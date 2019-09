'Ngũ đại mỹ nhân Vbiz' tìm kiếm 'quý ông hoàn hảo nhất Việt Nam'

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 17:07 PM (GMT+7)

Sự có mặt của “Ngũ đại mỹ nhân” Thu Minh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly, và Miss Universe 2013 - Trương Thị May hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ trong đêm chung kết Mister Việt Nam 2019.

Mới đây, "Ngũ đại mỹ nhân" của showbiz Việt là Thu Minh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly, và Miss Universe 2013 - Trương Thị May xác nhận sẽ cùng hội ngộ với cương vị là giám khảo trong đêm chung kết Mister Việt Nam 2019 vào tối 14/9 tại Vũng Tàu tới đây khiến nhiều người bất ngờ.

Thu Minh...

Nhiều khán giả thừa nhận không chỉ mong chờ đêm chung kết để biết được người sẽ đạt giải cao nhất của Mister Việt Nam 2019 mà còn háo hức bởi sự quy tụ của dàn người đẹp đình đám Vbiz.

Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Thu Minh ngồi ghế nóng Mister Việt Nam. Bày tỏ về vai trò giám khảo trong đêm chung kết, nữ ca sĩ cho biết cô rất hồi hộp nhưng cũng hào hứng.

...và Hoa hậu Hà Kiều Anh lần đầu ngồi ghế giám khảo Mister Việt Nam

Những ngày qua, Thu Minh cũng đã dành thời gian theo dõi sát sao hình ảnh, thông tin của cuộc thi và chị có phần “hoa mắt” khi thấy cả dàn 30 thí sinh chung kết đều 6 múi cuồn cuộn, ngoại hình đẹp, năng động: “Tất nhiên, Thu Minh sẽ giữ bình tĩnh để “cầm cân nảy mực” cho thật chính xác, nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất của cuộc thi” - Thu Minh chia sẻ. Ngoài vai trò làm giám khảo, ca sĩ Thu Minh cũng sẽ tham gia biểu diễn tại đêm chung kết.

Cả hai vị nữ giám khảo đều nhận xét dàn thí sinh Mister Việt Nam 2019 rất năng động, tự tin và tràn đầy năng lượng

Ngoài Thu Minh, đây cũng là lần đầu Hoa hậu Hà Kiều Anh ngồi ghế giám khảo Mister Việt Nam 2019, tuy nhiên chị cũng đã có quá trình theo dõi cuộc thi từ trước đó và bày tỏ rất ấn tượng với dàn thí sinh chung kết: “Tôi ủng hộ cuộc thi dành cho nam giới Việt Nam như Mister Việt Nam 2019.

Phụ nữ có quá nhiều cuộc thi trong khi nam giới không có một sân chơi riêng của mình. Vì vậy, tôi tin tưởng cuộc thi sẽ tạo được một vị thế quan trọng và thu hút sự quan tâm của đông đảo nam giới Việt Nam. Gặp gỡ các bạn thí sinh Mister Việt Nam 2019, tôi rất xúc động khi thấy các bạn trẻ bây giờ thật tuyệt vời, các bạn năng động, tự tin, và tràn đầy năng lượng sống, tiêu biểu cho thế hệ trẻ hiện nay”.

Miss Universe 2013 - Trương Thị May...

Còn Hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly, Miss Universe 2013 - Trương Thị May đã đồng hành cùng Mister Việt Nam 2019 từ những vòng thi đầu tiên, cả hai đều chờ đợi sự toả sáng của các thí sinh trong đêm chung kết.

Tại đêm chung kết Mister Việt Nam 2019, các thí sinh của Mister Việt Nam 2019 sẽ thi 04 phần: trang phục biển, Trang phục thể thao, trang phục Áo dài, Trang phục Vest. Sau đó Mister Việt Nam 2019 sẽ chọn ra Top 10 + 1. Thí sinh thứ 11 là thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua các trang mạng xã hội của cuộc thi.

Từ top 11 sẽ chọn ra top 5 để tham gia 1 phần thi diễn thuyết ngắn. Các thí sinh sẽ trình bày một dự án cộng đồng mà họ đã làm hoặc đang chuẩn bị thực hiện. Tiêu chí của Mister Việt Nam 2019 là chọn ra những Mister có hình thể đẹp, năng động và lan tỏa những giá trị sống đẹp tới cộng đồng.

Cuộc thi tổng cộng sẽ có 08 giải thưởng: Quán Quân, Á quân 1, Á quân 2, Mister Fitness, Mister Sport, Mister People's choice, Mister Bravery, Mister Gentleman.

Đặc biệt, đêm chung kết sẽ có sự tham dự của chủ tịch Manhunt International - ông Rosko Dickinson và Chủ tịch Mr International - Alan Sim trong vai trò giám khảo danh dự. Hai ông Chủ tịch sẽ trao 02 giải thưởng đặc biệt do cộng đồng Quốc tế bình chọn cho các thí sinh Mister Việt Nam.

Thời gian vừa qua, các trang mạng chính thức của hai cuộc thi dành cho nam giới hàng đầu thế giới này cũng đã đăng tải hình ảnh và tổ chức cuộc bình chọn thí sinh Mister Việt Nam 2019 trên các trang mạng.

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh

Trước đó, Mister Việt Nam 2019 đã trải qua 2 vòng thi phụ là Mister Fitness với top 3 thuộc về thí sinh Khiêm Lương - SBD 17, Nguyễn Quốc Việt - SBD 29 và Nguyễn Mạnh Kiên - SBD 04; vòng thi Mister Sport với top 3 thuộc về Hữu Đạt - SBD 03, Khiêm Lương - SBD 17 và Ngọc Linh - SBD 20.

và Hoa hậu áo dài Đàm Lưu Ly đã đồng hành cùng các thí sinh trong các phần thi trước

Một số thí sinh của cuộc thi cũng đã may mắt lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, nhà sản xuất như Trần Thắng và Nguyễn Quốc Việt vào vai 2 nam chính cho dự án phim điện ảnh sắp khởi quay có tên “Sương Mù - Into The Mist” của mình. Phim sẽ được bấm máy vào cuối năm nay, đạo diễn Mai Thế Hiệp trong vai trò sản xuất, đạo diễn phim là Lê Hoàng Anh Tú. Nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng đã đưa vào “tầm ngắm” một số ứng viên cho “Hương ga 2”. Top 10 của cuộc thi sẽ vào dự án phim Celeb của đạo diễn Hồng Ngân.

Hoa hậu Ngân Khánh cùng chụp chung với các thí sinh