ, mà nhiều nhất là với Esom, nữ diễn viên thủ vai cô nữ sinh Deok Yi kém anh tới 17 tuổi. Ban đầu, những cảnh nóng ấy thăng hoa giống như mối tình mà Deok Yi dành cho Hak Kyu. Nhưng sau này chỉ còn là nỗi căm hận, những cảnh gần gũi trở nên đen tối, khiến khán giả phải rùng mình.

Scarlet Innocence là vai diễn đúng dịp 20 năm vào nghề của Jung Woo Sung. Ngôi sao nổi tiếng này chấp nhận phá vỡ hình tượng chỉn chu của mình trong các bộ phim truyền hình trước đó, để vào vai phản diện. Chia sẻ về điểm khác biệt trong ba lần trút xiêm y, Jung Woo Sung nói: “Nếu Born to Kill cứ thế quay khi chẳng chuẩn bị gì thì Motel Cactus làm theo kiểu phong cách, chỉ đến bộ phim lần này, cảm xúc của tôi mới được bung hết".

Người đóng cặp với Jung Woo Sung là Esom. Màn thể hiện trong Scarlet Innocence đã giúp Esom được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại cả LHP Baeksang, Grand Bell lẫn Blue Dragon - ba giải thưởng danh giá nhất xứ Hàn.

The Housemaid

The Housemaid xoay quanh chuyện tình vụng trộm của cô hầu gái tham vọng và anh chủ nhà đào hoa. The Housemaid phiên bản mới có sự tham gia diễn xuất của những tên tuổi sáng giá xứ kim chi: Jeon Do Yeon, Lee Jung Jae, See Woo và nữ diễn viên kỳ cựu Yoon Yeo Jung.

Eun I (Jeon Do Yeon) đến gia đình giàu có để làm bảo mẫu cho một bé gái, ngoài mặt thì tỏ vẻ nghe lời nhưng cô ta lại sớm để mắt tới ông chủ, nhất là khi thấy vợ chồng ông chủ ân ái trên giường.

Eun I liên tục khoe ra sự gợi cảm trên cơ thể, lợi dụng việc bà chủ có thai để gạ gẫm, cùng ông chủ lao vào một cuộc tình đầy tội lỗi.

Hai diễn viên Lee Jung Jae, Jeon Do Yeon đã có nhiều phân đoạn vô cùng táo bạo khi họ đã nude hoàn toàn trong thời tiết lạnh giá để ghi hình những cảnh ngoại tình. Ngay từ poster phim cũng khiến nhiều người giật mình khi Lee Jung Jae đã khoe phần lớn cơ thể, chỉ có phần nhạy cảm nhất được che chắn khéo léo mà thôi.

"Khi quay cảnh này, chúng tôi đã nude thực sự" - Lee Jung Jae tuyên bố. "Thời điểm ghi hình cảnh yêu đương, thời tiết rất lạnh nhưng chúng tôi gần như không mặc gì lúc lên giường" - tài tử Scandal kể.

Love Affair

Ở Love Affair, Ga Hee là một giáo viên dạy ba lê có tiếng. Duyên số đưa đẩy khiến cô gặp Sung Min giữa thời điểm cô và chồng đang xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chính bởi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình mà Ga Hee nhanh chóng ngã vào vòng tay Sung Min. Hai người sau đó thường xuyên lén lút gặp nhau.

Dù biết mối quan hệ của mình không đúng nhưng giữa họ là vô số những "cuộc vui" đầy nóng bỏng. Ga Hee cũng dần không còn quan tâm đến việc chồng có biết chuyện hay không và chỉ cần được ở bên nhân tình.

Các phân đoạn mùi mẫn trong tác phẩm được quay dựng theo cách nghệ thuật. Sự gợi cảm không chỉ được thể hiện qua những cái vuốt ve, đụng chạm thân thể mà còn được truyền tải qua ánh mắt si mê, chứa đựng tình ý sâu đậm của nhân vật.

The Taste Of Money

Byeong Sik (Youn Yuh Jung) - người đàn bà đang ở con dốc bên kia của cuộc đời nhưng vẫn còn ham muốn. Từ một phu nhân giàu có, một người vợ, người mẹ khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, bà ta gạ gẫm thư ký nam bằng những hành động, những lời ong bướm và cả tiền bạc. Từ việc bị "cưỡng bức", chàng thư ký trẻ cũng dần khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền và lao vào một cuộc tình chỉ toàn dục vọng với bà chủ đáng tuổi mẹ mình.

Là bộ phim gắn mác 18+ với không ít những cảnh nhạy cảm, The Taste Of Money đã suýt không thể ra rạp. Đặc biệt, cảnh tượng Yong Jak "mây mưa" với phu nhân nhà họ Yoon - bà Geum Ok (Youn Yuh Jung) cũng khiến khán giả sốc cực độ khi diễn ra ngoài đời. Đặc biệt hơn, ngoài đhai "cô - cháu" này hơn nhau tới 31 tuổi.

Với sự trần trụi, táo bạo mà đạo diễn Im dám đem đến, The Taste Of Money đã được mời trình chiếu và tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2012. Tuy nhiên, bộ phim lại nhận điểm số thấp nhất trong số 22 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng năm ấy.

