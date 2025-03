Oscar lần 97: Phim "Anora" thắng đậm!

Ariana Grande diện đầm hồng lên thảm đỏ

Nữ ca sĩ, diễn viên Ariana Grande diện đầm màu hồng nhạt, khoe vai trần trên thảm đỏ Oscar lần thứ 97.

Đầm được thiết kế lạ mắt, thu hút ánh nhìn ngay khi cô xuất hiện.

Ariana Grande

Trước khi Ariana Grande đến, nam diễn viên Ethan Slater - bạn diễn của Ariana Grande trong "Wicked" đã có mặt. Anh diện vest đen lịch lãm.

Cynthia Erivo khoe bộ móng tay dài

Minh tinh Cynthia Erivo đến với thảm đỏ Oscar lần thứ 97 bằng bộ đầm đen và bộ móng tay dài. Cô cũng tham gia phim "Wicked".

Cynthia Erivo

Nhiều ngôi sao khác tụ hội thảm đỏ

Elle Fanning diện đầm trắng thanh lịch, thắt nơ đen quanh eo đầy nổi bật kết hợp áo choàng trắng dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khoe nét đẹp dịu dàng.

Để tạo điểm nhấn, tăng thêm phần lấp lánh, cô chọn một chiếc vòng cổ nổi bật phối cùng trang phục.

Elle Fanning

Những người đẹp: Julianne Hough, Marlee Matlin... gây ấn tượng không kém với trang phục cùng cách trang điểm hài hòa.

Julianne Hough

Marlee Matlin

Demi Moore

Selena Gomez

Timothée Chalamet một mình đến thảm đỏ Oscar mà không có bạn gái Kylie Jenner tháp tùng

Lisa của nhóm Blackpink trên thảm đỏ Oscar lần thứ 97

Cô sẽ trình diễn trên sân khấu lễ trao giải

Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97 bắt đầu

Buổi lễ trao giải bắt đầu với một đoạn video clip mô tả các địa danh Los Angeles và Ariana Grande xuất hiện trình diễn ca khúc "Somewhere Over the Rainbow" trên sân khấu lễ trao giải.

Sau mở màn của cô, Cynthia Erivo hát ca khúc “Home” từ “The Wiz” và sau đó cả hai song ca bài “Defying Gravity” từ bộ phim "Wicked".

Ariana Grande và Cynthia Erivo trình diễn mở màn

MC Conan O'Brien xuất hiện

MC chương trình là Conan O'Brien, bắt đầu công việc của mình. Anh tham gia quay video clip mô tả trích đoạn phim "The Substance" và chiếu nó cho khách mời xem trước khi xuất hiện trên sân khấu, khuấy động không khí bằng những câu chuyện cười.

Conan O'Brien

Conan O'Brien gọi tên những bộ phim, khách mời dưới khán đài, nhận nhiều tràng vỗ tay.

Kieran Culkin thắng giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất"

Robert Downey Jr xuất hiện trên sân khấu, giới thiệu về những ứng viên đề cử hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" qua một bài phát biểu ngắn chủ yếu nói về chính anh.

Cuối cùng, nam diễn viên Kieran Culkin được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim "A Real Pain".

Kieran Culkin

Đây không phải kết quả bất ngờ! Kieran Culkin đã thắng nhiều giải thưởng trước đó và nhiều người dự đoán tài tử này sẽ giành tượng vàng Oscar lần thứ 97.

Kieran Culkin choáng ngợp, rơi nước mắt, giành những lời khen ngợi chân thành cho tài tử Jeremy Strong của phim "The Apprentice", cũng nằm trong danh sách đề cử Oscar lần thứ 97. Anh kể cho mọi người nghe về việc vợ anh hứa sẽ cho anh ấy bốn đứa con nếu giành được giải Oscar. "Chúng ta hãy bắt đầu thôi nào!" - Kieran Culkin nói trước khi rời khỏi sân khấu.

