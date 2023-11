Lý do “ngọc nữ Bolero” Tố My vẫn lẻ bóng dù xinh đẹp, hát hay?

Ca sĩ Tố My vừa tham gia một chương trình thực tế giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, cô hiếm hoi trải lòng về chuyện tình cảm.

“Ngọc nữ Bolero” nói hiện ca vẫn độc thân và dành chủ yếu thời gian cho âm nhạc và gia đình.

“Hiện ngoài thời gian đi hát thì tôi sẽ dành cho việc riêng của mình, cho bố mẹ. Vì vậy, chuyện tình cảm tôi chưa nghĩ đến. Bố mẹ cũng hối thúc nhưng hiện tôi nhiều việc quá nên muốn để đó rồi tính sau. Nhưng dù sao tôi vẫn hi vọng tương lai mình sẽ có một mái ấm hạnh phúc”, Tố My trải lòng.

Tố My nói hiện cô chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Trước tin đồn sinh ra trong gia đình khá giả, có bố mẹ hậu thuẫn đi hát, Tố My cũng thẳng thắn: “Nhà tôi không giàu, cũng không nghèo. Được cái bố mẹ rất thương yêu và ủng hộ tôi. Từ bé đến lớn tôi làm gì thì gia đình cũng ủng hộ, cho tôi những điều tốt nhất. Con đường sau này cũng vậy, tôi đạt được thành tích khiến bố mẹ rất vui và tự hào. Cho nên gia đình cũng hỗ trợ tôi ít nhiều, nó là chỗ dựa tinh thần, động lực to lớn đối với tôi. Cộng với những may mắn của tôi khi đi hát, được khán giả yêu thương".

Trong tương lai, ca sĩ nói vẫn tiếp tục phát triển bản thân trên con đường ca hát cũng như lĩnh vực mà mình yêu thích. “Tôi muốn thành công hơn để bố mẹ tự hào về mình, một đứa con gái lập nghiệp phương xa", cô bày tỏ.

Theo Tố My, thời điểm mới đi hát, cô từng đưa ra những quyết định sai lầm. Cụ thể, vì sự háo thắng mà nữ ca sĩ không nghe những lời góp ý của cộng sự, dẫn đến việc sản phẩm âm nhạc không đạt kết quả như mong muốn.

Hiện cô làm việc có kế hoạch và phân chia thời gian cụ thể cho công việc nghệ thuật, việc riêng và cho gia đình. “Tôi nghĩ không muốn thôi chứ muốn thì làm được hết. Tôi không bao giờ đổ thừa vì bận mà không điện về cho gia đình. Bận hay không là do mình hết", nữ ca sĩ nói thêm.

Không chỉ hát hay, Tố My còn sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM và làm việc trong ngành một thời gian. Sau đó, cô chuyển sang ca hát, từng đoạt Á quân chương trình “Solo cùng bolero 2015”.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, tình cảm, Tố My còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ Bolero". Dù không xây dựng tên tuổi nhiều trên truyền thông nhưng nữ ca sĩ khá đắt show trong và ngoài nước, cùng mức cát-xê “khủng”.

Tố My gây dấu ấn khi thể hiện thành công các bản Bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay…

