Nhiếp ảnh gia khiêu dâm Hollywood và nỗi ám ảnh của các sao nữ

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 00:05 AM (GMT+7)

Những tài tử ăn chơi khét tiếng Hollywood Sự kiện:

Terry Richardson là nhiếp ảnh gia hàng đầu Hollywood nổi tiếng với những tác phẩm liên quan đến tình dục. Dù luôn khẳng định đó là nghệ thuật nhưng những tác phẩm mang nhiều yếu tố nổi loạn của Richardson khiến ông gặp không ít rắc rối.

Lắm tài nhiều tật" - câu nói này luôn gắn với các ngôi sao hạng A có đời tư tai tiếng sánh ngang sự nổi tiếng. Tuyến bài Những tài tử ăn chơi khét tiếng Hollywood sẽ mang đến cho độc giả những "góc tối" về những thú vui dị biệt của các tay chơi nức tiếng showbiz.

"Chú Terry" - Cái tên bảo chứng cho những tác phẩm gợi dục mang danh nghệ thuật

Terry Richardson còn được gọi là "chú Terry", là một trong những nhiếp ảnh gia có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong làng mẫu thế giới. Ông thường xuyên làm việc với những ngôi sao hàng đầu làng giải trí như Miley Cyrus, Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Megan Fox, Kate Moss... Nhiếp ảnh gia 53 tuổi cũng là cái tên quen thuộc với những tạp chí lớn như Vogue, Rolling Stone; các nhãn hàng cao cấp Tom Ford, Marc Jacobs và Yves Saint Laurent...

Terry Richardson là một trong những nhiếp ảnh gia có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong làng mẫu thế giới.

Thế nhưng những bộ ảnh hay video nhạc nào do ông đạo diễn cùng đầy ắp yếu tố khiêu dâm, phản cảm, những hình ảnh nhạy cảm khiến người xem phải đỏ mặt. Đặc biệt có những tác phẩm miêu tả trần trụi những hình ảnh khỏa thân, hoặc các hành vi tình dục mô phỏng thực tế.

Là người có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong làng giải trí nên ông luôn có cách để ép buộc người mẫu của mình cởi đồ, hoặc tạo dáng kỳ quái trước ống kính.

Ông là cái tên bảo chứng cho những tác phẩm mang tính khiêu dâm, gợi dục nhưng chẳng ai dám đụng đến.

Nhưng cái tên Terry Richardson như một bảo chứng khiến chẳng ai dám có ý kiến. Bởi xu hướng nổi loạn và khác biệt với đám đông khiến thương hiệu của Richardson trở nên nổi tiếng hơn. Ông chụp những bức ảnh ít ai dám chụp và công bố những tác phẩm ít ai dám công bố. Chính những điều đó làm nên thương hiệu, danh tiếng và sự nghiệp cho Richardson.

Nỗi ám ảnh của những ngôi sao nữ

Dù phong cách sexy, hơi hướm tình dục là phong cách của Richardson nhưng nó cũng khiến ông gặp rắc rối lớn.

Năm 2009, vị nhiếp ảnh gia hàng đầu Hollywood bị cáo buộc lạm dụng tình dục người mẫu Jamie Peck. Nữ người mẫu cho biết đó thật sự là một buổi chụp "kinh hoàng". Khi đến studio, Jamie nói cô đang vào ngày "đèn đỏ" nên không muốn chụp hình mặc đồ lót. Ngay lúc đó, nhiếp ảnh gia đã xin miếng tampon cô đang dùng để "nghịch chơi".

Một trong những bức hình táo bạo của Richardson

Dù cô từ chối nhưng ông lại quay ra cởi hết đồ và yêu cầu cô chụp lại. Vừa nói ông vừa gợi ý những cách tạo dáng vô cùng nhạy cảm. Vì Richardson quá nổi tiếng nên cô rất lo sợ bị hủy hợp đồng, đành làm theo những gì ông nói.

Nhiếp ảnh gia kỳ cựu còn nói: "Nếu làm tôi lên đỉnh được, em sẽ được chấm điểm cao nhất". Và Jamie Peck phải làm việc ấy bằng tay trước mặt tất cả nhân viên của Terry. Sau đó, một số tấm ảnh chụp của Jamie với Terry được đăng trên tạp chí Purple nhưng nữ người mẫu cho biết cô không bao giờ quay lại studio ấy vì cảm thấy ghê sợ.

Miley Cyrus - nữ ca sĩ đầy tai tiếng với những hình ảnh nổi loạn cũng đã mời Richardson làm đạo diễn MV Wrecking Ball của cô. Trong MV, nữ ca sĩ khỏa thân ngồi trên một quả bóng đá, uốn éo với những hành động đầy gợi dục.

Không chỉ thế, người xem còn phải phát ngượng với những cảnh Cyrus liếm chiếc búa, hay nằm hướng vòng 3 về phía ống kính. Wrecking Ball là ca khúc hay, nhưng MV bị cho là quá rẻ tiền bởi những hình ảnh quá khiêu gợi.

