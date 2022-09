"Phan Kim Liên" đẹp nhất màn ảnh: Suýt huỷ hoại cuộc đời vì cảnh nóng trong "Tân thuỷ hử"

Phân cảnh nhạy cảm của Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh trong bộ phim "Tân thủy hử" bị cắt hết toàn bộ vì quá táo bạo.

Khi đóng "Tân thủy hử", đạo diễn tuyên bố với Can Đình Đình rằng vai Phan Kim Liên sẽ giúp cô nổi tiếng suốt 10 năm sau. Thế nhưng, hơn một thập niên qua, cô vẫn chịu những lời đàm tiếu, bình luận ác ý, thậm chí thóa mạ vì vai diễn này.

Phiên bản Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Can Đình Đình bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật trong vai trò người mẫu quảng cáo. Sau 1 năm tham gia làng giải trí Hoa ngữ, mỹ nhân họ Can được nhận lời mời đóng bộ phim hợp tác Việt - Trung có tên "Hà Nội, Hà Nội". Trong phim, Can Đình Đình đóng chung với nam diễn viên Minh Tiệp. Nhờ vai diễn này, cô nhận được Cánh diều vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại liên hoan phim quốc tế năm 2006.

Tạo hình của Can Đình Đình trong bộ phim "Hà Nội, Hà Nội" .

Tuy nhiên, con đường diễn xuất của người đẹp chỉ thực sự khởi sắc sau khi cô hóa thân thành Phan Kim Liên trong bộ phim "Tân thủy hử" năm 2011. Phiên bản chị dâu Võ Tòng của Can Đình Đình nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và diễn xuất.

Từ vẻ ngoài xinh đẹp tới khí chất và thần thái của cô đều khiến khán giả thừa nhận rất phù hợp với nhân vật. Phiên bản Phan Kim Liên của mỹ nhân họ Can mang vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, toát lên sự phóng đãng, lẳng lơ nhưng cũng đầy dứt khoát, yêu hận rõ ràng.

Can Đình Đình được xem là phiên bản Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh.

Ban đầu, Can Đình Đình được mời đóng mỹ nhân tài sắc vẹn toàn Lý Sư Sư trong "Tân thuỷ hử". Mỹ nhân họ Can được xem là sự lựa chọn tuyệt vời cho vai diễn này khi sở hữu vẻ đẹp mê đắm, dịu dàng với đôi mắt thuần khiết cùng những đường nét cổ điển, thanh thoát trên khuôn mặt. Thế nhưng, về sau đạo diễn Cúc Giác Lượng lại đề nghị cô đóng Phan Kim Liên.

Các phiên bản "chị dâu Võ Tòng" trước đây đều rất duyên dáng và quyến rũ. Để tìm kiếm sự đột phá, đạo diễn đã lo lắng đến mức không ngủ được. Tất cả diễn viên mà ông có thể nghĩ đến đều tới thử vai, nhưng không có ứng viên nào phù hợp. Cho đến khi xem tác phẩm truyền hình "Làm ơn nghe điện thoại", vị đạo diễn nhận thấy hình tượng "gái hư" mà Can Đình Đình thể hiện trong phim tương đồng với tính cách nhân vật Phan Kim Liên.

Nữ diễn viên nỗ lực hết mình để tạo nên vai diễn Phan Kim Liên khác biệt nhất trong các phiên bản.

Đoàn phim cũng lo sợ mỹ nhân sinh năm 1986 từ chối vai diễn nên đã cố gắng thuyết phục. Ông tuyên bố: “Nếu đóng vai này, cô có thể nổi tiếng trong ít nhất 10 năm tới”. Cuối cùng, Can Đình Đình cũng đồng ý nhận vai.

Phan Kim Liên là một vai diễn đầy thách thức đối với Can Đình Đình bởi trước đây, hình ảnh chị dâu Võ Tòng đã được nhiều minh tinh đình đám như Ôn Bích Hà, Vương Tổ Hiền, Dương Tư Mẫn, Vương Tư Ý… khắc họa thành công trên màn ảnh. Vì vậy, nữ diễn viên đã từ chối 4 dự án khác nhau, dành thời gian đọc các nội dung trong tác phẩm gốc hơn 30 lần, đồng thời tìm thông tin liên quan để hiểu rõ nhân vật.

Can Đình Đình nhận nhiều giải thưởng kể từ sau vai diễn Phan Kim Liên.