Flow giành giải "Phim hoạt hình hay nhất"

Phim hoạt hình "Flow" đã vượt qua những cái tên đình đám trong đề cử để giành chiến thắng "Phim hoạt hình hay nhất".

Gints Zilbalodis lên nhận giải

"Flow" do đạo diễn Gints Zilbalodis - người Latvia thực hiện. Tác phẩm không có lời thoại nhưng lại chinh phục khán giả bằng cảm xúc chân thành. Dù kinh phí thấp, "Flow" đã vượt qua những bom tấn hoạt hình Hollywood và giành chiến thắng.

In the Shadow of the Cyprus giành giải "Phim hoạt hình ngắn hay nhất"

Phim hoạt hình "In the Shadow of the Cyprus" được xướng tên chiến thắng hạng mục "Phim hoạt hình ngắn hay nhất".

Hai đạo diễn Hossein Molayemi và Shirin Sohani nhận giải. Họ có bài phát biểu dài một cách hài hước nhưng chân thành.

Giải "Thiết kế trang phục đẹp nhất" thuộc về phim "Wicked"

Nhà thiết kế trang phục Paul Tazewell - người thiết kế cho phim "Wicked" đã lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar lần thứ 97.

Paul Tazewell và tượng vàng

Anh mặc hoàn hảo, nói rằng là người da màu đầu tiên giành được chiến thắng này. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.

Paul Tazewell giành 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm để tái hiện thế giới phù thủy pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Giải "Kịch bản gốc hay nhất" thuộc về phim "Anora"

Đạo diễn, biên kịch Sean Baker của phim "Anora" bước lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar hạng mục "Kịch bản gốc hay nhất"

Anh gửi nhiều lời cảm ơn trên sân khấu.

Sean Baker

Phim "Conclave" thắng giải "Kịch bản chuyển thể hay nhất"

Peter Straughan có bài phát biểu gọn gàng và lịch sự trên sân khấu sau khi phim "Conclave" vượt nhiều ứng viên để thắng giải "Kịch bản chuyển thể hay nhất".

Peter Straughan

Phim "The Substance" thắng giải "Làm tóc và hóa trang xuất sắc nhất"

Phim "The Substance" không ngoài dự đoán đã được xướng tên chiến thắng hạng mục "Làm tóc và hóa trang xuất sắc nhất".

Lisa của Blackpink trình diễn tại Oscar lần thứ 97

Các nữ ca sĩ Doja Cat, Lisa, Raye lần lượt trình diễn các ca khúc đình đám trong loạt phim "Jame Bond".

Doja Cat, Lisa, Raye

Lisa cùng màn trình diễn

Trong đó, nữ ca sĩ thành viên Blackpink thể hiện bài "Live and Let Die". Doja Cat hát “Diamonds Are Forever” và Raye kết thúc màn trình diễn bằng “Skyfall”.

"Anora" giành tiếp giải "Dựng phim xuất sắc"

Phim "Anora" tiếp tục được xướng tên chiến thắng tại Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97 và lần này là hạng mục "Dựng phim xuất sắc".

Sean Baker lại xuất hiện trên sân khấu và phát biểu ngắn gọn.

Zoe Saldaña giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc"

Minh tinh Zoe Saldaña chiến thắng với vai diễn trong phim "Emilia Pérez". Đây lại là một kết quả không ngoài dự đoán, một chiến thắng gần như chắc chắn.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña khóc ngay khi bước lên sân khấu. Cô khóc không ngừng, đầy cảm xúc trong phần chia sẻ của mình. Zoe Saldaña đưa ra tuyên bố về vấn đề người dân nhập cư.

"Wicked" tiếp tục nhận về tượng vàng tiếp theo

Phim "Wicked" được xướng tên ở hạng mục "Thiết kế sản xuất xuất sắc".

Nhà thiết kế sản xuất Nathan Crowley và nhà trang trí bối cảnh Lee Sandales bước lên sân khấu nhận giải. Cả hai giành nhiều lời tốt đẹp cho đạo diễn phim Jon M Chu và dàn diễn viên. Một bài phát biểu ngắn gọn.

