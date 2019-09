Ngôi sao võ thuật Thành Long tiết lộ cảnh quay đáng sợ nhất trong sự nghiệp

Liều mình đóng những cảnh nguy hiểm khiến Thành Long thường xuyên gặp các tai nạn trên trường quay.

Thành Long Sự kiện:

Thành Long không chỉ là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Trung Quốc mà còn cả trên thế giới. Ở tuổi 65, Thành Long vẫn tham gia nhiều phim chứa đựng nhiều cảnh quay hành động. Đây là một trong những trường hợp hiếm trong điện ảnh, vì đa số các nghệ sĩ qua tuổi lục tuần thường hiếm khi đảm nhận vai chính.

Ngôi sao võ thuật Thành Long.

Tuy nhiên, Thành Long cũng nổi tiếng là một trong những diễn viên thường xuyên gặp các tai nạn trên trường quay nhất. Bởi nam diễn viên luôn tự tay đóng các cảnh phim mạo hiểm và không ngại nguy hiểm. Rất ít khi nam diễn viên này dùng đến diễn viên đóng thế. Không chỉ giỏi võ, Thành Long cũng thể hiện bản lĩnh của mình với những cảnh leo trèo, trượt dốc hay rượt đuổi. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Thành Long đã nhiều lần khiến khán giả sững sờ vì các cảnh phim có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nam diễn viên đã từng nhảy từ mái nhà lên thang treo trực thăng, lái xe tốc độ cao và lao vào tàu tốc hành, trượt xuống trụ kim loại có điện… Sự liều lĩnh của Thành Long khiến nhiều người vừa lo lắng vừa nể phục.

Thống kê về thương tích của Thành Long khiến bản thân anh cũng ái ngại. “Thời tuổi trẻ, tôi liều mạng đóng phim, đạt đến độ chân thực cao nhất. Giờ nghĩ lại cũng phải choáng váng vì khả năng của mình, không biết đã cải tử hoàn sinh bao lần”, Thành Long cho biết.

Cảnh trượt xuống từ tòa nhà 21 tầng là nỗi ám ảnh với Thành Long đến bây giờ.

Khi được hỏi về cảnh quay mà Thành Long nhớ nhất trong sự nghiệp, Thành Long đã nghĩ đến ngay phim Tôi là ai (Who am I) do Trần Mộc Thắng thực hiện vào năm 1998.

Trong bộ phim Tôi là ai, Thành Long đã có một cảnh phim không thể tin nổi. Nam diễn viên đã vào vai một điệp viên bị mất trí nhớ và bị truy đuổi bởi những người lạ mặt. Khi bị dồn đến đường cùng, Thành Long đã trượt từ trên nóc một tòa nhà cao 21 tầng ở thành phố Rotterdam (Hà Lan) xuống đất. Khi thực hiện cảnh phim này, Thành Long đã không sử dụng dây bảo hiểm, cũng không có lưới an toàn ở bên dưới. Nam diễn viên chỉ đơn giản là dựa vào cấu trúc của tòa nhà để trượt xuống. Cảnh phim này đã khiến nhiều tờ báo bình luận đây là cảnh phim “liều mạng” nhất thế giới.

Đây cũng là cảnh nguy hiểm bậc nhất trong ngành điện ảnh thế giới. Mặt phẳng nghiêng có độ cao 45 độ, rất dễ xảy ra sai sót nguy hiểm tính mạng.

“Tôi đã suy nghĩ và đắn đo về việc có thực hiện pha trượt ở độ cao này hay không. Sau 2 tuần tích lũy đủ can đảm, tôi mới dám quay. Đây là cảnh phim mạo hiểm nhất mà tôi từng thực hiện”, Thành Long chia sẻ.

Hiện nay, tòa nhà nơi Thành Long trượt xuống giờ trở thành địa điểm du lịch hút khách.

Thành Long bất ngờ bị ngã từ độ cao trên 10 m khi đóng trong phim Kế hoạch A.

Tuy nhiên, Thành Long tự hiểu bây giờ không thể quay các cảnh hành động như thời xưa. Trong các cảnh phim, anh đều cố gắng đảm bảo an toàn. Thành Long cũng tiết lộ những chấn thương trong quá khứ vẫn khiến anh đau đớn đến giờ, nhất là khi thời tiết thay đổi. Cũng vì sức khỏe, vài lần anh đã nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Mới đây, hôm ngày 20/8 khi đang biểu diễn trên sân khấu, Thành Long bị một võ sư dùng chân đá trúng vào người, sự cố này đã nhận được nhiều quan tâm của đông đảo khán giả, một số người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho tình hình của Thành Long. Ngay sau đó nam diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Tôi vừa nghe trợ lý nói sự cố trên sân khấu trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Hiện tại tôi vẫn ổn. Tôi phải cùng anh bạn nhỏ nói lời xin lỗi, khẳng định là do tôi bước nhầm vị trí, rất may bạn ấy không làm sao", Thành Long nhận lỗi về mình trong sự cố trên sân khấu.

Thành Long (sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954) là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng người Hong Kong. Trong phim, anh nổi tiếng với các pha võ thuật nhào lộn phối hợp động tác nhịp nhàng, sử dụng những vũ khí ứng biến cùng những pha hành động nguy hiểm sáng tạo. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim điện ảnh.

Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật... Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hong Kong và Đại lộ Danh vọng Hollywood, cái tên Thành Long cũng được nhắc đến nhiều lần trong các bài hát pop, phim hoạt hình và trò chơi điện tử, vào năm 2008, anh đã hát tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2008. Không chỉ nổi tiếng trong ngành giải trí, anh còn là một doanh nhân thành đạt của Trung Quốc.