Nàng Phan Kim Liên lẳng lơ nhất Cbiz từng yêu "trùm xã hội đen" phim Việt giờ ra sao?

Mỹ nhân xứ Trung này đã được xướng tên tại Cánh Diều Vàng lại từng có 2 năm "phim giả tình thật" với diễn viên Minh Tiệp.

Màn ảnh Việt không ít lần hợp tác với những quốc gia khác sản xuất nhiều tác phẩm phim ảnh đặc sắc. Bộ phim Hà Nội, Hà Nội đánh dấu sự hợp tác sản xuất thành công giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Can Đình Đình trong bộ phim Hà Nội, Hà Nội

Nữ diễn viên xứ Trung - Can Đình Đình đã được xướng tên ở giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Hà Nội, Hà Nội. Ban đầu, Can Đình Đình đã từ chối Hà Nội, Hà Nội vì vướng bận lịch trình, song ekip đã quyết định dời lịch quay cho đến khi cô có thời gian tham gia phim. Bộ phim kể về hành trình của Vũ Hương - cô gái trẻ người Trung Quốc lên đường sang Việt Nam để tìm lại mối tình xưa của bà mình.

Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật trong vai trò người mẫu quảng cáo. Năm 2003, trong một dịp tình cờ, cô sinh viên năm ba của chuyên ngành Đầu tư Tài chính được mời thử vai trước ống kính. Cô bước chân vào showbiz, trở thành người mẫu quảng cáo.

Can Đình Đình trong phim Pháo hoa sông đây, mưa sông đó

Năm 2005, Can Đình Đình có vai diễn đầu tay trong tác phẩm truyền hình Founding Emperor of Ming Dynasty. Sau vai diễn đầu tiên, Can Đình Đình quyết định chuyển hướng sang con đường nghệ thuật. Cô đến Bắc Kinh thực hiện mơ ước, tham gia lớp diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương.

Những năm tiếp theo, Can Đình Đình miệt mài đóng phim. Cô nhận được nhiều hợp đồng diễn xuất trong các dự án phim lớn của nhiều đạo diễn tên tuổi như: Hoa tư dẫn, Tân Tiêu thập nhất lang, Anh hùng phong thần bảng 2, Cô phương bất tự thưởng...

Can Đình Đình trong vai Phan Kim Liên

Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp khởi sắc sau khi cô hóa thân thành Phan Kim Liên trong bộ phim Tân Thủy Hử năm 2011. Từ đó, Can Đình Đình được mệnh danh là "nàng Phan Kim Liên lẳng lơ nhất" trong Thủy Hử.

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U40 của nàng Phan Kim Liên khiến nhiều người mơ ước. Hiện tại, ngoài phim ảnh, cô còn rất đắt show quảng cáo, tham gia sự kiện.

Cũng vì nhan sắc quá xinh đẹp mà Can Đình Đình liên tục vướng vào tin đồn đã kết hôn cũng như cặp kè với đại gia. Thậm chí có thời gian, showbiz Hoa ngữ xôn xao tin đồn nàng Phan Kim Liên “đi khách” với giá 350.000 NDT (khoảng hơn 1 tỉ đồng) một đêm.

Ngoại hình xinh đẹp của Can Đình Đình

Trả lời phỏng vấn Sohu, Can Đình Đình khẳng định: “Tôi cảm thấy công việc của tôi là làm cho mọi người hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng rằng tôi có thể khiến khán giả cảm thấy hài lòng và mãn nhãn. Vì vậy, tôi sẽ không đáp lại những tin đồn này, nó vô nghĩa”.

Ngoài ra, Can Đình Đình còn có giai đoạn "phim giả tình thật" cùng bạn diễn Minh Tiệp. Theo lời nam diễn viên, anh và Can Đình Đình có giai đoạn yêu nhau 2 năm nhưng không thể dài lâu do khoảng cách địa lý và nhiều lý do riêng tư khác. Theo chia sẻ của Minh Tiệp thì cả hai sau đó vẫn là bạn bè thân thiết, còn mối tình này trở thành kỉ niệm đẹp trong lòng nam diễn viên.

Sau khi chia tay Minh Tiệp, Can Đình Đình tập trung vào phát triển sự nghiệp. Hiện, Can Đình Đình vẫn độc thân. Nữ diễn viên chia sẻ mẫu đàn ông lý tưởng của cô chính là Võ Tòng.

"Tôi thích những người đàn ông thông minh, hài hước, tài năng và đem lại cho phụ nữ cảm giác an toàn. Tây Môn Khánh tất nhiên có nhiều ưu điểm hơn Võ Tòng, nhưng Võ Tòng lại là người chân thật, không trăng hoa. Tôi mong người đàn ông của mình sẽ như Võ Tòng, vì anh ấy sẽ khiến tôi cảm thấy yên tâm", người đẹp tâm sự.

