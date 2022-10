Gã Doãn Chí Bình cướp "cái ngàn vàng" của Tiểu Long Nữ: Diễn viên ngoài đời thực sống thế này đây

Doãn Chí Bình vẫn là một trong những cái tên "tiểu nhân" nhất trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Trần Khải Thái

Trần Khải Thái được TVB giao đảm nhận vai Doãn Chí Bình sau thành công của Số phận kẻ siêu phàm. Doãn Chí Bình được coi là nhân vật bị ghét nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Kẻ tiểu nhân này yêu say đắm vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ. Hắn lợi dụng lúc Cô Cô bị điểm huyệt và tưởng nhầm là Dương Quá để cướp đi “lần đầu tiên”.

Có thể coi đây là phiên bản Doãn Chí Bình thành công nhất của bộ phim cho đến thời điểm hiện tại. Bởi phân cảnh Doãn Chí Bình giở trò đồi bại với Tiểu Long Nữ được quay quá chân thật. Diễn xuất của nam diễn viên cũng được báo chí Hong Kong đánh giá rất cao.

Ngôi sao sinh năm 1964 đã tham gia hơn 60 bộ phim của 2 hãng TVB và ATV, hiện đã chuyển hẳn sang công việc MC.

Nam diễn viên tham gia dẫn chương trình cho show truyền hình Bách vạn phú ông đình đám của đài ATV năm 2001. Từ đó, Trần Khải Thái bắt đầu thành công hơn, hình ảnh của anh phủ sóng khắp các màn ảnh nhỏ Hong Kong với vai trò mới - MC dẫn chương trình. Ngoài ra, anh còn thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ đã được ấp ủ từ rất lâu.

Hiện tại, Trần Khải Thái ít xuất hiện trên phim ảnh mà đảm nhận vị trí MC trong nhiều chương trình. Trái ngược với tính cách của Doãn Chí Bình trong phim, anh luôn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến bởi tính cách hoà đồng, hiền lành.

Vợ của anh là một giáo viên piano. Trần Khải Thái chia sẻ với tờ HK01: "Hai chúng tôi đến với nhau đa phần vì đồng đều trong phong cách sống. Cô ấy giúp tôi mua quần áo, 90% trong số chúng đều có giá 100-200 tệ (khoảng 350 - 650 nghìn Việt Nam đồng) bán trên phố Hoa Viên, tôi hài lòng với cuộc sống như vậy".

Ở tuổi 58, Trần Khải Thái vẫn rất phong độ song mái tóc đã điểm bạc, những nếp nhăn trên mặt cũng dần hiện rõ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ ảnh du lịch, khoe khoảnh khắc giản dị đời thường bên bà xã, bạn bè hay thú cưng.

Lý Chí Hy

Nam diễn viên Lý Chí Hy tham gia Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản do Nhậm Hiền Tề và Ngô Thanh Liên đóng chính. Mặc dù vai Doãn Chí Bình của anh không được đánh giá cao do Tiểu Long Nữ mặc y phục màu đen u tối, trái ngược với hình ảnh Tiểu Long Nữ luôn mặc đồ màu trắng thanh khiết như trong nguyên tác. Dù vậy, nhân vật đểu cáng do Lý Chí Hy thủ vai vẫn được đánh giá là đã lột tả thành công hình ảnh một tên tiểu nhân có vẻ ngoài nho nhã, thư sinh nhưng bên trong lại vô cùng mưu mô, hèn hạ.

Lý Chí Hy là tài tử nổi tiếng Đài Loan những năm 80, 90 của thế kỷ trước với nhiều vai diễn ấn tượng trong rất nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích. Với vẻ ngoài thư sinh, nho nhã và tính cách điềm đạm ngoài đời, Lý Chí Hy còn từng được mệnh danh là “Chàng thư sinh quốc dân”.

Đến nay, ở tuổi ngoài 50, Lý Chí Hy vẫn tích cực tham gia đóng phim. Gần đây, anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Anh hùng liêm chính, Bồng lai bát tiên, Nhà ẩm thực cô đơn...

Ngoài đời, Lý Chí Hy thường xuyên làm từ thiện và là người chồng, người cha tốt. Tính cách vui vẻ, thân thiện của ngôi sao Thần điêu đại hiệp khiến người hâm mộ vô cùng yêu mến.

Tống Dương

Phiên bản Doãn Chí Bình của Vu Chính được đánh giá là đẹp trai nhất màn ảnh. Đây cũng là nam diễn viên có tuổi đời trẻ nhất đóng vai này. Khán giả khá sốc với nhân vật Doãn Chí Bình là một chàng trai si tình, lại hơi ngô nghê. Không những thế, anh còn tuyên bố sẽ đem đến cho khán giả một cảnh cưỡng gian khác biệt so với các tác phẩm trước đây.

Cảnh Doãn Chí Bính giở trò đồi bại với Tiểu Long Nữ cũng gây nên nhiều tranh luận do được thực hiện một cách “nhạy cảm” quá đà. Tuy nhiên, một phần do nhân vật được đổi tên thành Chân Chí Bính thay vì tên Doãn Chí Bình trong các phần trước, chưa kể Tống Dương lại có ngoại hình điển trai nên vai diễn này nhận được khá nhiều sự cảm thông và chú ý của khán giả.

Tống Dương được coi là thế hệ tiểu sinh có thực lực mới của làng giải trí Hoa ngữ. Trước vai diễn Chân Chí Bính trong Thần điêu đại hiệp, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất như: Thiến niên Dương Gia Tướng, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Phi tần Đại Minh...

Hai bộ phim gần đây nhất có sự tham gia của nam diễn viên họ Tống là Sư phụ và Đao bối tàng thân đều thuộc thể loại phim võ thuật, hành động.

