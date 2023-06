"Phi công trẻ" bên Song Hye Kyo: Mỹ nam kém 16 tuổi có hot nhất?

Gần đây nhất Song Hye Kyo xuất hiện bên cạnh đàn em kém 16 tuổi Cha Eun Woo trong một sự kiện tại Pháp đã gây sốt mạng xã hội bởi nhan sắc trẻ trung, kiêu sa. Cả hai đều là ngôi sao xứ Hàn và việc cùng chung khung hình càng khiến người hâm mộ thích thú. Ở tuổi 42, Song Hye Kyo cho thấy vẻ quyến rũ và không có chút khoảng cách tuổi tác nào với đàn em.

Không những vậy, việc Song Hye Kyo và Cha Eun Woo cùng về nước sau khi dự sự kiện chung càng khiến sân bay “náo loạn”. Trước đó, Knet đã được một phen nháo nhào khi truyền thông Trung Quốc tung tin cả hai ngôi sao này đang hẹn hò bí mật. Là một ngôi sao hạng A của showbiz, Song Hye Kyo thường xuyên vướng tin đồn tình ái mỗi khi xuất hiện bên cạnh hay đóng cùng phim với các bạn diễn nam, nhất là những sao nam kém tuổi.

Lee Do Hyun là bạn diễn trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo từ trước tới nay. Anh kém cô 14 tuổi nên ngay từ đầu khi dự án phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) được công bố, nhiều khán giả cảm thấy nghi ngờ sự ăn ý của hai người khi diễn cặp đôi. Tuy nhiên, Lee Do Hyun dần xóa tan được nghi ngại đó bởi diễn xuất tự nhiên và màn tương tác rất tự nhiên với đàn chị. Nam diễn viên sinh năm 1995 càng ngày càng chứng minh được sức hút, nhất là trong phần 2 của phim.

Trước The Glory, Lee Do Hyun nổi tiếng với một số phim như Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home… nhưng vai diễn người tình của Song Hye Kyo mới thực sự giúp anh thăng hạng trong sự nghiệp. Sau bộ phim này, anh còn có thêm tin vui khi kết đôi ngoài đời thực với bạn diễn Lim Ji Yeon – người đóng vai ác nữ trong The Glory. Yêu đàn chị hơn 5 tuổi, Lee Do Hyun cho thấy sự chững chạc của một người đàn ông luôn rất ga-lăng và tinh tế trong từng cử chỉ. Hiện tại, anh có thêm một vai diễn rất thành công trong phim Người mẹ tồi của tôi.

Jang Ki Yong kém đàn chị 11 tuổi nhưng tạo thành một cặp đôi trong phim Bây giờ chúng ta đang chia tay (năm 2021). Cả hai hóa thân vào vai một nhà thiết kế và một nhiếp ảnh gia trải qua chuyện tình một đêm và từng bước đến với nhau sau những hiểu lầm. Ngay từ khi công bố dự án và việc hé lộ một số bức ảnh của cặp đôi chính, tên tuổi của Song Hye Kyo đã leo lên Top 1 hot search (tìm kiếm nhiều nhất) với hơn 4 triệu lượt tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm thất bại bởi khán giả không cảm nhận được phản ứng hóa học của hai diễn viên chính, khoảng cách tuổi tác và sự gượng gạo ngày một lộ rõ qua từng tập. Thậm chí sau vai diễn này, Song Hye Kyo còn nhận được lời khuyên nên tránh xa những bạn diễn “phi công trẻ”.

Park Bo Gum là bạn diễn kém Song Hye Kyo 12 tuổi trong phim Encounter (tựa Việt: Gặp gỡ) vào năm 2018. Mặc dù diễn xuất của cả hai đều đáng khen ngợi nhưng kịch bản cũ kỹ đã khiến bộ phim gây thất vọng với khán giả. Ngoài đời cả hai đều là chị em thân thiết trong cuộc sống nhưng khi đóng cặp đôi trong phim, họ thiếu kết nối và để lộ khoảng cách tuổi tác.

Song Joong Ki nên duyên với Song Hye Kyo sau khi đóng chung trong phim truyền hình Hậu duệ mặt trời (năm 2016). Kém người tình màn ảnh 4 tuổi, Song Joong Ki tạo nên nhiều cảm xúc tuyệt vời khi hóa thân thành một đại úy cương trực, bản lĩnh. Cặp đôi trải qua những tháng ngày hẹn hò bí mật trước khi chính thức làm đám cưới. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm rưỡi, cả hai kết thúc chóng vánh cuộc hôn nhân. Sau vụ ly hôn gây sốc với làng giải trí cả châu Á, hai người dành thời gian xây dựng sự nghiệp riêng và tránh nhắc về đối phương. Trong khi Song Joong Ki hiện tại đã xác nhận sẽ tổ chức đám cưới với người vợ thứ hai đang mang thai thì Song Hye Kyo vẫn chưa hé lộ gì về chuyện tình cảm mới.