"El Mal" đã thắng "Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc"

Ca khúc "El Mal" đã vượt qua nhiều tác phẩm khác giành chiến thắng hạng mục "Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc".

Đây là ca khúc nhạc phim "Emilia Pérez". Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard lên nhận giải.

Giải "Phim tài liệu ngắn hay nhất" thuộc về "The Only Girl in the Orchestra"

Phim "The Only Girl in the Orchestra" giành giải "Phim tài liệu ngắn hay nhất". Molly O'Brien và Lisa Remington lên sân khấu nhận giải.

"Phim tài liệu hay nhất" là "No Other Land"

Phim tài liệu "No Other Land" được xướng tên "Phim tài liệu hay nhất" tại Oscar lần thứ 97.

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal và Yuval Abraham nhận giải thưởng và yêu cầu thế giới ngừng thanh trừng sắc tộc đối với người Palestine. Họ lưu ý rằng người Israel và người Palestine đã cùng nhau thực hiện bộ phim. Họ chỉ trích nước Mỹ vì đã chặn con đường đến với hòa bình.

Bài phát biểu của họ nhận những tràng vỗ tay từ khán phòng.

"Âm thanh hay nhất" thuộc về "Dune: Part Two"

Phim "Dune: Part Two" xứng đáng với giải thưởng "Âm thanh hay nhất". Gareth John, Richard King, Ron Bartlett, Doug Hemphill lên sân khấu nhận giải.

Cảnh trong "Dune: Part Two"

Cùng nhận giải

"Dune: Part Two" lập cú đúp liên tiếp

Phim "Dune: Part Two" tiếp tục được xướng tên với giải thưởng "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc".

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer nhận giải.

"I'm Not a Robot" thắng "Phim ngắn người đóng hay nhất"

"I'm Not a Robot" vượt các ứng viên để giành chiến thắng hạng mục "Phim ngắn người đóng hay nhất".

Victoria Warmerdam và Trent nhận giải. Họ phát biểu nhanh gọn nhất có thể.

Morgan Freeman tưởng niệm Gene Hackman

Morgan Freeman xuất hiện trên sân khấu tưởng niệm nam diễn viên từng hai lần thắng Oscar Genne Hackman.

Morgan Freeman tưởng niệm Genne Hackman

Genne Hackman được phát hiện đã qua đời cùng vợ tại nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra về vụ việc.

Lol Crawley của phim "Brutalist" thắng giải "Quay phim xuất sắc nhất"

Nhà quay phim Lol Crawley của phim "Brutalist" thắng giải "Quay phim xuất sắc nhất". Anh nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt trên đường lên sân khấu phát biểu nhận giải.

Lol Crawley

Vượt qua những lời chúc mừng vây quanh, Lol Crawley vẫn kịp bày tỏ cảm xúc trên sân khấu.

"I'm Still Here" thắng giải "Phim quốc tế hay nhất"

Phim "I'm Still Here" đã giành giải "Phim quốc tế hay nhất". Phim do đạo diễn người Brazil Walter Salles thực hiện.

Trong bài phát biểu nhận giải, Walter Salles giành giải thưởng cho nhân vật Eunice Paiva.

"Giải thưởng này dành cho người phụ nữ đã quyết phản kháng, không cúi đầu khuất phục sau khi chịu mất mát trong chế độ độc tài" - Walter Salles chia sẻ.

"Brutalist" có chiến thắng thứ hai

Phim "Brutalist" được xướng tên giành chiến thắng hạng mục "Nhạc phim gốc hay nhất". Nhạc sĩ người Anh Daniel Blumberg nhận giải.

Daniel Blumberg

Adrien Brody là "Nam diễn viên chính xuất sắc"

Adrien Brody đã vượt qua ứng viên Timothee Chalamet, giành chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn trong phim "Brutalist".

