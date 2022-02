Phim đang HOT xình xịch "All Of Us Are Dea" và loạt bí mật hậu trường ngỡ ngàng

Thứ Năm, ngày 10/02/2022

Bật mí những bí mật đằng sau những cảnh quay đắt giá của "All Of Us Are Dead".

All Of Us Are Dead hiện đang là bộ phim hot nhất trên toàn thế giới. Nội dung phim kể về một nhóm học sinh trường trung học Hyonsan phải đối mặt với thây ma do chính thầy giáo mình tạo ra. Đặc biệt, All Of Us Are Dead còn ẩn chứa những tình tiết hậu trường bất ngờ.

Nối tiếp Trò chơi con mực và Hellbound, All of Us Are Dead trở thành series phim kinh dị Hàn Quốc thứ 3 được bình chọn là tác phẩm yêu thích nhất.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim cũng được ghi nhận khi đạt hơn 10,4 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi phát hành. Tại một số quốc gia thuộc EU, tác phẩm này thậm chí còn vượt mặt Ozark mùa 4 vốn đang nắm giữ Top 1 với hơn 8,04 triệu lượt xem.

Đạo cụ là búp bê cỡ người thật

All Of Us Are Dead có rất nhiều cảnh khán giả và diễn viên đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, không phải tất cả các thây ma đều do các diễn viên trực tiếp đóng. Được biết, đội ngũ sản xuất đã sử dụng búp bê có kích thước bằng con người để làm thây ma nhân tạo. Điều này đã được tiết lộ từ một bức ảnh trên Instagram của nam diễn viên Yoon Chan Young.

Bối cảnh trường học được dựng mới

Ekip All Of Us Are Dead đã đầu tư xây dựng ngôi trường cao 4 tầng, dài 100m để phục vụ cho việc ghi hình phim. Kết hợp với kỹ xảo điện ảnh, bối cảnh này khiến cho bộ phim trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Bộ đồng phục học sinh xanh ẩn sâu ý nghĩa bất ngờ

Không phải vô tình mà đạo diễn của All Of Us Are Dead lại chọn màu xanh lá cây làm đồng phục học sinh cho các nhân vật. Vì màu đỏ của máu sẽ tương phản với màu xanh lá cây nên đạo diễn đã quyết định chọn màu sắc này để làm nổi bật hơn nữa sự tàn khốc trong cuộc chiến của các học sinh với zombie. Sắc áo xanh đi kèm sơ mi trắng đã mang lại sự căng thẳng tối đa cho thị giác của khán giả.

Lớp học đào tạo làm zombie

Được biết, để tạo ấn tượng chân thực về thây ma, dàn diễn viên và ekip đã được đào tạo chuyên sâu trước khi bộ phim bắt đầu ghi hình. Đạo diễn Lee Jae Kyu giải thích rằng các động tác của zombie được thực hiện dựa trên sự chỉ đạo của một biên đạo múa, tạo sự đồng nhất giữa tất cả các diễn viên đóng zombie và khiến cho hình ảnh thây ma trở nên sống động.

Cả ba diễn viên chính của All Of Us Are Dead là Park Solomon, Yoon Chan Young và Yoo In Soo thừa nhận đã gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Yoon Chan Young) và Yoo In Soo đã bị nôn do khó khăn trong quá trình đào tạo cấp tốc. Trong khi đó, nam diễn viên Park Solomon cố gắng nhịn nôn và phải nghỉ ngơi, điều trị bằng châm cứu. Việc đào tạo chuyên sâu bao gồm tăng sức bền của họ, và rèn luyện kỹ thuật trong các cảnh hành động.

Ca khúc cổ vũ do chính diễn viên sáng tác

Khi Cheong San (Yoon Chan Young) và những người bạn của mình lên đến sân thượng, có cảnh Dae Su (Lim Jae Hyuk) hát để cổ vũ bạn bè giữa đống lửa trại. Có ai ngờ, hóa ra bài hát do chính nam diễn viên 27 tuổi sáng tác. Trước đó Jae Hyuk được đạo diễn trực tiếp thách thức rằng hãy sáng tác một bài hát để sử dụng trong phim.

Những cú one-shot ấn tượng

Xuyên suốt bộ phim All Of Us Are Dead, khán giả được chiêm ngưỡng nhiều thước phim ấn tượng. Điểm thú vị là ekip All Of Us Are Dead chủ yếu sử dụng phương pháp one-shot. Kỹ thuật quay này áp dụng với hàng trăm diễn viên cùng một lúc khá mạo hiểm, nhưng đạo diễn Lee vẫn chọn sử dụng nó để bộ phim chân thực nhất.

