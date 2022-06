Phan Mạnh Quỳnh làm MV về bé Hải An, truyền cảm hứng qua câu chuyện hiến giác mạc

Mới đây, Phan Mạnh Quỳnh đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần” vào tối 1/6. Dự án âm nhạc này được Phan Mạnh Quỳnh phát hành vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi với ý nghĩa mọi trẻ em đều là thiên thần trên thế giới này.

Đây là ca khúc được Phan Mạnh Quỳnh lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện có thật về bé Hải An - bé gái 7 tuổi trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác. Sản phẩm mới của Phan Mạnh Quỳnh với những ca từ đẹp đẽ và hình ảnh truyền cảm hứng hứa hẹn sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh ra mắt “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần”, được anh lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện của bé Hải An

Ca khúc “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần” được Phan Mạnh Quỳnh ấp ủ và sản xuất trong vòng 2 năm, từ năm 2020 cho tới năm 2022 mới có thể dành tặng khán giả phiên bản chỉn chu nhất. Biết đến câu chuyện về bé Hải An từ năm 2018, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Khi nghe mẹ của bé Hải An kể câu chuyện về bé trong một chương trình, tôi mới nghĩ tại sao một cô bé lại có những suy nghĩ lớn đến vậy. Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, giống như bé là một thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp. Tôi vừa xúc động, vừa được gợi ra một hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật".

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, hầu hết các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đều được viết từ những câu chuyện hoặc nhân vật có thật, ca khúc “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần” cũng không phải ngoại lệ. Nếu phần đầu của ca khúc kể về câu chuyện của bé Hải An và mẹ, thì phần sau lại là những liên tưởng từ Phan Mạnh Quỳnh khi bé Hải An đã rời xa mẹ tới một nơi xa - trở thành thiên thần bé nhỏ, khiến mọi người thấy mến thương vì được chạm vào trái tim.

MV được Phan Mạnh Quỳnh thực hiện dưới dạng hoạt hình

MV “Nơi Dành Cho Các Thiên Thần” được Phan Mạnh Quỳnh thực hiện dưới dạng hoạt hình để khai thác trọn vẹn nội dung ca khúc cùng những nét vẽ cầu kỳ và đẹp đẽ. Đồng thời, hình ảnh trong MV này cũng tôn vinh câu chuyện của bé Hải An như một khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong cuộc sống này, thay vì gợi nhắc tới những ký ức buồn.

Đặc biệt, bài hát này cũng chính là điểm khởi đầu, khơi nguồn cảm xúc cho Phan Mạnh Quỳnh thực hiện một dự án những ca khúc có chủ đề về cộng đồng: “Tôi có những cảm xúc về chủ đề đời sống, từ những câu chuyện và nhân vật có thật ở trong lòng và muốn chia sẻ cùng mọi người”.

Sắp tới, Phan Mạnh Quỳnh sẽ cho ra mắt thêm nhiều ca khúc ý nghĩa có chủ đề về cộng đồng

Hiện tại, Phan Mạnh Quỳnh đang chuẩn bị cho dự án những ca khúc về đề tài đời sống, hướng tới cộng đồng và sẽ phát hành từng ca khúc trong thời gian tới. Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn sẽ tập hợp các ca khúc có cùng đề tài và truyền cảm hứng cho mọi người thành một album vào năm 2023.

