Nhạc sĩ Huy Tuấn: "Khắc Hưng là 'của hiếm' của âm nhạc Việt"

Bên cạnh 2 lời khen của 2 ca sĩ thực lực là Đức Phúc và Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Khắc Hưng. Anh nói: “Khi nghe những bản hoà âm của Khắc Hưng, tôi thấy cậu ấy luôn thể hiện được chiều sâu sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi thấy bạn ấy có thuận lợi lớn đó là cậu ấy có những nét giai điệu rất bắt tai, có thể tạo xu hướng ngay thời điểm đó.

Riêng với Người Lạ Trong Mơ, tôi lại có thêm 1 lần bất ngờ nữa khi Khắc Hưng trở thành ca sĩ. Tôi thấy vui khi cậu ấy tự hát những bài hát của mình. Tôi cực kỳ thích thú bởi âm nhạc Khắc Hưng đang làm là âm nhạc chúng tôi theo đuổi, cùng với ban nhạc anh em, Mỹ Linh từ rất lâu rồi nhưng mới mẻ hơn nhiều”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét album Người Lạ Trong Mơ là album hiếm hoi tìm được điểm gặp nhau giữa thị hiếu khán giả và giới chuyên môn.

Album Người Lạ Trong Mơ là sản phẩm thể hiện sự nghiêm túc với nghề của Khắc Hưng. Nam nhạc sĩ rất tự hào khi có thể tự tay làm tất cả mọi thứ trong album và có thể chia sẻ đến khán giả. Anh cũng mong rằng bản thân sẽ truyền được nhiều cảm hứng cho các nghệ sĩ để họ có thể dám bước ra khỏi vòng an toàn, tự tay làm nhiều điều hơn cho các sản phẩm của bản thân chứ không chỉ gói gọn trong 1 vài vị trí nhất định.

Bản thân Khắc Hưng cảm thấy hoàn toàn hài lòng với album lần này bởi 10 ca khúc đều mang cảm xúc thật nhất của anh. Đó đều là những giai điệu thoải mái, vui vẻ chứ không mang âm hưởng trầm buồn như nhiều ca khúc anh từng làm.

Khắc Hưng cho biết anh từng viết 10 ca khúc buồn khác cho album nhưng nam nghệ sĩ quyết định bỏ và làm lại từ đầu.

Việc này phần nào cho thấy sự tâm huyết của Khắc Hưng đối với album lần này. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng cảm thấy tiếc nuối trước quyết định của Khắc Hưng bởi nữ ca sĩ rất tâm đắc với 10 ca khúc đầu tiên: “Tôi nhất định phải công khai điều này là Hưng đã từng sáng tác 10 bài hát cho album của chính mình từ rất lâu.

Tôi thấy những bài đó đều rất hay, rất hit nhưng vì một lý do nào đó mà Hưng đã bỏ hết và thay đổi thành 10 bài hát hoàn toàn mới. Những ca khúc mới mang màu sắc vui vẻ và tươi mới hơn”.

Album gồm 10 bài: Down To Earth, Người Lạ Trong Mơ, Into The Groove, Free Your Mind, Lên Mặt Trăng, Slower, Những Đêm Mùa Hè, Phiên Bản Giới Hạn, Anh Đang Về. Trong số này, hai bài hát Người Lạ Trong Mơ, Những Đêm Mùa Hè đã được ra mắt với khán giả trước đó.

Album Người Lạ Trong Mơ cũng chinh phục được nhiều nghệ sĩ khác nhờ sự chỉn chu và giai điệu bắt tai

Nhạc sĩ Huy Tuấn Dành nhiều lời khen có cánh cho Khắc Hưng: “Tôi nghĩ Hưng là của hiếm của thị trường âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ có thể tự làm tất cả các công đoạn thì cũng nhiều nhưng nhạc sĩ có thể trình bày cả ca khúc của mình thì không phải là ai cũng làm được. Bạn ấy hát rất hay, chắc chắn có lợi thế bởi những bài hát của bạn tự thân nó đã vừa vặn với sở trường và quãng giọng của Hưng rồi. Những bài hát này cũng không quá khó để mọi người hát theo và nhớ tới”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]