Nàng thơ Titanic lột xác "bốc lửa" nhưng vẫn thua xa những quả bom sexy này

Nhan sắc hậu sinh nở của dàn sao Hollywood gợi cảm đến cỡ nào mà ai cũng ngỡ ngàng?

Megan Fox

Với ngoại hình xứng danh “bom sex", Megan Fox là một trong những nghệ sĩ trở lại diễn xuất sau khi sinh con sớm nhất Hollywood. Cô không chỉ gây bất ngờ vì dáng vóc gợi cảm hậu sinh nở, mà còn chăm hở bạo nhiều hơn trước.

Trong bộ phim huyền thoại Teenage Mutant Ninja Turtles, nữ chính Megan Fox đã là “gái một con” nhưng vẫn rất nóng bỏng. Thời điểm quay phim, nữ diễn viên sexy bậc nhất thế giới này vừa mới hạ sinh quý tử đầu lòng không lâu trước đó. Theo Megan Fox, gia đình là ưu tiên hàng đầu nhưng cô vẫn dành thời gian đều đặn cho công việc. Và đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi được nuôi con nhỏ trên phim trường.

Megan Fox cũng tham gia làm người mẫu, quảng bá thời trang cho những thương hiệu tên tuổi. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện cùng Kourtney Kardashian trong loạt ảnh quảng bá nội y của một thương hiệu nổi tiếng.

Megan Fox hiện đang có cả sự nghiệp viên mãn và đời tư hạnh phúc. Mới đây, Megan Fox và Machine Gun Kelly đã có một buổi lễ đính hôn lãng mạn và kết thúc bằng việc cả hai uống máu của nhau để chứng tỏ sự gắn kết không thể tách rời. Sau 1 năm rưỡi công bố chính thức hẹn hò trên Instagram, Megan Fox và tình trẻ kém 4 tuổi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Cả hai cùng chia sẻ video trong lễ đính hôn diễn ra hôm 11/1 vừa rồi trên Instagram và nhận nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. "Tháng 7/2020, chúng tôi ngồi dưới gốc cây đa này và cầu mong một phép màu tới. Chúng tôi không quên được nỗi đau khi cùng nhau đối diện trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng điên cuồng này. Chúng tôi không nhận thức được sẽ hy sinh ra sao cho mối quan hệ này, ngoài việc cứ yêu bất chấp. Dù thế nào thì 1 năm rưỡi qua, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau bước qua địa ngục, cùng cười vui như chưa từng và rồi anh ấy cầu hôn tôi", nữ diễn viên sinh năm 1986 viết.

Kate Winslet

Hiện tại, Kate Winslet - ngôi sao Titanic một thời đã là mẹ của 3 em nhỏ. Trong đó, ít ai biết cô nàng từng bất chấp đóng phim ngay sau khi sinh hạ con trai út. Nhất là khi em bé mới chỉ được 6 tuần tuổi mà mẹ đã đi làm trở lại, góp mặt trong tác phẩm Divergent với ngoại hình vô cùng nhuận sắc.

Kate Winslet lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau 6 tuần sinh con, thậm chí còn mặn mà và quyến rũ hơn hẳn thời Titanic. Vài tháng sau đó, cô tiếp tục tham gia phim Triple 9 với tạo hình cá tính ít người có thể nhận ra cô đang trong giai đoạn “mẹ bỉm”.

Đóa hồng nước Anh bỗng chốc trở thành tên tuổi được khán giả khắp thế giới biết đến và ái mộ nồng nhiệt sau khi bộ phim Titanic ra mắt năm 1997. Ở tuổi 46, ngôi sao xinh đẹp giành giải Oscar Kate Winslet có ba đứa con với ba người đàn ông khác nhau. Cô là người có cuộc sống riêng tư vô cùng kín đáo.

Kate rất vui vì đã giữ kín các chi tiết về vụ ly hôn của mình. "Không ai thực sự biết điều gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Không ai thực sự biết tại sao cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không kéo dài; không ai biết tại sao cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại không thể tồn tại. Tôi tự hào về những khoảng lặng đó".

Anne Hathaway

Kể từ khi có con vào năm 2016, nữ diễn viên Anne Hathaway đã dần trở thành cái tên quen thuộc trong hoạt động ủng hộ các quyền của cha mẹ, chẳng hạn như nghỉ thai sản có lương và bình đẳng giới. Cô từng khẳng định: “Tôi không cần phải là một người mẹ hoàn hảo để trở thành một người mẹ tốt”.

Trong lúc mang thai, ngôi sao nữ vẫn tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ. Cô cùng một lúc tham gia dự án Colossal cùng 2 phim điện ảnh Serenity, The Hustle. Từ đó làm khán giả ngỡ ngàng toàn tập khi chứng kiến vóc dáng quá đẹp của Anne Hathaway, không chịu chút nào ảnh hưởng bởi quá trình sinh con.

Năm 2001, bộ phim The Princess Diaries (Nhật Ký Công Chúa) ra mắt khán giả và đưa nữ chính Anne Hathaway trở thành ngôi sao đình đám trong showbiz. Nhận được vai diễn lớn dù mới 18 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn được người xem yêu mến nhờ nhan sắc sang chảnh cùng tài diễn xuất biến hóa.

Giờ đây, ở tuổi 38, Anne Hathaway vẫn nhiều lần làm mưa làm gió nhờ nhan sắc xinh đẹp. Không chỉ có nhan sắc nữ thần, cô còn sở hữu vóc dáng bốc lửa. Kết thúc mối tình dang dở với Follieri, Anne may mắn khi gặp nam diễn viên Adam Shulman và tổ chức hôn lễ vào năm 2012.

Kate Hudson

Không thể bỏ qua người đẹp tóc vàng Kate Hudson, một trong những người đẹp gợi cảm nhất thế giới. Năm 2004, cô vừa sinh xong con đầu lòng thì đã vội trở lại màn ảnh rộng với hàng loạt tác phẩm như: The Skeleton Key; You, Me and Dupree,… Kate Hudson quyến rũ vô cùng ở cảnh phim You, Me and Dupree. Vai diễn nào cô cũng để lại ấn tượng là một trong những "cô đào" hấp dẫn nhất Hollywood.

Tại Việt Nam, Kate Hudson nổi tiếng với hàng loạt bộ phim ăn khách như: Kỳ đà cản mũi, Yêu em không quá 10 ngày, Đại chiến cô dâu, Bí mật dưới đáy biển.... Cô còn tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 3. Kate Hudson đã 42 tuổi và là bà mẹ của ba đứa con nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài rất trẻ trung.

