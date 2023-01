Nguyễn Hải Yến viên mãn sau khi sinh 2 con, được ông xã ủng hộ cưng chiều thế này đây

Tối 1/1/2023, Nguyễn Hải Yến chính thức ra mắt MV “Đông Qua Xuân Tới”, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đặng Quốc Việt. Đây được xem là dự án “mở hàng” đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm 2023, đồng thời trở lại đường đua Vpop sau một quãng thời gian khá “lặng tiếng” để chăm sóc gia đình và con gái nhỏ.

Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng mang phong cách pop, vốn là “sở trường” của Hải Yến nên cách cô thể hiện như một lời thủ thỉ đầu Xuân gửi đến khán giả, cầu mong một năm được nhiều yêu thương và may mắn. Về phần ca từ, bài hát mới của Hải Yến như một lời kể đầu năm mới, mang “hơi thở” của sự chuyển giao để người nghe cảm nhận rõ thời khắc giao mùa.

Nhìn lại một năm 2022 đã đi qua, Hải Yến hài lòng với tất cả khi cô đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ nhưng vẫn không bỏ quên đam mê âm nhạc, tuy không “rộn ràng” như vài năm trước nhưng các dự án ra mắt đều được đánh giá cao.

Nguyễn Hải Yến trở lại với MV “Đông Qua Xuân Tới”

“Bà mẹ 2 con” tâm sự: “Gia đình Yến hiện tại đã có thêm 1 cô công chúa nhỏ và việc có thêm thành viên mới cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến “tần suất” làm việc và các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Hải Yến không lo lắng, ngược lại cảm nhận khi trách nhiệm gia đình, làm vợ và làm mẹ được vẹn tròn thì mình sẽ an yên trong tâm, thậm chí ông xã càng có lý do để ủng hộ vợ trong sự nghiệp. Ngay cả lúc sinh và chăm con nhỏ, Hải Yến vẫn sắp xếp thu âm, cho ra mắt dần những ca khúc trong dự án The Old Song’s và có được sự chia sẻ, đánh giá tốt của khán giả.

Trong năm qua, tôi cũng hoạt động nhiều hơn khi ngoài âm nhạc, mình trở thành giám khảo của “Toả Sáng Ước Mơ“, MC chương trình “Chung Sức Tranh Tài”… kèm theo một vài dự án cover. Tôi đã rất nỗ lực và sẽ giữ vững tinh thần này, chăm chỉ hơn khi bước sang năm mới 2023”.

Sau khi sinh “đủ nếp đủ tẻ” cho ông xã, bản thân Hải Yến cảm nhận đã có sự chín mùi trong cảm xúc và giọng hát khi cô ở thời điểm này đã thay đổi rất nhiều. “Yến tự thấy mình có sự tinh tế hơn khi xử lý các ca khúc pop ballad…. Với những chất liệu âm nhạc khác thì có lẽ tôi đã có đủ kinh nghiệm, sự trưởng thành và khôn ngoan trong việc xử lý bài hát khi thu hay trình diễn live, để mang đến những hiệu ứng cảm xúc cho khán giả. Giai đoạn này có lẽ Yến cảm thấy mình đã viên mãn khi hôn nhân đang tốt đẹp, được làm mẹ của 2 đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo và được làm tất cả những điều mình muốn dành cho âm nhạc” - nữ ca sĩ trải lòng.

Tuy đã có gia đình nhưng Hải Yến vẫn rất “sung sức” và thích thử thách

Bước sang năm mới 2023, Hải Yến cho biết đây là thời điểm cô sẽ tích cực và dồn sức trở lại đường đua Vpop với nhiều dự án ấp ủ và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Tuy đã có gia đình nhưng Hải Yến vẫn rất “sung sức” và thích thử thách, làm mới bản thân để tìm kiếm sự đột phá.

Giọng ca “Đã Hơn Một Lần” tiết lộ: “Năm 2023, Hải Yến có kế hoạch sẽ kết hợp với các nghệ sĩ trẻ và cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy thực hiện một sản phẩm lớn. Đây cũng là người em đã từng đồng hành với Hải Yến từ dự án “Top hit 90-2000” hay “Nguyễn Hải Yến và những tình khúc của Bảo Chấn”. Vì thế, tôi tin tưởng vì biết rằng đây sẽ là người hiểu Nguyễn Hải Yến cần gì trong âm nhạc và sẽ làm điều gì tốt nhất”.

Về gia đình, “bà mẹ 2 con” cho biết năm nay cô vẫn sắp xếp dành thời gian đón Giao thừa với gia đình. Cô sẽ đưa ông xã và các con về Hà Nội sớm để mừng năm mới với ông bà, cùng sắm sửa và trang trí nhà cửa.