Phiên bản Phan Kim Liên của Can Đình Đình mang nhiều nét mới mẻ. Đạo diễn Cúc Giác Lượng chia sẻ: "Nhân vật này không mang dáng vẻ quá phong lưu, lẳng lơ như những phiên bản khác. Thực chất, cô ấy là một thiếu nữ ngây thơ bị chôn vùi tuổi xuân và tình yêu bên cạnh người chồng xấu xí, già cả. Phan Kim Liên cũng có khát vọng yêu và được yêu nhưng đáng tiếc không được đáp lại".

Năm 2011, khi "Tân thuỷ hử" được phát sóng, Can Đình Đình nhanh chóng nổi tiếng đồng thời giúp cô nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất, trong đó có giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" do đài truyền hình An Huy tổ chức.

Vai diễn suýt huỷ hoại cuộc đời nữ diễn viên trẻ

Trong phim "Tân thuỷ hử", nữ diễn viên có nhiều phân đoạn khoe thân trước ống kính cùng cảnh nóng táo bạo với Tây Môn Khánh do Đỗ Thuần thủ vai. Nam diễn viên từng thừa nhận, ít nhất một nửa cảnh nóng của cặp đôi đều được quay khi cả hai không mặc quần áo. Thậm chí, vì diễn quá bạo, một vài bức ảnh hậu trường cho thấy Can Đình Đình bị lộ điểm nhạy cảm. Trong đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội, cặp đôi diễn cảnh hôn cho đến cảnh giường chiếu rất chân thực.

Nữ diễn viên chấp nhận đóng nhiều "cảnh nóng" cùng bạn diễn.

Vì muốn đảm bảo độ chân thật của cảnh nóng, hai diễn viên không ngại trút bỏ xiêm y. Tuy nhiên, cảnh quay này đã bị cắt bỏ trong bản chiếu trên truyền hình.

Từ sau vai diễn này, Can Đình Đình cũng vấp phải nhiều điều tiếng, ồn ào. Nhiều người đồn đoán rằng cô đã mua vai Phan Kim Liên. Một số người còn cho rằng nữ diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ việc khoe thân trên màn ảnh. Thậm chí, có người nhắn tin cho đội ngũ quản lý với những lời lẽ xúc phạm cô. Không chỉ vậy, đến khi đóng những bộ phim sau này, các đạo diễn ít nhiều vẫn giao cho cô một vài cảnh quay nhạy cảm.

Nhiều cảnh quay nóng bỏng trong phim được cắt bớt khi lên sóng.

Đúng như lời vị đạo diễn họ Cúc nói, hơn chục năm sau, khán giả vẫn nhớ đến Can Đình Đình với vai diễn Phan Kim Liên. Tuy nhiên, với cô, điều đó không phải là một sự may mắn mà là một áp lực khi cô liên tục hứng chịu những lời đàm tiếu, bình luận ác ý.

Sau "Tân thuỷ hử", Can Đình Đình hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau để chứng tỏ tài năng diễn xuất. Người đẹp cũng từ chối nhắc đến chủ để Phan Kim Liên trong suốt thời gian dài vì muốn thoát khỏi vai diễn nổi tiếng năm xưa. Dù vậy, khán giả vẫn gọi tên chị dâu Võ Tòng mỗi khi cô xuất hiện.

Nhiều người vẫn ấn tượng với Can Đình Đình qua vai diễn Phan Kim Liên

Trong suốt hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Can Đình Đình từng tham gia nhiều tác phẩm khác như: "Cao lương đỏ", "Tùy Đường diễn nghĩa", "Thập nguyệt vi hành", "Tình trong biển hận", "Hiên viên kiếm - Hán chi vân"… nhưng vẫn không thể trở thành ngôi sao hạng A. Tên tuổi của cô dần bị quên lãng trước sự lên ngôi của thế hệ diễn viên mới, trẻ đẹp và không kém phần tài năng.

Cùng với nghiệp diễn, cô vẫn tham dự các sự kiện lớn nhỏ và quay quảng cáo. Dù đã 36 tuổi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của nữ diễn viên vẫn trở nên mặn mà. Cũng chính vì vẻ đẹp này mà không ít lần mỹ nhân dính vào lùm xùm tình - tiền với đại gia. Cuối năm 2019, khán giả truyền tai nhau tin đồn nàng Phan Kim Liên “đi khách” với giá 350.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) một đêm.

Trả lời phỏng vấn trang Sohu, Can Đình Đình chia sẻ: “Tôi cảm thấy công việc của tôi là làm cho mọi người hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng rằng tôi có thể khiến khán giả cảm thấy hài lòng và mãn nhãn. Vì vậy tôi sẽ không đáp lại những tin đồn này, nó vô nghĩa”.

