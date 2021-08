Vợ đại gia hé lộ mối quan hệ của Bình Minh và nhà ngoại

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 10:08 AM (GMT+7)

Đây là lần hiếm hoi Anh Thơ chia sẻ về ông xã cùng mẹ vợ.

Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Anh Thơ - vợ của siêu mẫu Bình Minh có bài đăng gây chú ý. Cụ thể, cô chia sẻ về việc khuyên mẹ đẻ đi tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19. Mẹ cô có nhiều bệnh nền và sức khỏe không tốt nên mọi người trong gia đình rất lo lắng về việc có nên tiêm phòng hay không. Tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, mọi người đã khuyên bà nên đi tiêm.

Vợ Bình Minh chia sẻ hình ảnh ông xã đưa mẹ vợ đi tiêm phòng

Điều đáng chú ý là việc nữ doanh nhân tiết lộ ông xã Bình Minh đưa mẹ vợ đi tiêm phòng: "Mình bận họp túi bụi từ hôm qua đến hôm nay nên nhờ ông xã đưa đi dùm". Đi cùng với đó, Anh Thơ chia sẻ hình ảnh ông xã xách túi đưa mẹ đi tiêm phòng. Cô cũng "nói nhỏ thêm rằng ông xã thân với mẹ hơn cả mình". Có thể thấy nam siêu mẫu rất được lòng nhà vợ. Mẹ vợ Bình Minh hiện sống cùng gia đình anh ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, Anh Thơ cũng chia sẻ hình ảnh gia đình có sự xuất hiện của mẹ đẻ.

Anh Thơ và Bình Minh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Thời gian đầu, cả hai gặp không ít thị phi từ việc bị so sánh ngoại hình, chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, vợ chồng Bình Minh dùng thời gian để xóa tan mọi lời bàn tán. Sau 13 năm chung sống, cặp đôi có 2 con gái xinh xắn là An Nhiên và An Như.

Cũng như các gia đình khác, cuộc hôn nhân của Bình Minh và Anh Thơ cũng có khi "cơm không lành canh không ngọt" nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua để gìn giữ tổ ấm. Đặc biệt, bà xã nam MC nhận được tình cảm từ công chúng bởi cách ứng xử văn minh, khéo léo mỗi khi chồng vướng ồn ào tình ái: "Hạnh phúc cũng giống như thành công, không ai đạt đến mà không phải trải qua một quá trình lao động vất vả. Con đường nào cũng có đoạn bằng phẳng, đoạn gập ghềnh, quan trọng mình biết để đi đến đích phải dung hòa, vượt qua trở ngại lẫn vun đắp, bồi bổ", Anh Thơ nói.

Doanh nhân Anh Thơ ngày càng trẻ trung, gợi cảm

Những năm gần đây, Anh Thơ cũng chú ý về phong cách thời trang mỗi lần xuất hiện trước đám đông. Bà xã Bình Minh ưa chuộng các kiểu trang phục váy xòe tôn vóc dáng thon gọn, che khuyết điểm chiều cao nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực luyện tập thể dục đều đặn kết hợp ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe, tinh thần đầy năng lượng.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-dai-gia-he-lo-moi-quan-he-cua-binh-minh-va-nha-ngoai-5020211181071935.htm