Nữ diễn viên đóng vai "tiểu tam" thu hút trong phim 19+ là ai?

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 04:43 AM (GMT+7)

Mặc dù bị ghét vì vai phản diện nhưng nữ diễn viên 9X lại gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao

Bộ phim truyền hình Thế giới hôn nhân đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hàn. Khán giả Việt cũng rất nóng lòng theo dõi từng tập phim về đề tài hôn nhân này. Phim xoay quanh câu chuyện nữ bác sĩ phát hiện chồng ngoại tình, lên kế hoạch trả thù và lấy lại tiền bạc.

Trong phim, nữ diễn viên trẻ tuổi Han So Hee đảm nhận vai "tiểu tam" xen ngang vào cuộc sống hôn nhân của nhân vật nữ chính. Mặc dù bị ghét vì vai phản diện nhưng Han So Hee lại gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao.

Han So Hee đóng vai "kẻ thứ ba" trong phim "Thế giới hôn nhân"

Dù mới 23 tuổi nhưng vai diễn của Han So Hee trong các phim rất đa dạng. Trước đó, cô từng đảm nhận vai người phụ nữ sắc sảo 35 tuổi trong Money Flower, vai người vợ bị lạnh nhạt vì cuộc hôn nhân sắp đặt trong Lang Quân Trăm Ngày hay vai vị hôn thê xinh đẹp nhưng biến mất ngay trước đám cưới trong Viên Đá Ma Thuật.

Vai diễn "kẻ thứ ba" lần này đòi hỏi Han So Hee vừa phải thể hiện những mánh khóe quyến rũ người đàn ông có vợ vừa phải chấp nhận đóng cảnh nóng trên giường. Ở những cảnh "yêu" với nam diễn viên chính, Han So Hee được khen ngợi diễn xuất thành công.

Han So Hee thể hiện nhiều cảnh yêu vụng trộm với người đàn ông có vợ

Bước chân vào showbiz từ năm 2016 thông qua diễn xuất trong MV ca nhạc Tell Me What To Do của nhóm SHINee, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng. Nhan sắc của Han So Hee được ví như "bản sao Song Hye Kyo".

Nữ diễn viên 23 tuổi có gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp

Cô được ví như "bản sao Song Hye Kyo" vì gương mặt xinh đẹp có nhiều nét giống đàn chị.

Han So Hee từng gây bất ngờ với những hình xăm ở hai bên cánh tay. Sau này, các hình xăm đã được xóa bỏ.

Vẻ phóng khoáng của Han So Hee khi bắp tay có những hình xăm hoa cỡ lớn.

Những vai diễn của cô có "số nhọ" khi liên tiếp gặp chuyện tình cảm không như ý

Gương mặt xinh đẹp của Han So Hee giúp cô nhận được nhiều chú ý.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/nu-dien-vien-dong-vai-tieu-tam-thu-hut-trong-phim-19-la-ai-1076...Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/nu-dien-vien-dong-vai-tieu-tam-thu-hut-trong-phim-19-la-ai-1076467.html