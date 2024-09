Nỗi đau của nàng dâu 'bị cả gia tộc Samsung ruồng bỏ'

Hôm 17/9, Go Hyun Jung đăng một số bức ảnh lên story Instagram, trong đó có tấm cô ôm con gái trong khi con trai đứng phía sau và hôn má mẹ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa khi Go Hyun Jung đã quá nhiều năm xa cách con, tình cảm không còn gần gũi. Những gì tốt đẹp nhất cô có với hai đứa trẻ chỉ là những khung hình kỷ niệm thời thơ ấu.

Những tấm ảnh Go Hyun Jung đăng lên mạng xã hội, đằng sau là ảnh cô chụp với hai con. Ảnh: Instagram

Theo Chosun, hiện tại, con trai cả của Go Hyun Jung và chồng cũ - chủ tịch Chung Yong Jin - là Chung Hae Chan đang học thạc sĩ ngành thể thao tại Mỹ. Năm ngoái, anh cùng bố dự buổi biểu diễn sáo của mẹ kế, Han Ji Hee. Con gái của Go Hyun Jung, Chung Hae In, năm 2021 từng tham gia khóa thực tập kéo dài một tháng tại trụ sở Smoothie King nằm ở Bắc Dallas, Texas.

Chung Hae In từng mở Ask, nơi mọi người có thể để lại câu hỏi ẩn danh và nhận được câu trả lời và nhận được nhiều câu hỏi về mẹ, như: "Bạn có thường nói chuyện điện thoại với mẹ khi sống ở Mỹ không?". Chung Hae In trả lời: "Có, hầu như mỗi ngày", nhưng người mẹ cô nhắc tới thực chất là mẹ kế. Cô cho biết: "Thật sự, tôi cảm thấy tiếc vì lúc này đã gọi mẹ mình là mẹ kế. Chưa từng có ai đối xử với tôi bằng tình yêu thương nhiều như vậy".

Khi được hỏi: "Bạn có kỷ niệm nào về mẹ ruột của mình không?", Chung Hae In trả lời: "Tôi thực sự không nhớ nhiều". Khi một người nhận xét cô trông giống mẹ, diễn viên Go Hyun Jung, Chung Hae In trả lời: "Tôi không nghĩ vậy".

Trong khi đó, Go Hyun Jung đã đề cập đến các con trong một cuộc phỏng vấn trước đây: "Chúng tôi chia tay khi chúng 6 và 4 tuổi, tôi không thể quên điều đó. Bây giờ, các con đã lớn, tôi không phải không thể nhìn thấy các con. Tôi sợ chỉ sợ chúng không thoải mái khi gặp gỡ tôi".

Go Hyun Jung đăng ảnh hôm 22/9 kèm chia sẻ: 'Hãy ăn tối ở New York'. Ảnh: Instagram

Go Hyun Jung là biểu tượng nhan sắc và thành công của Kbiz những năm 1990. Người đẹp từng giành nhiều giải thưởng lớn như "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại giải thưởng điện ảnh Baeksang năm 1992, giải Ngôi sao của đài SBS năm 2000... Cô từng được biết đến là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, sau thành công của vai diễn trong loạt phim Nữ hoàng Seondeok và Big Thing. Trước đó, cô là cái tên "bảo chứng tác phẩm" với Đồng hồ cát (năm 1995), Lòng mẹ biển cả... Go Hyun Jung dự kiến sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình thể loại kinh dị, tội phạm của đài SBS, do Lee Young Jong viết kịch bản và Byun Young Joo đạo diễn.

Năm 1995, trên đỉnh cao danh vọng, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố kết hôn với Chung Yong Jin, con trai Lee Myung Hee - Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae - kiêm cháu trai người sáng lập Samsung Lee Byung Chull. Chung Yong Jin khi đó là phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Shinsegae. Đám cưới gây ồn ào vì chồng Go Hyun Jung là con cháu của một trong những gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc. Tập đoàn Shinsegae là một trong bốn tập đoàn con của Samsung khi đó.

Một số tin đồn cho rằng cuộc sống của Go Hyun Jung ở nhà chồng không đơn giản. Cô dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Sau khi chồng đi làm, cô dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Chồng cô hiếm khi về trước 22h. Go Hyun Jung chỉ lộ diện trước công chúng ba lần trong hơn tám năm làm dâu.

Cuộc hôn nhân của Hyun Jung tan vỡ vào năm 2003. Vụ ly hôn từng gây tranh cãi vì Hyun Jung mất hoàn toàn quyền nuôi con. Tập đoàn Shinsegae còn tuyên bố không một trung tâm thương mại, cửa hàng nào của Shinsegae và Samsung được phép sử dụng hình ảnh liên quan đến Go Hyun Jung.

Bất chấp sự gây khó khăn của nhà chồng, Go Hyun Jung tiếp tục phát triển sự nghiệp trong showbiz và gặt hái nhiều thành quả.