Adrien Brody

Anh là nghệ sĩ trẻ nhất từng giành giải thưởng này. Trong bài phát biểu của mình, Adrien Brody cảm ơn Chúa và sau đó là tất cả mọi người trên thế giới. Anh nghẹn ngào ám chỉ rằng đã gặp khó khăn trong sự nghiệp. Giải thưởng này tượng trưng cho một đích đến nhưng cũng là một cơ hội để bắt đầu lại.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự đoán giải thưởng này sẽ gọi tên Timothee Chalamet.

Sean Baker lần ba lên sân khấu Oscar 97

Sean Baker giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với phim "Anora". Đây là lần thứ ba đạo diễn này bước lên sân khấu.

Sean Baker

Anh cười khúc khích như thường lệ và bắt đầu bài phát biểu nhanh gọn sau bài phát biểu lê thê của Adrien Brody.

"Anora" cũng là một trong những ứng viên của giải "Phim hay nhất". Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phim có một lần nữa được xướng tên không.

"Anora" tiếp tục được gọi tên

Minh tinh Mikey Madison đã giành giải Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai diễn trong "Anora".

Như vậy, phim "Anora" lại được xướng tên sau nhiều giải thưởng gặt hái được trong lễ trao Giải Oscar lần thứ 97.

Đây là một chiến thắng bất ngờ bởi những ứng viên khác trong danh sách đề cử đều "nặng ký", nhất là Demi Moore đã giành nhiều giải thưởng trước đó.

"Anora" thắng "Phim hay nhất"

Phim "Anora" đã giành chiến thắng lớn cuối cùng với hạng mục "Phim hay nhất". Sean Baker có chiến thắng ngoạn mục.

Một phim độc lập kinh phí thấp, doanh thu thấp, đã làm điều không tưởng, chiếm lĩnh Hollywood.

Cảnh trong "Anora"

Sean Baker trở lại sân khấu, cảm ơn viện hàn lâm đã tôn vinh một bộ phim độc lập.

"Anora" là phim có câu chuyện xoay quanh Anora "Ani" Mikheeva - một vũ nữ thoát y ở Brooklyn. Cô gặp gỡ Ivan "Vanya" Zakharov – con trai của một tỉ phú Nga. Sau thời gian ngắn bên nhau, cả hai nảy sinh tình cảm, quyết đến Las Vegas kết hôn. Tuy nhiên, gia đình Ivan "Vanya" Zakharov không đồng ý, quyết can thiệp. Đối mặt với áp lực từ gia đình tỉ phú, Anora "Ani" Mikheeva nhận ra sự khác biệt về giai cấp, quyết định buông tay, trở lại cuộc sống trước đây.

Đây là lần đầu tiên Conan O'Brien làm MC cho Lễ trao Giải Oscar. Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97 - 2024 sẽ trực tuyến trên Người Lao Động Online vào sáng ngày 3-3 (6 giờ sáng, giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles - Mỹ.

Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97

Phim "Emilia Pérez" đang dẫn đầu với 13 đề cử, trở thành bộ phim có nhiều đề cử nhất năm nay. Phim "The Brutalist" và "Wicked" nhận 10 đề cử mỗi phim. Hai phim "Conclave" và "A Complete Unknown" nhận được 8 đề cử. "Anora" có 6 đề cử, "Dune: Part Two" và "The Substance" cùng đạt 5 đề cử.

Trong hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất", 5 cái tên được đề cử gồm: Brady Corbet, Sean Baker, Jacques Audiard, James Mangold và Coralie Fargeat.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" gồm các đề cử: Cynthia Erivo, Demi Moore, Fernanda Torres, Karla Sofía Gascón và Mikey Madison.

Ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất", đề cử chính thức gồm những cái tên: Timothée Chalamet, Adrien Brody, Ralph Fiennes, Sebastian Stan và Colman Domingo.

Ngoài trao giải các hạng mục, Oscar lần thứ 97 cũng có nhiều tiết mục ca hát xuyên suốt lễ trao giải.