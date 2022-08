Người Thứ 3: Chồng lộ đoạn chat nhạy cảm với học sinh, vợ liền gọi 1080 cầu cứu

Sự thật bẽ bàng khiến người vợ đau khổ.

Chị A (33 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Đến với chương trình “Người Thứ 3”, chị buồn bã tâm sự về người chồng lăng nhăng ngoại tình.

Kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị A nhanh chóng ôn thi đại học dưới sự kèm cặp của chồng mình, vì áp lực khi thấy chồng học giỏi, chị căng thẳng và thi trượt đại học. Thấy vợ buồn, chồng chị trấn an và mở một trung tâm dạy học ở Bình Dương để cả hai vợ chồng cùng quản lí.

Chị A tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A

Bắt đầu kinh doanh khi còn trẻ, cả hai nhanh chóng bị khối lượng công việc khổng lồ ập đến khiến cho cách sinh hoạt cũng từ đó mà thay đổi dần. “Vợ chồng rất ít sinh hoạt với nhau, anh cũng dần thay đổi phong cách sống. Ngay cả khi hết giờ làm, anh vẫn xem tôi như nhân viên hơn là một người vợ. Buổi tối anh thường nhốt mình trong phòng để làm việc một mình”, chị A kể lại.

Một hôm, chồng báo ra ngoài đi ăn với học sinh, chị vào phòng làm việc của chồng để dọn dẹp thì vô tình phát hiện máy tính của chồng đang “chat sex” với một cô gái, là học sinh của trung tâm. Càng lướt, chị càng phát hiện chồng mình đã lén lút từ rất lâu mà chị không hề hay biết, thậm chí người mà anh hẹn đi ăn chính là người yêu bên ngoài hiện tại của anh. Mối quan hệ sai trái này đã bắt đầu từ khi trung tâm vừa khai trương. “Tôi không thể tưởng tượng một người như anh có thể buông lời tục tĩu như vậy đối với vấn đề tình dục, đọc những dòng tin nhắn mà hình tượng của anh trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi bối rối không biết tâm sự với ai nên tôi gọi tổng đài 1080 để kể cho tư vấn viên, cô ấy khuyên tôi nên đối mặt trực tiếp với chồng”, chị A nhớ lại.

Dù vậy chị không làm ầm lên mà chỉ chất vấn chồng mình về những việc đã phát hiện. Anh hứa sẽ từ bỏ và thay đổi, yêu cầu vợ mình đáp ứng nhiều hơn về sinh hoạt vợ chồng. Cô người yêu của anh cũng ngưng tới lớp ngay sau đó, nhưng điều kì lạ là anh đổi tất cả mật khẩu và cấm vợ mình đụng vào bất cứ đồ dùng công nghệ cá nhân nào của anh.

Vài tháng sau, anh đề nghị vợ nên ra ngoài tìm việc làm, anh e ngại khi làm chung sẽ lại phát sinh mâu thuẫn. Nghe theo lời chồng, chị A ra ngoài làm và bàng hoàng nhận ra chồng mình thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn riêng và nhốt mình trong phòng riêng. Trong một lần ngồi chung phòng với chồng, ngồi một lúc lâu mà anh cũng không mở lời nói chuyện, chị tò mò nhìn màn hình laptop của anh thì ngay lập tức anh giấu đi và buông lời sỉ vả vợ.

Giận chồng, chị A gom đồ về nhà mẹ ruột. “Tôi cứ nghĩ phụ nữ ai cũng thế, giận dỗi bỏ về nhà mẹ là sẽ được chồng xuống nước năn nỉ, nhưng đợi mấy ngày không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, đến khi tôi chủ động nhắn cho anh thì anh gửi cho tôi một email với rất nhiều lý do kèm câu kết chia tay”, chị A giọng lặng xuống, nhớ lại những lý do chồng liệt kê như: không biết tiến thân, sống ăn bám chồng, chênh lệch về kiến thức và trình độ… Đó là những lý do để chồng chị đưa ra quyết định đường ai nấy đi.

Chị A cùng bạn thân canh giờ tan học của tiểu tam và mời cô gái vào quán cà phê nói chuyện ba mặt một lời. “Cô bé thừa nhận đã quen chồng tôi, cô ta khai hết những gì đã làm với chồng, thậm chí là ngủ với anh ta. Tôi như chết lặng khi biết những gì anh làm với một cô bé chỉ vừa mới học lớp 9”, chị A nhớ lại.

Tiến sĩ Tô Nhi A thương người vợ bị ngoại tình

Theo tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét, đáng lẽ ra đây là tình thế có lợi cho chị A, người vợ đang “nắm đằng cán”, vì chồng có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, anh ta sẽ đối mặt với pháp luật nếu chị A đủ kiến thức, đủ mạnh mẽ giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, vì quá yếu thế, nên người vợ tội nghiệp còn đưa ra tình huống bất lợi cho bản thân “giữa vợ và tình nhân, anh chọn ai”. Tất nhiên chồng chị A đã chọn tình nhân và nắm tay cô ta rời khỏi quán. Đau đớn và ê chề, trong đêm hôm ấy, chị A viết đơn ly hôn. Cả hai chính thức đường ai nấy đi sau 7 tháng.

Cuối chương trình, chị A từ chối bật sáng đèn. Chị chia sẻ trước đây từng oán hận cuộc hôn nhân cũ, tuy nhiên, khi đã bước ra khỏi nỗi đau ấy, chị thừa nhận cảm thấy nhờ những chuyện đã qua mà đã khiến bản thân trở nên trưởng thành, cứng cáp hơn đối với cuộc sống. Chị A rút được kinh nghiệm: “Hãy kết hôn khi đủ kiến thức, biết sống tự lập và đừng quá phụ thuộc vào chồng”.

