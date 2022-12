Hoa hậu Thùy Tiên là nhà sáng tạo nội dung đột phá trên TikTok

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Thùy Tiên với tài khoản @missgrand2021.thuytien được vinh danh là nhà sáng tạo nội dung đột phá trên nền tảng Tiktok.

Bảng tổng kết "Year on TikTok 2022" được TikTok công bố ngày 13-12 đã vinh danh các xu hướng, nhà sáng tạo nội dung nổi bật, trong đó có hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Miu Lê, nghệ sĩ Bạch Tuyết...

Theo ban tổ chức, tổng quan năm 2022, người dùng được tận hưởng trọn niềm vui khi có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm ẩm thực, hát theo những giai điệu quen thuộc và cùng nhau tiến bộ.

Những nội dung đời thường gần gũi và hài hước trên kênh Tiktok đã giúp hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ.

Một số cá nhân và tổ chức khác cũng được vinh danh như: Phạm Thoại, Mạnh Tiến Khôi, Viên Vibi, Ngô Đình Nam, trang tin 60giay.com...

Tại hạng mục Bài hát Việt phổ biến của năm trên Tiktok, 10 ca khúc được công bố gồm: Vui lắm nha (TikTok Remix 1) - Hương Ly và Jombie; Về nghe mẹ ru - NSND Bạch Tuyết, Hứa Kim Tuyền, 14 Casper, Hoàng Dũng; Gieo quẻ - Hoàng Thùy Linh; Thiên thần tình yêu - Ricky Star; Bên trên tầng lầu - Tăng Duy Tân; Waiting for you - MONO và Onionn; Ngày đầu tiên - Đức Phúc; Bắt cóc con tim - Lou Hoàng; Có chơi có chịu - Karik và Only C; Lưu số em đi - Huỳnh Văn và Vũ Phụng Tiên.

Tăng Duy Tân được vinh danh tại nền tảng Tiktok và cũng là một trong những ứng viên Giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 do Báo Người Lao Động tổ chức

Dịp này, TikTok cũng tôn vinh một số chiến dịch cộng đồng như: #LearnOnTikTok - giúp mang đến không gian trao đổi các thông tin hữu ích; #NganNgaVietNam - kêu gọi người dùng cùng tìm về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, tôn vinh văn hóa và chia sẻ niềm tự hào dân tộc, từ đó góp phần quảng bá du lịch quốc gia.

Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/hoa-hau-thuy-tien-la-nha-sang-tao-noi-dung-dot-pha-tren-tiktok-20221214101658702.htm