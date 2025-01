Phim kinh dị Việt 18+ gây sốt

Loạt phim Tiệm ăn của quỷ (Tựa quốc tế: Devil’s Diner ) là series Việt Nam đầu tiên được Netflix phát hành độc quyền toàn cầu, cùng lúc tại hơn 190 nước.

Loạt phim gây chú ý vì quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Kiều Trinh, Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô, Lan Thy… Đây là dự án tâm huyết do Hàm Trần đạo diễn, được ấp ủ thời gian dài với nhiều cảnh quay máu me, rùng rợn dán nhãn T18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Ngay khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng gây sốt, lọt vào top 10 bảng xếp hạng các phim truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Làm mới mô-típ cũ

Tiệm ăn của quỷ gồm sáu tập, được xây dựng dưới dạng anthology (phim tuyển tập). Mỗi tập dài khoảng 50 phút có nội dung hoàn toàn độc lập nhưng cũng liên kết với nhau.

Như tên gọi, phim kể về một tiệm ăn bí ẩn, nơi những con người tuyệt vọng tìm đến khi họ gặp khó khăn nhất, không còn biết tìm sự giúp đỡ ở đâu khác.

Tại đây, thực khách được một đầu bếp kỳ lạ (Lê Quốc Nam) phục vụ những bữa ăn ngon miệng nhưng đáng sợ, với điều kiện họ phải thực hiện một giao kèo đen tối.

Sau đó, họ sẽ nhanh chóng có được những điều mong muốn nhưng đổi lại là một cái giá rất đắt.

Kịch bản do Hàm Trần chấp bút cùng biên kịch Trần Hoài Nam. Mỗi tập xoay quanh các tội lỗi lớn trong giáo lý Phật giáo gồm: Tham, Sân, Si, Mạn và Nghi.

Mô-típ “giao kèo với quỷ dữ” không mới, từng được nhiều phim nước ngoài thực hiện như The Devil's Advocate (1997), Pact with the Devil (2003), Death Note (2006)... Những tác phẩm này đều khai thác câu chuyện về sự đánh đổi giữa khát vọng cá nhân và cái giá phải trả, mang đến những bài học sâu sắc và rùng rợn về đạo đức, nhân quả.

Dẫu vậy, các biên kịch vẫn khéo léo dẫn dắt người xem qua từng câu chuyện. Mỗi tập phim hé lộ góc khuất trong đời sống cá nhân của các thực khách, lật mở những bí mật mà họ sẵn sàng hy sinh tất cả để che đậy.

Tập một xoay quanh hai vợ chồng cố gắng mãi nhưng không thể có con, người vợ thường xuyên trách móc chồng vì chỉ biết có tiền mà không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Tập hai kể về người con trai tìm cách thoát khỏi người mẹ thích kiểm soát, tập ba lại theo chân người cha muốn trả thù cho đứa con trai đã mất…

Cứ thế, nhân vật đầu bếp lợi dụng ham muốn của thực khách - những người đang tuyệt vọng muốn thay đổi cuộc đời - để thao túng rồi dẫn dắt họ đến con đường tội lỗi.

Theo đạo diễn Hàm Trần, anh không chỉ kể những câu chuyện đậm chất Việt mà còn là những câu chuyện phổ quát về khát vọng của con người, cũng như những lựa chọn khó khăn khi phải đối mặt với tình huống trớ trêu.

Các yếu tố văn hóa và triết lý Phật giáo được lồng ghép nhẹ nhàng, tạo nên sự khác biệt so với các tác phẩm cùng mô-típ.

Còn hạn chế

Đạo diễn Hàm Trần vốn không phải là cái tên xa lạ với người yêu điện ảnh Việt. Anh từng thực hiện một vài dự án phim kinh dị như Đoạt hồn (2014), Thất sơn tâm linh (2019) nhưng cũng đủ để tạo dấu ấn tốt.

Với Tiệm ăn của quỷ , nhà làm phim tiếp tục phát huy thế mạnh trong cách dựng phim, điều chỉnh nhịp điệu hợp lý để tạo cảm giác hồi hộp và giữ chân người xem qua từng tập.

Đạo diễn không lạm dụng các cảnh jump scare để hù dọa. Thay vào đó, anh tập trung vào diễn biến tâm lý nhằm xây dựng bầu không khí căng thẳng, tạo cảm giác bất an và hồi hộp.

Phải nói rằng Tiệm ăn của quỷ có phần hình ảnh rất ấn tượng. Các hiệu ứng, kỹ xảo được xử lý khéo léo để mang lại sự chân thực. Những cảnh cắt ngón tay, thái lưỡi hay đổ máu… dễ khiến người xem phải rùng mình.

Diễn xuất cũng là một điểm cộng. “Cây hài” Lê Quốc Nam mang đến hình ảnh mới khi trở thành đầu bếp đầy bí ẩn và đáng sợ. Kiều Trinh không gặp khó khăn khi vào vai người mẹ độc đoán, cay nghiệt nhưng cũng rất thương con.

Các diễn viên phụ như Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô… cũng tròn vai. Họ truyền tải được nỗi đau, sự tuyệt vọng và khát khao của từng nhân vật, giúp câu chuyện tạo được cảm xúc với người xem.

Dẫu vậy, Tiệm ăn của quỷ vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Dù tạo được bầu không khí rùng rợn, các câu chuyện trong phim không quá đáng sợ, nhất là với những người quen xem phim kinh dị.

Nhiều tình tiết còn hơi gượng ép hoặc dễ đoán, khiến thông điệp phim chưa tạo được sức nặng cần thiết.

Khâu hậu kỳ cũng chưa xuất sắc. Màu phim bị lạm dụng quá mức với tông màu tối và những ánh sáng vàng, đỏ mờ ảo để tạo cảm giác u ám và rùng rợn. Thủ pháp này đôi lúc phản tác dụng, trở nên thiếu tự nhiên và gây cảm giác khó chịu thay vì tăng thêm sự căng thẳng.

Sáu tập phim Tiệm ăn của quỷ có nhiều ý tưởng đầy tham vọng nhưng cách triển khai vẫn còn hơi an toàn. Dẫu vậy, đây vẫn là một series kinh dị đáng thưởng thức, mang lại những trải nghiệm thú vị cho khán giả.