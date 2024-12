Khi Xi Myn hát về “trap boy” lừa dối tình cảm

Xi Myn tên thật Trần Hoàng My, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con út trong gia đình có 2 anh em. Cô nhận được sự hỗ trợ, đồng thuận từ gia đình khi quyết định đi theo con đường nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Xi Myn

Ngày 8/12 vừa qua, Xi Myn tung MV “Anh không thích shao” như một món quà tự tặng sinh nhật chính mình. Cô nàng tự nhận: “Tôi luôn thấy mình chỉ 18 tuổi”. Cũng vì thế mà Xi Myn giống như những bạn trẻ thời nay, đang thích nói “sao” thành “shao”, “si” thành “see” như một cách muốn phá vỡ chuẩn mực và thử thách mình. Cô nàng coi tuổi tác chỉ là con số chẳng cần phải khai báo, cứ thế khám phá thế giới, “cháy” hết mình với đam mê âm nhạc là được.

Hình ảnh nữ ca sĩ trong MV “Anh không thích shao”

Tuy không tham gia viết nhạc, viết lời, dựng MV nhưng tất cả quy trình cho ra một sản phẩm âm nhạc Xi Myn đều tham gia. Khi lướt mạng xã hội, cô nàng bị ám ảnh bởi từ “trap”. Cũng vì thế, “Anh không thích shao” được viết từ nguồn suy tư về “trap boy” – cụm từ chỉ chàng trai coi tình yêu như một trò đùa.

Cô gái trong ca khúc này quá si tình, dù biết đối phương không chung thủy vẫn nguyện trao thân, “sống ảo” bằng những lời đường mật dối gian.

Nữ ca sĩ luôn thấy mình chỉ 18 tuổi

Xi Myn nhập vai kẻ si tình, song cô kiểm soát phần ca từ, không muốn vì nó mà MV phải dán nhãn 18+. Cô không muốn khán giả gen Z đến với “Anh không thích shao” chỉ vì tò mò nhãn 18+.

Ê-kíp của “Anh không thích shao” gồm những tên tuổi trẻ, đang trên hành trình khám phá bản thân và chinh phục thế giới âm nhạc. Không có “bệ đỡ”, chỉ đi bằng đôi chân của mình nhưng họ vẫn đầy tự tin. Đúng như câu danh ngôn Xi Myn thích: “Nếu muốn ăn quả ngọt phải gieo hạt mầm tốt”. Ca khúc là tâm huyết của cô và ê-kíp trẻ.

“Nếu muốn ăn quả ngọt phải gieo hạt mầm tốt” - câu danh ngôn được nữ ca sĩ tâm đắc

Xi Myn khiến ê-kíp chạy theo cô mệt nhoài bởi ca khúc mới được “chào đời” chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày: “Những ngày ấy hầu như tôi chỉ ngủ đôi, ba tiếng, tất bật với núi việc phải giải quyết vì sản xuất nhanh không đồng nghĩa với ẩu. Tính tôi vốn cầu toàn”.

Nói về nghệ danh của mình, cô nàng giải thích: “Nói lái theo kiểu chơi chữ của giới trẻ bây giờ, Xi Myn nghĩa là My Xinh. Nhưng Xi Myn còn là chữ viết tắt của nốt đô thăng thứ trong âm nhạc”.

Khi Nam tiến để phát triển sự nghiệp âm nhạc, Xi Myn được gia đình ủng hộ. Cô kể “may mắn Sài Gòn yêu thương tôi” nên giờ đây nữ ca sĩ đã có show đều đều, thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và dành dụm được để cho ra mắt “đứa con tinh thần” trong lần sinh nhật này.

“Nói lái theo kiểu chơi chữ của giới trẻ bây giờ, Xi Myn nghĩa là My Xinh. Nhưng Xi Myn còn là chữ viết tắt của nốt đô thăng thứ trong âm nhạc”, nữ ca sĩ giải thích về nghệ danh.

Mẹ của Xi Myn là một trong những khán giả đầu tiên thưởng thức “Anh không thích shao”. Gia đình đã giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần những ngày đầu cô nàng Nam tiến. Vậy nên việc giới thiệu ca khúc mới với người đầu tiên là mẹ hẳn là điều dĩ nhiên.

“Từ bé, khi xem chương trình Đồ Rê Mí, tôi đã nói với mẹ, con muốn thành ca sĩ. Và tôi đã chuẩn bị hành tranh để biến ước mơ thành hiện thực. 17 tuổi tôi thi đỗ vào Nhạc viện, hệ trung cấp. Thầy Hưng (NSND Quốc Hưng) đã dạy tôi. Hết hệ trung cấp, tôi học lên đại học, được đi diễn với thầy Hưng, thầy Tấn (ca sĩ Trọng Tấn), cô Anh Thơ (ca sĩ Anh Thơ)… Nếu không vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tài danh như thế, dù chỉ đứng ở phía sau?”, nữ ca sĩ kể lại hành trình đến với âm nhạc.

Cô nàng được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Mẹ Xi Myn muốn con gái sau khi cầm trong tay tấm bằng đại học sẽ đi dạy song song đi diễn. Xi Myn từng dạy piano cho nhiều bạn nhỏ, cô cũng yêu nghề giáo. Nhưng vì niềm đam mê ca hát, cô quyết định tạm biệt Hà Nội để Nam tiến.

Ban đầu, Xi Myn đầu quân cho 1 công ty giải trí, theo đuổi hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh. Hơn 1 năm nay cô thành nghệ sĩ tự do, tự quyết định con đường của mình. Cô “lột xác” từ hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh sang hình ảnh quyến rũ, trưởng thành nhưng vẫn có thơ ngây, như bài hát của Britney Spear “I’m not a girl, not yet a woman”.

Nữ ca sĩ cùng APJ trong MV “Ta yêu nhau nhé”

Xi Myn từng gây ấn tượng trong MV “Ta yêu nhau nhé” hợp tác cùng ca sĩ APJ – chủ nhân bản hit hơn 130 triệu view “Ai mang cô đơn đi”. Nói về định hướng tương lai, Xi Myn cho biết cô đặt mục tiêu trở thành nghệ sĩ đa năng, vừa ca hát vừa sản xuất âm nhạc và làm DJ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]