Nhóm "Con gái" nhan sắc kiều diễm từng khiến nhiều fan si mê giờ ra sao?

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 04:07 AM (GMT+7)

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, có người làm mẹ đơn thân, người tận hưởng hạnh phúc bên gia đình mới.

Nếu như các sân khấu ca nhạc ở Hồ Chí Minh sôi động của sự hiện diện của Mây Trắng, Mắt Ngọc thì ở Hà Nội nhóm Con gái như một làn gió mới của làng nhạc Việt nhờ những sản phẩm âm nhạc đầu tư, phong cách trẻ trung.

Nhóm Con gái nổi lên từ cuối thập niên 1990 với ba thành viên Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh, họ đều là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Nhóm Con gái ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp

Nhóm được thành lập năm 1998 sau một lần đi diễn chung tại Trung Quốc cùng đoàn Ca múa nhạc Trung ương với gợi ý của nhạc sĩ Ngọc Châu. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, nhóm Con gái còn được xem là một trong những nhóm nhạc chịu chi nhất Hà thành hơn thập kỷ về trước. Thời điểm đó, họ đã làm việc với nhiều nhạc sĩ phối khí nổi tiếng và có nhà thiết kế riêng về trang phục.

Nhóm Con gái ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc như: Con gái bây giờ, Chiều xuân, Đôi mắt, Trăng non...Một thời gian sau, các thành viên tách ra hoạt động solo, hoạt động của nhóm tạm ngưng. Năm 2005 nhóm thay đổi thành viên gồm Xuân Nhị, Hằng Nga, Ánh Tuyết.

Trải qua thời gian dài im ắng, vì nhiều lý do cá nhân nhóm ít xuất hiện ở những chương trình âm nhạc, hoạt động cầm chừng và có những lúc gần như vắng bóng hẳn dù các thành viên đều chưa bao giờ tuyên bố tan rã.

Ngày 8/12/2016 tại Hà Nội, nhóm “Con gái” với 3 thành viên là Xuân Nhị, Hằng Nga, Ánh Tuyết chính thức trở lại đường đua âm nhạc với dự án “Lời chim đỗ quyên”. Nhóm nhạc cũng tổ chức liveshow "Điều ngọt ngào" diễn ra tại Hà Nội với sự trở lại của thành viên cũ Bông Mai khiến nhiều khán giả xúc động.

Nhóm Con gái tái hợp, trở lại đường đua âm nhạc vào năm 2017

Xuân Nhị

Năm 2001 Xuân Nhị kết hôn với Quốc Bình là tay trống lừng danh của ban nhạc Anh Em. Họ gặp và yêu nhau từ lúc mới "chập chững" bước chân vào thị trường âm nhạc, và khi có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng cả hai đã cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Xuân Nhị bị xơ thanh quản. Biến cố đó đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn và quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát.

Vào những lúc tưởng chừng như bế tắc, nữ ca sĩ luôn được chồng bên cạnh động viên, ủng hộ: “Tôi và chồng mất khoảng 2 năm khủng hoảng. Vợ chồng tôi tìm mọi cách để chữa nhưng rồi mọi sự cố gắng đều không có kết quả. Linh cảm của người phụ nữ luôn đúng và tôi nghĩ rằng tôi cần phải bước sang một trang khác.”

Sau khi dừng ca hát Xuân Nhị bén duyên với việc kinh doanh và gặt hái được nhiều thành quả. Đến thời điểm hiện tại nữ ca sĩ kinh doanh về thời trang, còn chồng cô vừa làm nghệ thuật vừa điều hành công việc kinh doanh nhà hàng món ăn thuần Việt.

Xuân Nhị cùng chồng- tay trống Quốc Bình.

Nhớ về thời hoàng kim đã qua Xuân Nhị tâm sự, không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy, nhóm nhạc nhiều show và kiếm tiền nhiều đến mức nào. Trưa đi tỉnh diễn, đêm về luôn và ngày mai lại một hành trình như vậy. Xuân Nhị nhớ lại, lúc nào cũng có một vali để ở góc nhà, để sẵn sàng lên đường đi diễn. Cưới ngày hôm trước, hôm sau Xuân Nhị đã lên đường đi Tiệp Khắc biểu diễn cùng nhóm. Mọi vinh quang trong nghề mang đến, với cô như thế đã quá đủ.

Cho đến bây giờ, các thành viên của nhóm Con gái không cũng còn trẻ và đều có cuộc sống riêng. Khi nhóm tụ lại với nhau và đi hát đều là để giải quyết đam mê và vui vẻ cùng nhau. Vì vậy, chương trình nào đi diễn xô bồ thì cả nhóm và Xuân Nhị đều không nhận.

Nguyệt Anh

Là thành viên của nhóm Con gái, thuở ban đầu cô không chỉ được đánh giá cao về giọng hát mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Thế nhưng, trái ngược với tài năng và vẻ đẹp, cuộc đời của cô cũng gặp phải nhiều trắc trở. Sau khi nhóm Con gái tan rã, Nguyệt Anh quyết định Nam tiến để xây dựng sự nghiệp solo. Vì không có người đỡ đầu cũng như bị bệnh về thanh quản, cô gác lại sự nghiệp cầm mic và dần biến mất khỏi làng giải trí.

