Nữ y tá "hot nhất phim Việt" bị cưỡng bức gây tranh cãi vì 1 chi tiết

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 18:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cảnh nóng của "Phố trong làng" đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau khoảng thời gian tạm dừng, "Phố trong làng" tiếp tục trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ với nhiều tình huống gay cấn, hấp dẫn. Trong đó, đáng chú ý nhất là tập 49 với phân cảnh y tá Ngọc (do Ngọc Anh đảm nhận) bị cưỡng bức tại trạm y tế xã.

"Phố trong làng" trở lại sau thời gian tạm dừng

Tiến (Trương Mạnh Đạt) thích Ngọc từ lâu và luôn đeo bám mặc cho cô phũ phàng từ chối. Trong khi đó, Tiến luôn bị Thuận "bơm đểu" so sánh anh với Nam, rồi xúi Tiến tìm cách chiếm được Ngọc. Trong đêm trực một mình tại trạm y tế, Ngọc nhận được một bó hoa trước cửa liền nhầm tưởng là bạn trai mang đến. Tuy nhiên người xuất hiện lại là Tiến trong tình trạng say rượu. Tỏ tình nhưng bị từ chối, ném trả hoa xuống đất, Tiến tức giận và đóng cửa, ôm chặt Ngọc, có hành động xấu, cưỡng bức cô. May mắn thay khi Tiến đang thực hiện hành vi đồi bại thì mẹ Ngọc đến và đuổi Tiến đi.

Phân cảnh Tiến cưỡng bức Ngọc gây nhiều tranh cãi

Phân cảnh này gây ra không ít ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều khán giả nhận xét tình huống thiếu logic: "Xem phim lủng củng quá", "Ủa, sao lại có phân cảnh cưỡng bức này, không hiểu logic lắm", “Phim dài dòng quá”. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng trong phim giới thiệu Ngọc là người biết võ nhưng trong tình huống này lại quá yếu ớt: "Ngọc có võ mà sao Tiến khống chế dễ vậy. Đoạn này Ngọc lại yếu ớt quá", "Có võ mà để bị khống chế nhanh quá", "Cả nhà theo dõi phim có thấy mấy tập đầu Ngọc nói có võ ,Tiến mà lại gần là đánh trả. Sao đến tập này không đưa võ ra đánh nhỉ?", "Tưởng nữ diễn viên có võ đai gì ấy mà, tập này thấy mỗi võ mồm"...

"Phố trong làng" là bộ phim xoay quanh cuộc sống của những người dân ở Tân Xuân – một xã không lớn nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều bởi sự phát triển, hiện đại hoá. Làng quê yên bình ngày nào bỗng trở nên “có giá” nhờ đất, nhiều gia đình bỏ bê công việc, lao vào cờ bạc, đàn đúm… tệ nạn cũng từ đó nhiều lên. Giữa lúc Tân Xuân đang gặp phải vô vàn vấn đề, rối ren như vậy thì Nam, một Công an chính quy, được cử về giữ vị trí Trưởng Công an xã. Với nhiệm vụ mới, Nam cùng các đồng đội phải làm quen với việc xử lý những mâu thuẫn cá nhân, gia đình đến những vấn đề lớn hơn liên quan đến âm mưu chiếm đất của một nhóm lợi ích gồm cả cán bộ, doanh nghiệp và dân giang hồ.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-y-ta-hot-nhat-phim-viet-bi-cuong-buc-gay-tranh-cai-vi-1-chi-tiet-5020228218...Nguồn: http://danviet.vn/nu-y-ta-hot-nhat-phim-viet-bi-cuong-buc-gay-tranh-cai-vi-1-chi-tiet-5020228218299157.htm