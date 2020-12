Nghệ sĩ Mạc Can vẫn cố gắng đóng phim dù chân yếu, đi lại khó khăn

Nghệ sĩ Mạc Can vào vai Thổ địa trong phim truyền hình “Nghiệp sinh tử”.

Mạc Can nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Ở tuổi 75, hiện ông sống một mình trong một căn nhà trọ nhỏ. Ông kiếm sống bằng công việc đóng phim, viết văn.

Bộ phim mới nhất Mạc Can tham gia là phim truyền hình “Nghiệp sinh tử” của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương. Theo ê-kíp phim chia sẻ, Mạc Can hiện vẫn rất đam mê với nghiệp diễn dù chân yếu, đi lại khó khăn. Ngoài ra, nhiều năm nay, ông bị bệnh viêm loét dạ dày, thấp khớp nên ra vào bệnh viện như cơm bữa. Nhiều lần khi đến phim trường, ông được người dìu vào, quay nhanh và hạn chế đi lại.

Mạc Can vào vai Thổ địa trong phim "Nghiệp sinh tử"

Trong “Nghiệp sinh tử”, Mạc Can vào vai Thổ địa, đóng cùng Công Hậu (Phán quan), NSƯT Hùng Minh (Diêm Vương), Đông Dương (Táo 1), Lê Thúy (Táo 2), NSƯT Phi Điểu (bà Nguyệt), Hoàng Sang (ông Tơ)… Dù sức khỏe hạn chế nhưng Mạc Quan luôn lạc quan từ đời thường đến trong công việc. Khi có lời mời đóng phim, diễn ảo thuật... ông đều thu xếp để tham gia.

Mỗi ngày, Mạc Can tự tay nấu ăn, có khi ăn hai ba ngày không hết. Căn phòng dù rất bé nhưng được ông sắp xếp khá gọn gàng, chủ yếu chứa sách vở và những tấm ảnh chân dung của nghệ sĩ và một tấm ván để phóng phi tiêu. “Ngồi một mình tôi buồn, không có vận động nhiều, lấy phi tiêu ra phóng cho nó rớt xuống để lại nhặt lên cho cơ thể vận động", ông nói.

Mạc Can sống một mình ở tuổi 65

Hiện Mạc Can chủ yếu chỉ uống thuốc và sữa. Mạc Can tâm sự ông tên thật là Lê Trung Can, tuy nhiên bản thân lại được khán giả nhớ đến với nghệ danh Mạc Can: “Người ta thấy tôi nghèo quá nên gọi là Mạc Can luôn. Nghệ danh này theo tôi cũng đã lâu rồi". Mạc Can tâm sự ở thời điểm hiện tại, ông vẫn dành thời gian đi diễn, viết sách và cộng tác với báo chí. Nam diễn viên hài hước: “Mọi người kêu tôi đi hoài à, không kêu thì nhất định ở nhà nha, mình phải tự trọng chứ. Tôi phải kiếm sống chứ, giờ tôi có một mình, đâu ai nuôi đâu".

Phim “Nghiệp sinh tử” lấy ý tưởng từ tín ngưỡng truyền thống dân gian, con người sau khi chết sẽ phải tới âm phủ để chờ phán quyết của Diêm vương. Phim mượn thế giới âm phủ và nhân vật Diêm vương như một phiên tòa, thẩm phán, để phán xét chuyện nhân gian theo mô-típ lấy chuyện xưa nói chuyện nay. Chi tiết Diêm Vương xử kiện là một chi tiết giàu ý nghĩa bởi nó thể hiện niềm tin của con người về sự luân hồi “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác".

Ngoài ra, trong phim còn có sự xuất hiện của các vị thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam như: 3 vị Táo, Thổ địa, ông Tơ bà Nguyệt, Thành hoàng…

NSƯT Phi Điểu (bà Nguyệt), Hoàng Sang (ông Tơ)

Diễn viên Dương Cẩm Lynh

Diễn viên Hoàng Anh

Điều thú vị là phim quy tụ được rất đông diễn viên thuộc nhiều thế hệ, từ gạo cội như NSƯT Phi Điểu, NSƯT Hùng Minh, Mạc Can… đến Mai Huỳnh, Mã Trung, Phương Dung, Thủy Cúc, Nguyễn Châu, Chí Hải, Công Hậu, Thiên Hương, Phi Nga, Ôn Bích Hằng…, cùng dàn diễn viên trẻ như Hòa Hiệp, Hà Trí Quang, Đông Dương, Quỳnh Lam Nguyệt Ánh, Dương Cẩm Lynh, Xuân Văn, Đặng Thu Thảo, Quang Trung, Nhan Sĩ Toàn…, các diễn viên nhí như bé Ngô Lam Quỳnh, bé Minh Châu…

“Nghiệp sinh tử” lên sóng THVL1 lúc 20 giờ, bắt đầu từ ngày 25/12.

