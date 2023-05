Phim của Tiểu Long Nữ xấu nhất lịch sử có lượt xem thảm hại

Trần Nghiên Hy trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình mới mang tên Ngọt ngào ấm áp cùng dàn diễn viên Tống Thiến, Lục Nghị, Kinh Siêu, Tôn Kiên. Trái với kỳ vọng, tính đến thời điểm này, tác phẩm mới trồi sụt phong độ. Mức rating ghi nhận những tập đầu lên sóng chỉ loanh quanh 0,4–0,6%, thấp hơn so với các phim chiếu cùng khung giờ. Ngoài ra, kịch bản thiếu sáng tạo, diễn xuất không đột phá khiến Ngọt ngào ấm áp rơi không được đánh giá cao.

Tuy thế, chỉ số từ Vlinkage - công ty giám sát dữ liệu truyền thông chuyên nghiệp của Trung Quốc – cho thấy phim dẫn đầu lượt quan tâm mảng phim truyền hình.

Phim mới của Trần Nghiên Hy có rating thấp. Người hâm mộ kỳ vọng phim được quan tâm ở chặng sau khi chỉ số truyền thông khá khả quan. Ảnh:Weibo.

Nội dung chính của phim là câu chuyện về bác sĩ Nam Phi (Tống Thiến). Qua ngưỡng 30, cô phải đối mặt với vấn đề hôn nhân khi bạn trai Trần Phương (Lục Nghị) đang trong bước ngoặt thay đổi sự nghiệp.

Trải qua nhiều biến cố, Nam Phi có được nhận thức mới, tìm được sự tự do và hiểu bản thân muốn gì từ tận sâu đáy lòng.

Trong phim, vai diễn của Trần Nghiên Hy là Tề Gia Nghi - nhân viên thiết kế nội thất. Cô đã lập gia đình nhưng không hạnh phúc vì người chồng gia trưởng, ích kỷ. Đến khi hôn nhân chấm dứt, Tề Gia Nghi quen người mới và tìm lại tình yêu thực sự.

Sau khi lấy chồng, sinh con, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để thu vén gia đình. Cô hầu như chỉ xuất hiện ở một số sự kiện thời trang, nhận quảng cáo. Bộ phim khán giả ấn tượng nhất với Trần Nghiên Hy là vai Thẩm Giai Nghi phim You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi). Tác phẩm giúp cô xây dựng hình tượng ngọc nữ và được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải Kim Mã lần thứ 48.

Năm 30 tuổi, cô đóng vai Tiểu Long Nữ bản phim Thần điêu đại hiệp (năm 2013) cùng Trần Hiểu nhưng bị chê thảm bại. Nhiều khán giả nhận xét cô không phù hợp với khí chất của nhân vật, nhiều năm qua cư dân mạng vẫn thường mỉa mai gọi là “Tiểu Long Nữ đùi gà” để chế giễu.

Dù vậy, tác phẩm se duyên cho cô và “Dương Quá” Trần Hiểu. Hai người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, con trai chung của họ năm nay 7 tuổi.

Sự nghiệp của Trần Hiểu có nhiều đột phá hơn vợ. Ảnh: Weibo.

Khác với vợ, Trần Hiểu có sự nghiệp diễn xuất ổn định hơn. Năm ngoái, anh gây sốt khi đóng vai Cố Thiên Phàm cùng Lưu Diệc Phi trong phim Mộng hoa lục. Tác phẩm đang phát sóng của Trần Hiểu là dự án cổ trang Vân Tương truyện hợp tác cùng Mao Hiểu Đồng. Cả hai tái hợp gần 10 năm sau Thần điêu đại hiệp.

Không giống những vai diễn mạnh mẽ, lạnh lùng thường thấy, “nam thần cổ trang” hóa thành chàng thư sinh tri thức, nhẹ nhàng. Tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn, chỉ sau bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Nghiên Hy sinh ở Đài Loan (Trung Quốc), cô bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 2006 và nổi tiếng với vai chính trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy còn là ca sĩ.

