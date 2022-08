Bộ đôi "Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh" và Tây Môn Khánh từng bị Võ Tòng bắt tại trận giờ ra sao?

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 00:06 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tây Môn Khánh phong lưu và Phan Kim Liên lẳng lơ phiên bản Tân Thủy Hử 2011, hiện tại họ ra sao?

Thủy hử là tác phẩm kinh điển của Trung Quốc và nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình. Trong đó, phiên bản năm 2011 dù gây nhiều tranh cãi nhưng vai diễn Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh lại được khán giả yêu thích.

Phan Kim Liên - Can Đình Đình

Can Đình Đình vào vai Phan Kim Liên là cô hầu gái của gia đình quyền thế. Nhân vật này đã trở thành cảm hứng của nhiều thế hệ đạo diễn. Cô được nhiều người nhận xét là Phan Kim Liên có cảnh nóng bạo nhất trong loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thủy Hử.

Từng có nhiều sao nổi tiếng như Ôn Bích Hà, Lê Tư, Vương Tổ Hiền, Dương Tư Mẫn, Chu Ân... đều đã thể hiện thành công vai diễn này. Mỗi mỹ nhân lại làm nên nét riêng cho nhân vật Phan Kim Liên. Can Đình Đình với nét diễn đặc trưng tạo ấn tượng mạnh với khán giả, người ta gọi cô là "Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh".

Tờ Chinatimes còn gọi Can Đình Đình là Phan Kim Liên đẹp nhất. Từ vẻ ngoài xinh đẹp tới khí chất và thần thái của cô đều khiến khán giả thừa nhận rất phù hợp với nhân vật.

Nữ diễn viên Can Đình Đình được truyền thông Hàn Quốc bình chọn là top 3 nữ thần Hoa ngữ. Sau một buổi thử giọng, Can Đình Đình trúng show quay quảng cáo và trở thành "nữ hoàng quảng cáo" của Thượng Hải. Khi đã nổi tiếng ở Thượng Hải, cô chuyển tới Bắc Kinh ghi danh vào Học viện Hý kịch Trung ương để nâng cao kỹ năng diễn xuất, biến ước mơ trở thành diễn viên trở thành hiện thực.

Cô từng tham gia bộ phim hợp tác Việt - Trung mang tên Hà Nội, Hà Nội, đóng chung với nam diễn viên Minh Tiệp. Vai diễn này đã mang lại cho Can Đình Đình giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Quốc tế năm 2006. Trong quá trình làm phim, Minh Tiệp và Can Đình Đình dần nảy sinh tình cảm. Nam diễn viên thừa nhận say đắm vẻ đẹp trong sáng, nữ tính và đậm chất Á đông của Đình Đình. Mối tình đẹp này duy trì trong 6 năm trước khi cả hai đường ai nấy đi.

Sau thành công của Tân Thủy Hử, sự nghiệp của cô chững lại. Can Đình Đình góp mặt vào các tác phẩm như: Hoa tư dẫn, Tân Tiêu thập nhất lang, Anh hùng phong thần bảng 2, Cô phương bất tự thưởng… Cô chỉ chuyên nhận vai phụ, các dự án của cô đều không được đánh giá cao. Sau hơn 15 năm trong nghề, nữ diễn viên vẫn chưa thể trở thành sao hạng A.

"Nghệ thuật đến từ cuộc sống. Chỉ có diễn viên có cuộc sống phong phú, nhiều trải nghiệm mới diễn được cái chất của nhân vật. Cuộc đời này, chẳng có ai nổi tiếng cả đời được. Miễn sao mỗi diễn viên có tác phẩm đại diện của riêng mình, điều này chứng minh họ đã thành công", Can Đình Đình nói.

Ở tuổi 36, Can Đình Đình vẫn sống cuộc sống độc thân. Cô vẫn duy trì được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, vẫn chăm chỉ đóng phim, ngoài ra, cô còn xuất hiện trong các sự kiện và quay quảng cáo. Chia sẻ về mẫu người lý tưởng, nữ diễn viên cho biết cô thích người đàn ông thông minh, hài hước, tài năng và đem lại cho phụ nữ cảm giác an toàn.

Tây Môn Khánh - Đỗ Thuần

Phiên bản Tây Môn Khánh mới nhất trong Tân Thủy Hử 2011 do nam diễn viên Đỗ Thuần đảm nhận. Nam diễn viên đã mang đến một Tây Môn Khánh mới mẻ hơn hẳn. Chuyện tình đầy tội lỗi giữa Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên cũng có nhiều thay đổi so với các phiên bản trước. Hình ảnh Tây Môn Khánh do Đỗ Thuần thể hiện không chỉ đơn thuần mang tính "đam mê tửu sắc" như các phiên bản trước, mà còn có thêm tính phong lưu, lãng tử, dịu dàng.

Đỗ Thuần sinh năm 1981, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Anh là một diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Đỗ Thuần cũng từng tham gia nhiều bộ phim như: Thanh niên Bắc Kinh, Vân Trung Ca, Vợ tôi là 8X...

Về đời tư, nam diễn viên từng có tin đồn tình cảm với mỹ nhân đình đám Trần Kiều Ân. Sau đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Cuối năm 2020, Đỗ Thuần kết hôn với nữ diễn viên Vương Xán. Một thời gian sau kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón con đầu lòng.

Đỗ Thuần luôn chăm sóc vợ hết sức kĩ lưỡng. Anh không ngại giúp vợ lau người, rửa chân cho vợ. Ngoài ra, ban đêm hầu như anh không ngủ vì nhận công việc trông con, cho ăn, thay tã để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Sau những chia sẻ của Vương Xán về chồng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho anh. Cô cũng tiết lộ mình là người chủ động theo đuổi chồng và đề nghị tiến tới hôn nhân.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bo-doi-34phan-kim-lien-lang-lo-nhat-man-anh34-va-tay-mon-khanh-tung...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bo-doi-34phan-kim-lien-lang-lo-nhat-man-anh34-va-tay-mon-khanh-tung-bi-vo-tong-bat-tai-tran-gio-ra-sao-c47a9009.html