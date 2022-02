Nghệ sĩ Mạc Can được cõng đến phim trường khi đóng phim ở tuổi 77

Trong phim điện ảnh “Chuyện Ma Gần Nhà”, Mạc Can vào vai một chú hề. Ông hào hứng vì được đi đóng phim dù tuổi già, sức yếu.

Phim điện ảnh kinh dị “Chuyện Ma Gần Nhà” của đạo diễn Trần Hữu Tấn sẽ ra rạp trên toàn quốc từ ngày 11/02. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 77. Ông hóa thân một nhân vật có cảm xúc, số phận đặc biệt với nhiều phân cảnh kinh dị đan xen tâm lý. Thời điểm quay phim, nghệ sĩ hào hứng vì có cơ hội làm nghề dù tuổi đã cao, sức yếu, đi lại khó khăn.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, nhân vật trong phim phù hợp với Mạc Can nên anh đã chủ động mời ông tham gia. Ê-kíp đã chuẩn bị sẵn xe đưa đón tận nơi và bố trí người cõng diễn viên Mạc Can đến phim trường để hoàn thành vai diễn. “Ở tuổi 77, diễn viên Mạc Can vẫn minh mẩn, học lời thoại nhanh. Và đặc biệt khi vào vai diễn, đứng trước máy quay, ông có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ”, đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ.

Đoàn phim “Chuyện Ma Gần Nhà” bố trí người túc trực, chăm sóc sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can.

Tại phim trường, Mạc Can vô cùng lạc quan, yêu đời, luôn nở nụ cười thường trực trên môi.

Nghệ sĩ 77 tuổi bày tỏ sự hạnh phúc khi vẫn còn người nhớ tới và mời ông đi đóng phim. Hiện nghệ sĩ Mạc Can sống tại nhà trọ 10 m2 tại quận Bình Tân, TP.HCM. Ông nương tựa bạn đời – Dương Thị Mai (73 tuổi), không muốn phiền con cháu. Một bên chân của Mạc Can không cử động được khiến ông di chuyển khó khăn, chủ yếu nằm trên giường. Trước khi đổ bệnh, ông có thu nhập từ việc biểu diễn sân khấu, đóng phim và viết lách.

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Những bộ phim ông từng tham gia là Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình nổi tiếng – Đất phương Nam.