Nguyệt Anh- thành viên có vẻ đẹp kiều diễm nhất trong nhóm Con Gái

Một thời gian sau, khán giả bất ngờ khi thấy Nguyệt Anh xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nổi tiếng tại hải ngoại với ngoại hình lạ. Cô thay đổi phong cách gợi cảm cùng với vũ đạo bốc lửa và nhanh chóng được sự ủng hộ của khán giả tại Mỹ.

Nguyệt Anh thu hút khán giả với đường cong nóng bỏng

Nguyệt Anh chia sẻ: "Trong cuộc sống, có nhiều chuyện tôi lên kế hoạch nhưng lại không thành. Việc tôi sang Mỹ phát triển sự nghiệp ở hải ngoại đến rất bất ngờ. Tôi buộc phải lo cơm áo gạo tiền cho mình như bao người bình thường khác.

Lúc tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi cũng đi hát một thời gian, nhưng sau đó tôi bị đau cổ họng phải ngưng hát trong 2 năm. Khi trở lại sân khấu được không lâu thì tôi sang Mỹ theo lời mời của Trung tâm Thúy Nga Paris. Tôi không bao giờ quên 2 người đầu tiên đã giúp đỡ tôi có cơ hội được làm việc với trung tâm là vợ chồng anh Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Mặc dù tôi là bạn của chồng Trizze nhưng chị ấy đều nhiệt tình giúp đỡ tôi vào đúng thời điểm cần thiết."

Nữ ca sĩ thường xuyên tham gia các sự kiện và giữ mối quan hệ tốt với các ca sĩ Việt Nam sang lưu diễn

Bằng niềm đam mê ca hát, sự nỗ lực không ngừng Nguyệt Anh đã khẳng định được tên tuổi tại thị trường hải ngoại. Đến nay, khán giả vẫn đánh giá cao Nguyệt Anh về giọng hát truyền cảm, ngoại hình thanh thoát, uyển chuyển khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Cô sở hữu cho riêng mình một số lượng bài hit đáng kể: Một mai anh rời xa, Giọt mưa thu….

Về đời tư, Nguyệt Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Có lần, cô đăng tải hình ảnh con trai nhỏ, được biết cậu bé là kết quả tình yêu của cô với chồng Tây.

Mỗi lần có dịp về nước, giọng ca "Giọt mưa thu" và các thành viên của Con gái đều tụ tập với nhau để ôn lại chuyện cũ cũng như gặp gỡ, hỏi han nhau tình hình hiện tại. Dù không còn đứng chung trên sân khấu nhưng các thành viên vẫn ủng hộ và yêu quý nhau.

Nguyệt Anh chụp hình cùng con trai. Cắt ngắn mái tóc dài khiến cô trở lên trẻ trung hơn

Bông Mai

Sau khi tách ra khỏi nhóm "Con gái", Bông Mai lập gia đình ở tuổi 24 và cùng chồng vào Sài Gòn sinh sống. Cô tạm gác sự nghiệp âm nhạc và tham gia giảng dạy ở trường Nghệ thuật Quân đội để dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Thế nhưng, năm 2005, cô đột ngột ly hôn và cùng con gái trở về Hà Nội.

Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, hai năm sau, cô con gái của nhạc sĩ An Thuyên đã tìm thấy hạnh phúc mới. Nữ ca sĩ lên xe hoa với Sơn Thạch - thành viên trong nhóm nhạc Anh Em và có thêm cậu con trai vào tháng 11/2007. Nhưng một lần nữa, hạnh phúc lại không đến được với cô, sau 3 năm chung sống hai người đã quyết định ly hôn.

Bông Mai- cựu thành viên nhóm nhạc Con gái

Sau 12 năm làm biên tập viên cho VTV thì năm 2017, Bông Mai gây sốc khi quyết định rời khỏi đài truyền hình để dành toàn bộ công sức vào dự án âm nhạc thiếu nhi mà ba mình (cố nhạc sĩ An Thuyên) đang làm dang dở.

“Tại thời điểm này, nhiều người cho rằng tôi đang làm chuyện điên rồ, mù mịt khi so sánh với công việc của tôi tại VTV. Nhưng tôi lại cho rằng việc điên rồ này đáng để cho tôi đánh đổi. Thứ nhất là vì tình cảm của tôi dành cho ba. Ba là người đầu tiên khởi xướng ra dự án tuyển tập các bài hát thiếu nhi “Cánh én tuổi thơ”. Lúc còn sống, ba có mong muốn mạnh mẽ muốn khơi dậy việc trẻ em Việt Nam hát bài Việt Nam. Ba tôi và một số nhạc sĩ đã tập hợp các bài hát thiếu nhi in thành sách. Sách chuẩn bị in tập 2 thì ba tôi ra đi". Cô tâm sự lý do dời VTV mà nhiều người cho rằng là "điên rồ".

Hiện tại, Bông Mai đang làm việc cho kênh nội dung số về âm nhạc - giải trí trên VTVgo. Ngoài ra, nữ ca sĩ chưa đi bước nữa mà dành thời gian quan tâm hơn cho các con.

Nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại

Bông Mai có cuộc sống yên bình bên các con

