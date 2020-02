Phạm Hương tập tành làm Vlog, dân mạng tranh cãi dữ dội vì lỗi sai cơ bản này

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 03:39 AM (GMT+7)

Không phân biệt được cua hoàng đế với cua tuyết, Phạm Hương bị cư dân mạng chỉ trích "đi Mỹ lâu quá nên quên tiếng Việt".

Hoa hậu Phạm Hương mới đây đã bất ngờ nhận kết đắng khi tung Vlog đầu tay của mình. Những tưởng sẽ được đông đảo công chúng đón nhận khi tung Vlog hướng dẫn cách chế biến càng cua Hoàng đế, tuy nhiên nàng hậu lại bị dân tình bóc mẽ loạt lỗi sai căn bản nhất.

Cụ thể, khi tung Vlog đầu tay của mình hướng dẫn chế biến càng cua Hoàng đế, Phạm Hương đã để chữ Butter King Crab, nhưng khi hướng dẫn cô đều là gọi "càng cua tuyết".

Vlog mới nhất của Hoa hậu Phạm Hương đang nhận nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng vì sai từ vựng tiếng Anh căn bản.

Ngoài ra, nhiều người còn chỉ trích cách chế biến của Phạm Hương sai quy cách và cho rằng nàng hậu kém vệ sinh khi để càng cua, thịt cua ở bồn rửa chén rồi mới xếp vào khay. Sự việc này đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ phía dân mạng.

Phạm Hương nhận được cả rổ "gạch đá" dưới phần bình luận.

Năm 2019, Phạm Hương dính tin đồn sang Mỹ sinh con cho thiếu gia nhưng cô liên tục có những động thái phủ định tin đồn. Cuối năm 2019, Phạm Hương bất ngờ công khai con đầu lòng và ngay lập tức danh tính ông xã Phạm Hương được dân tình săm soi. Ông xã Phạm Hương là một doanh nhân thành đạt tại Mỹ, đã từng có một đời vợ và 2 con trai.

Đây không phải lần đầu Phạm Hương vấp phải những chỉ trích vì lỗi tiếng Anh sau hơn một năm sang Mỹ. Trước đây, cô cũng từng bị cư dân mạng phát hiện sử dụng sai ngữ pháp khi khoe loạt cây trái trong vườn nhà.

Những lần sai chính tả không đáng có của nàng hậu quốc dân.

Ngay sau đó, dân mạng lập tức phát hiện ra dường như nàng hậu đang sử dụng công cụ hỗ trợ dịch của Google và mắc những lỗi rất cơ bản trong câu tiếng Anh. Dòng cập nhật này của Phạm Hương lại bị bắt bẻ sai ngữ pháp ở cụm "after the garden", cụ thể từ "after" thường được dùng cho thời gian nhưng Phạm Hương lại đang áp dụng cho khu vườn của mình.

Một người còn tỉ mỉ mang đoạn tiếng Việt mà Phạm Hương đăng tải lên Google dịch và công cụ này hiển thị đúng đoạn tiếng Anh mà cô viết. Người đẹp sau đó đã xoá chia sẻ này đi.

"Nàng hậu" copy y nguyên dòng trạng thái của người nổi tiếng.

Hơn nữa, dòng trạng thái bằng tiếng Anh và tiếng Việt rất xúc động dành cho quý tử đầu lòng của Phạm Hương cũng từng bị bóc mẽ là "copy" từ chia sẻ cũng dành cho con trai của thiên thần Victoria’s Secret - Candice Swanepoel.

Có thể thấy, lỗi "đạo văn" và những sai lầm căn bản không đáng có của một nàng hậu quốc dân khiến không ít người hâm mộ ngán ngẩm và thất vọng.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/pham-huong-tap-tanh-lam-vlog-dan-mang-tranh-cai-du-doi-vi-loi-sai-co-ban-n...Nguồn: http://danviet.vn/sao/pham-huong-tap-tanh-lam-vlog-dan-mang-tranh-cai-du-doi-vi-loi-sai-co-ban-nay-1059897.html