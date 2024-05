Ngôi sao GenZ phát hành album mới, sẽ là sản phẩm xuất sắc nhất sự nghiệp?

Sau 3 năm kể từ khi ra mắt album thứ 2 "Happier Than Ever", Billie Eilish tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích khủng, đặc biệt là giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp cho ca khúc nhạc phim "What Was I Made For?". Mới đây, nữ ca sĩ GenZ đã trở lại với album thứ 3 "HIT ME HARD AND SOFT".

Với HIT ME HARD AND SOFT, nữ ca sĩ đã trở lại với bản thân của năm 2019.

Ngôi sao nhạc Pop 22 tuổi chia sẻ với Rolling Stone: “Tôi cảm thấy album này chính là tôi. Nó không phải là một nhân vật. Nó chính là tuổi trẻ của tôi. Toàn bộ quá trình này có cảm giác như tôi đang tìm lại con người cũ của mình. Tôi đã làm cô ấy đau buồn. Tôi đã tìm kiếm cô ấy khắp mọi nơi, cô ấy gần như đã bị thế giới và giới truyền thông nhấn chìm. Tôi không nhớ cô ấy đã ra đi khi nào".

Phát hành album đầu tay vào năm 2019, Billie Eilish ngay lập tức trở thành ngôi sao mới sáng giá nhất làng US-UK thời điểm ấy. Chỉ bằng 1 album đầu tay, Billie thống trị vị trí số 1 trên Hot 100 Billboard và Billboard 200. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất nhận 4 đề cử lớn nhất Grammy trong một năm, cũng là Nữ nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử chiến thắng 4 giải lớn nhất Grammy.

Billie Eilish trở thành người trẻ nhất giành được 2 giải Oscar.

Ý tưởng về album này đã có từ 5 năm trước, nên nó mang cả một phần quá khứ trong đó. Khi nói về kỷ nguyên của When We All Fall Asleep, ta chỉ thấy một màu đen tối. Điều này ai làm giỏi bằng Billie? Đây sẽ là album mà Billie Eilish và anh trai FINNEAS khám phá những thứ tốt nhất họ có thể làm.

Album mới của Billie Eilish được sáng tác bởi Billie Eilish và FINNEAS, anh trai cô và những cộng sự lâu năm. Album được phát hành với nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu chất thải và chống biến đổi khí hậu, trên tất cả các định dạng vật lý ở tất cả phiên bản sử dụng 100% vật liệu có thể tái chế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]