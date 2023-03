Người đứng sau nút Bạc YouTube của Trương Quỳnh Anh, Hải Triều là ai?

Kênh YouTube chính thức của Trương Quỳnh Anh vừa đạt nút Bạc ngay sau khi tập 5 “Siêu trợ lý” phát hành. Đây là niềm vui không chỉ của riêng nữ nghệ sĩ mà còn là niềm tự hào của đạo diễn Giang Thanh và ê-kíp.

Đạo diễn triệu view Giang Thanh nói: “Thật sự từ đầu khi thực hiện dự án này, chúng tôi vẫn cố gắng tập trung hết sức vào chất lượng sản phẩm từ trau chuốt nội dung kịch bản đến hình ảnh. Khi nhận được phản hồi tích cực của khán giả, tôi cảm thấy rất vui.

Bên cạnh đó, cùng với kinh nghiệm đã thực hiện nhiều dự án web-drama, trước khi tham gia vào dự án này, bản thân tôi đoán được rằng “Siêu trợ lý” sẽ đạt được nút Bạc, chỉ là không biết trong khoảng thời gian nào thôi.

Có thể nói, đó cũng là một trong những mục tiêu để chúng tôi cố gắng và không ngừng nỗ lực. Và sự nỗ lực đó đến giờ đã được đền đáp”.

Đạo diễn 9x Giang Thanh

Đạo diễn Giang Thanh cũng chia sẻ thêm, khi mỗi tập “Siêu trợ lý" lên sóng là cô và cả ê-kíp hồi hộp xem phản ứng của khán giả. “Thông qua các buổi công chiếu trực tiếp, chúng tôi đều dõi theo, đọc hết tất cả những bình luận để xem hiệu ứng và thị hiếu của khán giả như thế nào, có chỗ nào không tốt chúng tôi sẽ lắng nghe và thay đổi.

Tuy lượt view không cao như những phim trước tôi đã từng làm nhưng tôi cảm thấy khá hài lòng. Qua Siêu trợ lý, tôi có cơ hội trải nghiệm rất thú vị, có nhiều sự trưởng thành hơn trên con đường làm phim của mình”, đạo diễn 9x tâm sự.

Giang Thanh làm đạo diễn phim “Siêu trợ lý” của Trương Quỳnh Anh

Trước đó, Giang Thanh cũng nhanh chóng đưa kênh YouTube của Hải Triều đạt nút bạc nhờ sản phẩm cô làm đạo diễn. Tuy nhiên, khi nói về điều này, cô khiêm tốn nhận đó là duyên và một chút may mắn.

“Chắc là do duyên và cộng thêm một chút may mắn, tôi không nghĩ chỉ mới 2 tháng mà có đến 2 đứa con tinh thần do tôi làm đạo diễn đạt nút Bạc. Tôi nghĩ rằng đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người nghệ sĩ là nhiều nhất. Tôi chỉ là một phần nhỏ thôi”, Giang Thanh nói.

Giang Thanh hăng say với công việc

Với những thành tích đạt được, một số khán giả đã tặng thêm cho Giang Thanh danh xưng “đạo diễn nút bạc” bên cạnh danh xưng đã có từ nhiều năm nay - “đạo diễn triệu view”.

“Trong thâm tâm, tôi luôn suy nghĩ, không chỉ là nút Bạc, Vàng, hay Kim Cương của YouTube… mà mục tiêu của tôi đang hướng đến còn xa hơn thế nữa. Nên bản thân tôi luôn phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Hi vọng ở tương lai không xa, mọi người sẽ thấy Giang Thanh mới mẻ hơn, đột phá hơn trong cách làm phim”, cô tâm sự.

Hiện tại, Giang Thanh đang trong quá trình chuẩn bị tiền kỳ cho các sản phẩm web series, TVC… Ngoài ra, cô đang theo học các khóa đạo diễn nâng cao, nhằm hoàn thiện bản thân hơn nữa.

