Phim của Hoa hậu Thế giới được đề cử Oscar

Bộ phim ngắn Anuja đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ các nhà phê bình về diễn xuất của dàn diễn viên và cốt truyện cảm động. Phim được đề cử ở hạng mục Phim ngắn hành động trực tiếp hay nhất.

Tác phẩm do Priyanka Chopra (Hoa hậu Thế giới 2000) đồng sản xuất. Ngoài Priyanka Chopra và Guneet Monga, nữ diễn viên Hollywood - Mindy Kaling - cũng hỗ trợ thực hiện bộ phim.

Anuja nhận đề cử Phim ngắn hành động trực tiếp hay nhất tại Oscar 2025.

Priyanka bày tỏ niềm tự hào khi tác phẩm không chỉ tôn vinh giá trị gia đình, tình yêu và sự kiên cường mà còn lan tỏa thông điệp về giáo dục trẻ em, đặc biệt là các bé gái, thông qua tổ chức Salaam Baalak Trust India.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thế giới 2000 bày tỏ niềm tự hào: "Anuja đang tiến tới lễ trao giải Oscar 2025 với tư cách là ứng cử viên cho Phim ngắn hành động trực tiếp hay nhất. Thật không thể tin được. Cảm ơn Viện hàn lâm vì vinh dự tuyệt vời này".

Cô chia sẻ thêm: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng đáng kinh ngạc của các diễn viên vì những màn trình diễn mạnh mẽ của họ đã mang đến chiều sâu và sự chân thực cho những nhân vật này.

Thật vinh dự cho Purple Pebble Pictures và tôi khi được góp một phần nhỏ vào hành trình của bộ phim này. Không gì khiến tôi tự hào hơn việc được tham gia trong những bộ phim gợi cảm xúc như thế này".

Anuja được đạo diễn bởi Adam J. Graves - một nhà triết học chuyển sang làm phim. Lấy bối cảnh trên những con phố nhộn nhịp của Delhi, Anuja khám phá những khó khăn của nhân vật chính, một công nhân nhà máy may trẻ tuổi do Sajda Pathan thủ vai, và chị gái Palak - do Ananya Shanbhag thủ vai.

Với câu chuyện sâu sắc về gia đình và sự hy sinh, bộ phim phản ánh những chiến thắng nhỏ bé, thường ngày của những người đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt.

Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra.

Tham gia lĩnh vực điện ảnh vào đầu những năm 2000, Priyanka Chopra nhanh chóng trở thành tên tuổi nổi bật ở kinh đô điện ảnh Bollywood. Người đẹp sau đó chuyển hướng sang Hollywood.

Năm 2015, cô đóng vai Alex Parrish trong chuỗi phim giật gân ly kỳ Quantico của hãng phim ABC, trở thành người Nam Á đầu tiên đóng vai chính trong hệ thống phim truyền hình Mỹ. Cô được coi là một trong những diễn viên nổi bật của Ấn Độ tại Hollywood.

Từ một Hoa hậu Thế giới, Priyanka Chopra đã nỗ lực phấn đấu để có chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Cô là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Ấn Độ.

Trong sự nghiệp, Chopra đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Phim ảnh Quốc gia và 5 giải Filmfare. Năm 2016, Chính phủ Ấn Độ vinh danh cô với giải Padma Shri, giải thưởng dân sự cao thứ tư và tạp chí Time ghi tên cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra ngày 2/3 tại Nhà hát Dolby (Ovation Hollywood, Los Angeles, Mỹ). Theo công bố của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ, bộ phim nhạc kịch Emilia Perez đang dẫn đầu danh sách với 13 đề cử. Bộ phim này được cho là sẽ lập kỷ lục tại lễ trao giải Oscar năm nay.