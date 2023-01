20 năm sau thành công của “Vô gian đạo", có người sở hữu đến gần 70 triệu USD

Bộ phim Vô gian đạo ăn khách nhất Hong Kong năm 2002 đồng thời dấy lên cơn sốt làm phim về gián điệp, cảnh sát nằm vùng. Tác phẩm mang tính sáng tạo cao, đột phá cùng tầm ảnh hưởng về nội dung, nghệ thuật. Phim được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ mua bản quyền làm lại. Cũng từ bộ phim đó, dàn sao như Lưu Gia Linh, Lương Triểu Vỹ, Trần Quán Hy... đều nổi tiếng và được đánh giá cao, kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Lưu Gia Linh - 60 triệu USD

Lưu Gia Linh khiến công chúng choáng ngợp với cuộc sống giàu có, xa hoa nhờ sở hữu khối tài sản khoảng 800 triệu HKD (hơn 100 triệu USD). SCMP tiết lộ Lưu Gia Linh sở hữu nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa của Hồng Kông cho đến các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Tô Châu (Trung Quốc).

Nữ diễn viên thường tổ chức nhiều cuộc họp mặt gia đình, bạn bè nổi tiếng tại căn hộ sang trọng ước tính trị giá 12,6 triệu USD ở May Tower (Hồng Kông). 8 Days còn cho biết cô còn sở hữu căn biệt thự rộng hơn 445 mét vuông ở Hồng Kông trị giá khoảng 25,7 triệu USD

Theo HK01, chỉ riêng tại Hồng Kông, minh tinh sinh năm 1965 và chồng đứng tên loạt bất động sản trị giá khoảng 1,1 tỉ HKD (hơn 140 triệu USD)

Ngoài đầu tư bất động sản, nữ diễn viên còn mở nhà hàng, làm chủ hộp đêm ở Hồng Kông, Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngôi sao kỳ cựu này cũng lấn sân sang lĩnh vực thời trang hồi 2017 với việc đầu tư khoảng 3,2 triệu USD vào thương hiệu riêng mang tên Anirac.

Ở tuổi U60, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên Lương Triều Vỹ khiến nhiều người ao ước. Lưu Gia Linh được xem là hình mẫu của những quý bà đẳng cấp và sành điệu ở xứ Cảng thơm. Ở tuổi U60, sao phim Vô gian đạo 2 khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước nhan sắc mặn mà, quyến rũ, toát lên sự sang trọng, quý phái

Lương Triều Vỹ - 20 triệu USD

Theo Celebrity Net Worth, Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hong Kong. Vì vậy, không có gì lạ khi khối tài sản khổng lồ của anh lên tới 20 triệu USD sau 40 năm đóng phim.

Theo South China Morning Post, Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý" của điện ảnh Hong Kong bởi những giải thưởng danh giá như: một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Tài tử có thể mạnh tay mua sắm hàng hiệu cho vợ, nhưng anh chọn cho mình cuộc sống khiêm tốn hơn cả. Lương Triều Vỹ đến giờ vẫn ngồi lái chiếc xe đã 15 năm tuổi (giá mua ban đầu là 127.000 USD) và dùng một chiếc balo trong 4 năm. Lần hiếm hoi vung nhiều tiền của anh là sắm chiếc xế hộp mui trần Mercedes-Benz tự thưởng dịp sinh nhật, giá của nó vào khoảng 380.000 USD.

Ngoài thu nhập từ diễn xuất, Lương Triều Vỹ bỏ túi không ít nhờ đầu tư bất động sản. Topick HK đưa tin sao phim Vô gian đạo đã mua biệt thự tại phố Wellington, trung tâm Hong Kong với giá 3,7 triệu USD. Bốn năm sau, nam diễn viên bán lại với giá 12,7 triệu USD, bỏ túi khoản lợi nhuận 9 triệu USD.

Lương Triều Vỹ được biết đến khi đóng vai chính trong loạt bộ phim tình cảm, tác phẩm đoạt giải tại LHP Cannes của đạo diễn Vương Gia Vệ, Lương Triều Vỹ được ghi nhận khi tham gia các bộ phim hài, trong đó có bộ phim Thần Long Đỗ Thánh. Gần đây, Lương Triều Vỹ có cơ hội hâm nóng tên tuổi khi tham gia bộ phim Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings của Marvel.

Trần Quán Hy - 45 triệu USD

Trần Quán Hy từng là mỹ nam được yêu thích bậc nhất tại Hong Kong những năm 2000. Anh thành công ở cả hai lĩnh vực ca hát, phim ảnh.

Tuy nhiên năm 2008, anh tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì scandal lộ 1.300 tấm ảnh nóng cùng những người đẹp nổi tiếng như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi.

Trần Quán Hy hiện có cuộc sống giàu sang, yên bình bên siêu mẫu Tần Thư Bồi và con gái tại Los Angeles (Mỹ). Người ta sẽ nghĩ rằng điều này làm giảm đáng kể thu nhập của anh ấy nhưng giá trị tài sản ròng của Trần Quán Hy không thua gì những ngôi sao khác khi sở hữu tài sản 45 triệu đô la Mỹ. Trần Quán Hy hiện đang sống trong một ngôi nhà trị giá 2 triệu đô ở Los Angeles cùng với tổ ấm nhỏ của mình.

Thu nhập "khủng" của anh phần lớn nhờ vào nhãn hiệu thời trang Clot, ra mắt vào năm 2003 với người bạn của mình.

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, được nhà sản xuất và thương hiệu săn đón.

Trịnh Tú Văn - 60 triệu USD

Đảm nhận vai Mary trong phần một và phần ba của Vô gian đạo, Trịnh Tú Văn đã gây tiếng vang khắp ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong. Cô là một trong những ca sĩ Cantopop được trả lương cao nhất với tài sản ước tính khoảng 60 triệu đô.

Nhờ thu nhập khủng, Trịnh Tú Văn đã mua nhiều căn hộ sang trọng ở khu cao cấp Repulse Bay ở Hong Kong. Năm 2014, Trịnh Tú Văn cùng ông xã Hứa Chí An đã tận hưởng cuộc sống hai người khi làm chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới với các điểm dừng ở châu Âu, Ai Cập, Nhật Bản và Caribê.

Trịnh Tú Văn cũng thường xuyên thực hiện các chuyến thiện nguyện. Cô từng dẫn đầu sự kiện từ thiện thường niên Cách mạng hồng, một sáng kiến ​​do Quỹ Ung thư Hong Kong (HKCF) thực hiện. Nữ diễn viên đã ủng hộ, trao tặng vật tư y tế và thực phẩm cho người nghèo và quyên góp tiền để hỗ trợ các đoàn làm phim trong làng giải trí Hong Kong trong đại dịch COVID-19.