Cũng trong thời nổi loạn, Cyrus làm mẫu cho bộ ảnh của Richardson đăng trên tạp chí Candy. Những hình ảnh Cyrus lúc thì cởi trần, mặc quần lót nam giới, quần jean tuột xuống chân, lúc thì mặc bikibi đỏ khoét hai bên hông cực cao và cầm một lon bia che chỗ kín hay tạo dáng với chiếc lưỡi thè ra hết cỡ đầy phản cảm. Cả MV Wrecking Ball và bộ ảnh tạp chí Candy của Cyrus đều bị xếp vào dạng sản phẩm khiêu dâm hạng nhẹ.

Đến nay khi nói về những hình ảnh nổi loạn trong quá khứ, nữ ca sĩ bày tỏ sự hối hận, đặc biệt là về MV Wrecking Ball: "Mọi người sẽ luôn nhớ về tôi như một con bé trần như nhộng ngồi trên quả bóng phá đá. Khi bạn làm những điều điên rồ, chúng sẽ tồn tại mãi mãi".

Miley Cyrus cho rằng đó là một hành động sai lầm trong đời, và nó thật sự là cơn ác mộng mà cô không hề muốn nhìn lại.

Lady Gaga quyết định hủy ca khúc Do What U Want vì hình ảnh quá khiêu dâm, bị cho là "ca ngợi việc bị hiếp dâm".

Không chỉ riêng Miley Cyrus, Lady Gaga cũng là một trong những nàng thơ được Richardson yêu thích. Năm 2014, cô hợp tác cùng Richardson trong Do What U Want. Khi MV ra mắt, ngay lập tức nó gây nhiều tranh cãi và bị coi là "ca ngợi việc bị hiếp dâm".

Thế nhưng cả phần hình và phần lời của MV đều dung tục với những cảnh quay hết sức nhạy cảm, Lady Gaga còn nude toàn bộ cơ thể và có những động tác vũ đạo vô cùng kích dục bị phản ứng gay gắt về chuyện tấn công tình dục với các trẻ vị thành niên. Vì thế, Lady Gaga quyết định hủy ca khúc này.

Với phong cách "dị biệt" của mình, Richardson chính là nổi ám ảnh của Lena Dunham - diễn viên chính của series truyền hình Girls và Audrey Gelman. Chính Dunham đã phải thốt lên rằng đó là một kinh nghiệm dạy cô cách nói "Không".

Bộ ảnh gây tranh cãi của bộ ba diễn viên trong series phim học đường Glee.

Và Dianna Agron, ngôi sao của series truyền hình học đường Glee cũng đã có dịp hợp tác cùng Richardson. Agron cùng hai bạn diễn Cory Monteith và Lea Michele đã phải thay những bộ trang phục thiếu vải, khiêu khích với những dáng ngỗ ngược, nổi loạn.

Trong đó, hình ảnh Lea Michele ngồi dạng chân trên chiếc ghế băng và chỉ mặc quần lót được coi là phản cảm nhất. Bộ ảnh đã bị cộng đồng phản đối kịch liệt bởi cho đó là những hành động khiêu dâm, ấu dâm. Sau đó, Agron đã lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân không thích ý tưởng đó nhưng không thể từ chối.

Sự nghiệp tan tành bằng thú vui dị biệt “chụp ảnh khiêu dâm”

Từ một nhiếp ảnh gia hàng đầu Hollywood, Terry Richardson mất tất cả sự nghiệp, danh tiếng bởi vì những hành động quái đản và sở thích chụp ảnh "trần trụi" gợi dục của mình.

Bị hàng loạt người mẫu, sao nữ cáo buộc lạm dụng, cùng với đó là những tác phẩm quá nhay cảm, Richardson còn gây sốc khi thú nhận đã quan hệ tình dục với một loạt phụ nữ. Điều này khiến Richardson bị làng giải trí quay lưng.

Terry Richardson bị hàng loạt người mẫu nữ tố lạm dụng tình dục.

Bắt đầu từ công ty truyền thông Condé Nast International khi gửi một email nội bộ cho toàn thể nhân viên có nội dung: “Kể từ nay Condé Nast International sẽ không làm việc với nhiếp ảnh gia Terry Richardson nữa. Tất cả dự án với người này đã và đang hoàn thành sẽ không được đăng tải nữa và sẽ được thay thế bằng những nội dung khác”.

Condé Nast International là công ty làm việc trong lĩnh vực giải trí và xuất bản lâu đời tại Mỹ, là cơ quan chủ quản của hơn 100 đầu báo, tạp chí có tên tuổi trên thế giới như GQ, Teen Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue...

Ngay sau đó, hàng loạt nhãn hàng thời trang danh tiếng như Valentino, Bulgari, Diesel cũng lên tiếng chấm dứt hợp tác với nhiếp ảnh gia tai tiếng này.

Về phía cá nhân, siêu mẫu Coco Rocha đã tuyên bố ngừng hợp tác với nhiếp ảnh gia này từ năm 2010. Và nữ người mẫu Jamie Peck công khai tố cáo những trò "dê xồm" của Richardson trong một bài viết trên trang The Gloss với tiêu đề là "Terry Richardson thực sự đáng sợ" gây xôn xao làng giải trí.