Only C tái hợp Karik sau 2 năm ing ắng

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 10:09 AM (GMT+7)

Cả hai từng là cặp bài trùng khi cho ra đời nhiều bản hit triệu view trước đó.

Tối 27/3, nam ca – nhạc sĩ Only C đã phát hành Teaser ca khúc “Có Lẽ Anh Chưa Từng”. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Only C sau gần 2 năm vắng bóng, kể từ MV “Đau Để Trưởng Thành” phát hành từ năm 2019. Ngoài ra, Only C cũng tiết lộ Karik sẽ là nghệ sĩ kết hợp cùng anh trong sản phẩm lần này.

Ca khúc “Có Lẽ Anh Chưa Từng” do Only C sáng tác, có giai điệu ballad êm dịu với lời ca đậm chất tự sự. Mặc dù đoạn Teaser chưa hé lộ gì về phần thể hiện của Karik, nhưng thông tin Only C sẽ kết hợp cùng Karik cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Không chỉ là một trong những HLV nổi bật của chương trình truyền hình Rap Việt, Karik còn là một người đồng hành quen thuộc trên con đường ca hát của Only C.

Từ ca khúc đình đám một thời – “Anh Chưa Đòi Quà”, cho đến những ca khúc như “Quan Trọng Là Thần Thái” và cả “Yêu Đơn Phương”, Karik và Only C đã chứng minh cả hai là cặp bài trùng thú vị, nhiều màu sắc của làng nhạc Việt. Sau thời gian dài ấp ủ, “Có Lẽ Anh Chưa Từng” sẽ trở thành sản phẩm đánh dấu sự thay đổi khá lớn của bộ đôi âm nhạc Only C và Karik.

“Những ca khúc chúng tôi từng phát hành cùng nhau trước đây có thể không đúng lắm với màu sắc của Karik. Cậu ấy mạnh nhất là âm nhạc buồn và lần này, trong vai trò là một nhà sản xuất, tôi muốn tập trung khai thác thế mạnh của Karik. Tôi cũng muốn dùng thế mạnh của Karik để làm mới chính mình” - Only C chia sẻ về màn hợp tác với Karik trong sản phẩm mới.

“Đây không phải là một sản phẩm của riêng tôi rồi Karik kết hợp cùng như một nghệ sĩ khách mời, mà đây là sản phẩm chung của cả hai. Không chỉ làm âm nhạc theo xu hướng, tôi và Karik đều đã ở lâu năm trong nghề nên muốn khai thác sâu về khía cạnh cảm xúc, sự đồng cảm của người nghe", Only C nói thêm.

Nam nhạc sĩ còn hé lộ, ý tưởng giúp làm nên giai điệu guitar mộc mạc trong ca khúc “Có Lẽ Anh Chưa Từng” đến từ Đen Vâu. “Chính Đen Vâu là người cho tôi ý tưởng làm ra thứ âm nhạc mộc mạc từ một cây guitar. Một cây guitar cũng có thể lấy được cảm xúc của người khác. Khi nghe Lối Nhỏ, tôi cảm thấy rap không nhất thiết phải làm trên nền nhạc Hip-hop quá sôi động, thì ballad cũng không nhất thiết phải chơi full-band nhạc cụ. Hồi trước, tôi thường làm nhạc ballad rất hoành tráng, nhưng hiện tại, tôi muốn tập trung hoàn toàn vào khía cạnh nghệ thuật của người nghệ sĩ phối khí và nghệ sĩ guitar. Tôi muốn hoà âm đơn giản nhưng từng nốt nhạc phải đặc sắc, thậm chí phối đến 5 - 6 bản cho một ca khúc chỉ để lấy được 1 bản duy nhất” .

Ca khúc “Có Lẽ Anh Chưa Từng” sẽ chính thức ra mắt vào tối 1/4/2021 trên kênh YouTube của Only C.

