VTV vào cuộc: MV mới của Chi Pu bị gọi là "rác", sao Việt hot nhất MXH bị réo tên

Chương trình khẳng định: "Công chúng cũng đang nắm trong tay quyền lực mềm, đó là tẩy chay".

Mới đây, chương trình Góc Nhìn Văn Hóa của VTV1 đã đưa ra chủ đề "Xóa bỏ ca khúc phản cảm, dung tục: Quyền lực trong tay khán giả".

Trong phần dẫn mở đầu, chương trình đưa ra những bài báo và hình ảnh trong MV mới Sashimi của Chi Pu cùng luận điểm: "Cô gái này lần nào tung ra sản phẩm âm nhạc cũng gây bão dư luận nhưng đáng tiếc không phải khen mà là những bình luận tiêu cực. Nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc gợi dục, phản cảm với ca từ dung tục, sáo rỗng. Không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên: 'Đây là rác'".

Nhưng đáng nói là chỉ sau 5 ngày ra mắt, MV này đã có tới gần 2 triệu lượt xem – một con số nhiều ca sĩ, nghệ sĩ phải mơ ước”.

Chương trình Góc Nhìn Văn Hóa của VTV1 dẫn chứng về MV Sashimi của Chi Pu: "Không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên: 'Đây là rác'.

Lý giải nguyên nhân những MV như vậy lại thu hút nhiều khán giả, BTV Trần Hằng cùng nhóm biên tập đã đưa ra cái nhìn khái quát cho khán giả truyền hình biết về thực trạng những ca khúc phản cảm, dung tục đang trở lại. Trước đó khoảng 1 năm, ban biên tập chương trình từng liên tiếp lên tiếng về vấn nạn này.

“Phần lớn ý kiến đều phản đối những nội dung tục tĩu. Nhưng kỳ lạ là các video này thường có lượng xem cao, bài ít nhất có 6 triệu lượt xem, nhiều thì lên tới 24 triệu. Thậm chí, nhiều bài còn lọt top thịnh hành của các trang nhạc trực tuyến” – chương trình đưa ra nhận xét.

Ca khúc phản cảm đang trở lại, thành một vấn nạn trong làng nhạc Việt thời gian gần đây

Trong chương trình, một nhà báo đã đưa ra quan điểm: "Một người A chê bài hát này phản cảm, người B chê có thể không yêu thích cô ca sĩ đó nhưng hoàn toàn có thể chọn xem. Chính sự tò mò dây chuyền đó khiến những bài hát có thể được đánh giá là phản cảm, dung tục nhưng nếu nhìn lượng view rất cao. Tôi nghĩ có nhiều ca sĩ tạo ra các sản phẩm gây những luồng tranh luận trái chiều thì họ biết, có những lời ca khi viết ra họ biết có thể gây tranh cãi nhưng họ chấp nhận điều đó, miễn là sản phẩm của mình gây chú ý".

Chương trình nhận định: “Điểm chung của các ca khúc như vậy là dễ nghe, dễ thuộc, bối cảnh và vũ đạo bắt mắt, cách thể hiện thịnh hành với xu hướng thế giới mà người hát được truyền thông, mạng xã hội lăng xê một cách tích cực. Điều gì sẽ xảy ra khi mà ca từ, động tác biểu diễn, hình ảnh tràn ngập nội dung cổ xúy bạo lực, khiêu dâm hay là tự tử? Người lớn có thể nhún vai bỏ qua nhưng với trẻ em, lứa tuổi teen là lứa tuổi nhạy cảm thì đó lại là câu chuyện đáng nói.

Một bài hát được các em học sinh sử dụng để thể hiện tính đại ca trong trường học và nó thành xu hướng thịnh hành. Bài ‘Ông bà già tao lo hết’ cổ xúy rich kid – những đứa trẻ nhà giàu tiêu xài tiền bố mẹ với những màn khoe xe, khoe nhà, khoe đồ hiệu”.

Sau đó, những trường hợp như Sơn Tùng M-TP với MV There's No One At All bị phạt 70 triệu vì cổ xúy tự tử hay rapper Chị Cả bị phạt 35 triệu đồng vì sáng tác trái thuần phong mỹ tục cũng được chương trình nhắc lại.

Sơn Tùng M-TP và rapper Chị Cả bị nêu tên trong chương trình vì có MV từng bị phạt

"Rõ ràng, khi các bạn trẻ nghe đi nghe lại, tiếp nạp vào trong đầu thì sẽ trở thành thói quen. Họ nghĩ rằng như thế là không sai, thậm chí có người nghĩ như vậy là đúng. Điều đó ảnh hưởng tới nhân cách của mỗi con người mà chúng ta cần phải thanh lọc từ những người làm nghề, từ chính phụ huynh và thậm chí sự tác động của người trẻ khi họ lựa chọn và nghe âm nhạc" – một nhà báo đưa ra quan điểm. "Có khá nhiều sản phẩm âm nhạc khi đưa ra công chúng gây tranh cãi vì ca từ dung tục, hoặc hình ảnh và thông điệp trái thuần phong mỹ tục và bị xử phạt. Nhưng có vẻ với nhiều ca sĩ, việc xử phạt không phải hình thức răn đe lớn nhất, có nhiều người bị xử phạt rồi vẫn tái diễn. Cơ quan quản lý văn hóa cần có biện pháp lớn hơn. Ngoài ra, về phía khán giả cũng vậy, chúng ta phải có sự quyết liệt hơn".

MV Sashimi của Chi Pu liên tục bị đưa ra làm minh chứng trong chương trình

Cuối chương trình là sự tổng kết lại về “quyền lực trong tay khán giả”: "Âm nhạc là sáng tạo, có thể có những lối đi riêng trong thủ pháp nghệ thuật, phong cách, trào lưu nhưng sẽ không ai dung túng cho những sản phẩm đi ngược lại với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội được gắn mác sáng tạo. Công chúng cũng đang nắm trong tay quyền lực mềm, đó là tẩy chay".

