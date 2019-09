'Người đàn bà quyền lực' của VTV chia sẻ điều đặc biệt về Lại Văn Sâm

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 11:03 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên hợp tác cùng nhau trong một chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ nhiều điều về "sếp cũ" Lại Văn Sâm.

Mới đây, chương trình truyền hình thực tế về việc làm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam mang tên "Cơ hội cho ai - Whose Chance" đã diễn ra buổi công bố chính thức. Không chỉ gây bất ngờ với format mới lạ, gameshow này còn có sự tham gia của các sếp - những lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp hàng đầu cả nước, cùng với vai trò MC do nhà báo Lại Văn Sâm đảm nhận.

MC Lại Văn Sâm cùng với đơn vị sản xuất trả lời các câu hỏi trong buổi ra mắt chương trình.

Chương trình ra đời với mục đích giúp người tìm việc có cơ hội thể hiện bản thân, tiếp cận với nhiều sếp lớn của các doanh nghiệp cùng lúc. Khi ứng viên vượt qua được từng vòng thử thách, vị thế của người lao động sẽ được nâng cao thông qua việc các sếp phải cạnh tranh để thu hút ứng viên về công ty của họ.

Chương trình ra đời với tiêu chí "Tìm việc - Tìm người - Tìm cơ hội đổi đời".

Tại buổi họp báo, đại diện đơn vị phát sóng từ đài truyền hình Việt Nam, trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí trên kênh VTV3 - nhà báo Tạ Bích Loan cũng đã có mặt. Nói về lí do đồng ý phát sóng chương trình này ở khung giờ 11h trưa thứ bảy hàng tuần, Tạ Bích Loan cho biết: "Lí do đầu tiên, trên ban của chúng ta còn rất thiếu những chương trình về chủ đề kinh doanh, doanh nghiệp... cụ thể ở đây lại là chương trình thực tế về tìm kiếm việc làm thì càng hiếm hơn. Tôi tin rằng đây là nhu cầu xã hội đang cần... ích lợi xã hội từ chương trình có thể mang lại khiến chúng tôi ủng hộ, bảo vệ và đồng hành cho sự ra đời của chương trình này".

Đây là lần đầu tiên nhà báo Tạ Bích Loan xuất hiện trong 1 sự kiện họp báo của đối tác sản xuất.

"Lí do thứ 2, từ khi VTV3 ra đời, anh Lại Văn Sâm cùng anh Trần Đăng Tuấn là những người thiết kế khung chương trình đầu tiên đã đặt ra tiêu chí: phải có những chương trình được làm bởi người Việt Nam, thuần Việt, có thể học hỏi ý tưởng nhưng phải do người Việt Nam sáng tạo ra. Các sếp cũ của tôi cũng luôn cổ vũ, động viên, chính tôi cũng được khuyến khích viết những gameshow mang tính thuần Việt. Sau hơn 20 năm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ủng hộ cho những chương trình "made in Vietnam".

"Lí do thú 3 là vì tôi rất yêu thích cái triết lí về minh bạch. Chúng ta có rất nhiều thứ cần minh bạch, cuộc phỏng vấn của doanh nghiệp với ứng viên thường ít được công khai nhưng việc chúng ta được xem các sếp hỏi gì, cách trả lời của bạn ra sao cũng rất thú vị. Điều này sẽ góp phần vào văn hóa chia sẻ, minh bạch. Cho thấy khoảng cách giữa người lãnh đạo và nhân viên sẽ gần hơn lại với nhau. Và điều thú vị hơn cả là chính các sếp sẽ bị thách thức, bị đặt vào tình huống có thể không được chọn...".

MC Lại Văn Sâm xuất hiện trong trang phục đơn giản.

Với tất cả những chia sẻ từ nhà báo Tạ Bích Loan, MC Lại Văn Sâm cũng là cựu trưởng ban chương trình giải trí VTV3 hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. "Tất cả những gì chị Tạ Bích Loan nói là đúng và đó cũng là suy nghĩ của tôi".

Không chỉ chia sẻ về những mong muốn phát triển một gameshow như "Cơ hội cho ai", 'người đàn bà quyền lực' của VTV cũng liên tục dành lời cảm ơn trân trọng đến "sếp cũ" của mình. "Khi rời khỏi "vòng tay" của anh Sâm ở VTV3, tôi mới hiểu làm sếp khó thế nào, làm trưởng ban thách thức ra sao. Từ đó tôi càng nhận ra được giá trị của người lãnh đạo với văn hóa dân chủ, trân trọng nhân viên, minh bạch thông tin và luôn tạo cơ hội cho người khác phát triển. Đây cũng là lần đầu tiên tôi công khai nói trước công chúng rằng: tôi kính trọng sếp Lại Văn Sâm của tôi biết bao".

Là người kế nhiệm Lại Văn Sâm tại nhà đài, nữ MC "Đường lên đỉnh Olympia" luôn dành cho sếp cũ sự trân trọng và lời cảm ơn.

Được sự ủng hộ nhiệt tình từ đơn vị nhà đài, đơn vị sản xuất cũng chứng minh được sự mới mẻ, đột phá của gameshow này khi có thể mời được các doanh nghiệp uy tín trong cả nước tham gia tuyển dụng. Đặc biệt, đại diện NSX cũng tiết lộ, để có thể mời được nhà báo Lại Văn Sâm đồng ý làm MC chương trình cũng không hề dễ dàng.

Khoảnh khắc các sếp cùng NSX, đơn vị phát sóng cùng bấm đèn khởi động chương trình.

Về phía nam MC, sau hơn 2 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm xuất hiện có chọn lọc trên sóng truyền hình. Vì vậy, với chương trình này, sau khi được thuyết phục, nam MC cho biết: "Trong chương trình này, tôi xác định mình sẽ đứng về phía ứng viên, bảo vệ, ủng hộ ứng viên để thuyết phục các lãnh đạo thấy được điểm mạnh của họ, nếu như có thể thì giúp họ về tinh thần, tâm lí và mọi mặt để tìm một công việc tốt. Theo tôi, khán giả nên theo dõi chương trình này và các bạn sẽ có cùng suy nghĩ với tôi, vì đây là một chương trình mang tính thực tế cao".